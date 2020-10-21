"Укрзализныця" в первом полугодии получила 8,8 млрд грн убытка

В "Укрзализныце" сообщили, что в течение I полугодия получили 8,792 млрд грн чистого убытка.

Об этом говорится в неаудированном финотчете на сайте компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в январе-июне 2020 года "УЗ" получила 8,792 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн, отмечается в неаудированном финотчете на сайте компании.

Согласно документу, чистый доход УЗ от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (сокращение на 19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

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