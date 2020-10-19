Попавшие в "красную зону" Черновцы решили не закрывать детсады на карантин

На заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета приняли решение возобновить работу детских садов, которые закрылись в понедельник, 19 октября, из-за попадания города в "красную зону".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования - есть требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и младшие классы школы не стоит", - заявил во время заседания исполкома секретарь и.о. мэра Черновцов, секретарь горсовета Василий Продан.

Члены исполкома проголосовали за то, чтобы разрешить работу детских садов при условии заполненности не более чем на 60%.

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Детские сады в Черновцах могут открыться уже с завтрашнего дня, 20 октября.

Напомним, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС обновила эпидемическое зонирование. К "красному" уровню эпидемической опасности отнесли 9 областных центров, среди которых и Черновцы.

Чиновники на Буковине рекомендовали всем учебным заведениям в регионах красной зоны ограничить посещения, а школам - или перейти на дистанционную форму обучения, или начать каникулы с 19 до 30 октября.

В Черновицкой области зафиксировали 17 866 случаев COVID-19. Из них 9414 пациентов выздоровели, 415 человек скончались.

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В Украине по состоянию на 19 октября лабораторно подтверждено 303638 случаев COVID-19, из них за сутки - 4766.