РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4258 посетителей онлайн
Новости
2 052 78

"Укрзализныця" в первом полугодии получила 8,8 млрд грн убытка

В "Укрзализныце" сообщили, что в течение I полугодия получили 8,792 млрд грн чистого убытка.

Об этом говорится в неаудированном финотчете на сайте компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в январе-июне 2020 года "УЗ" получила 8,792 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн, отмечается в неаудированном финотчете на сайте компании.

Согласно документу, чистый доход УЗ от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (сокращение на 19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" против ограничений пассажирских ж/д перевозок, но будет соблюдать все решения правительства

Автор: 

убытки (392) Укрзализныця (2741)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
А при Бальчуні Укрзалізниця стала прибутковою вперше з часів Кирпи... При наступнику Бальчуна Кравцові також приутковість зберігалася (хоча при цьому реформи стали), а зараз уже збиток... Маладци зелені!
показать весь комментарий
21.10.2020 17:29
+8
🐖🐕 не читатель? В первом полугодии 2019 была прибыль, теперь убытки
показать весь комментарий
21.10.2020 17:32
+4
при реформаторах была прибыль

прогнали реформаторов с гиперлупом - получили убытки.

зато без гиперлупа.

тебя же именно смешное слово гиперлуп беспокоит, а не миллиардные убытки
показать весь комментарий
21.10.2020 17:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОТЛИЧНО! так держать, мудачье
показать весь комментарий
21.10.2020 17:26 Ответить
Кінець епохи жадібності
показать весь комментарий
21.10.2020 17:29 Ответить
А при Бальчуні Укрзалізниця стала прибутковою вперше з часів Кирпи... При наступнику Бальчуна Кравцові також приутковість зберігалася (хоча при цьому реформи стали), а зараз уже збиток... Маладци зелені!
показать весь комментарий
21.10.2020 17:29 Ответить
шо ж такое? там же такие были выдающиеся реформаторы. Один гиперлуп чего стоил.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:30 Ответить
🐖🐕 не читатель? В первом полугодии 2019 была прибыль, теперь убытки
показать весь комментарий
21.10.2020 17:32 Ответить
Это же свидетель секты ЗЕлуп.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:33 Ответить
кредитная прибыль была. А теперь отдавать нужно долги. И дальше будет еще интереснее.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:49 Ответить
"кредитная прибыль " - это зебильное определение даунов, ни разу не открывавших учебник по экономике.

Не существует в природе понятия "кредитная прибыль".
показать весь комментарий
21.10.2020 17:55 Ответить
у нас все возможно. мы живем в стране чудес. И существуем не по законам реальной экономики. У нас везде политика и шоу. А шоу нужно оплачивать, да еще такое грандиозное.
показать весь комментарий
21.10.2020 18:14 Ответить
это у вас возможно всё, а экономике насрать на ваше шоу.

экономика движется по своим экономическим законам.

и если вы не знаете этих законов - это проблема ваша, а не экономики
показать весь комментарий
21.10.2020 18:31 Ответить
ну и я про то же говорю
показать весь комментарий
21.10.2020 18:39 Ответить
ты говоришь про противоположное.

ты, нихрена не понимая в экономике (вообще нихрена !!!) с пеной у рта доказываешь влияние получения/отдачи кредитов на прибыль/убыток предприятия.

именно таким зеленоэкономическим способом вы, зебилы, насчитали Пороху обогащение в 82 раза.

именно таким способом вы считали Роттердам+

именно таким способом вы считали космическую прибыль от украденных свинарчуками в Кацапии запчастей.

Воинствующее невежество - главная черта зебилов.
показать весь комментарий
21.10.2020 18:44 Ответить
В Центре транспортных стратегий тоже невежды сидят? "По прогнозам, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним, дефицит средств АО "Укрзализныця" к концу года может составить 16 млрд гривен". https://cfts.org.ua/news/2020/05/20/uz_poluchila_ubytok_v_7_mlrd_griven_po_itogam_yanvarya_marta_2020_goda_58794 УЗ получила убыток в 7 млрд гривен по итогам января-марта 2020 года Это прогноз от 20 мая 2020 года. И он сбылся. Кредиты - это не благтворительность. Вот, что вы никак понять не можете.
показать весь комментарий
21.10.2020 18:50 Ответить
Кредиты - это не благотворительность. Именно поэтому получение кредита - это не получение прибыли, а отдача кредита - это не убыток.

В том центре тебе написали, что 16 млрд - это дефицит средств, а не убыток.

Откуда взялся убыток они вообще не написали.
показать весь комментарий
21.10.2020 19:04 Ответить
при реформаторах была прибыль

прогнали реформаторов с гиперлупом - получили убытки.

зато без гиперлупа.

тебя же именно смешное слово гиперлуп беспокоит, а не миллиардные убытки
показать весь комментарий
21.10.2020 17:32 Ответить
реформаторы брали кредиты. Отсюда и прибыль. Это была кредитная прибыль. А теперь пришло время их отдавать. https://cfts.org.ua/news/2020/05/20/uz_poluchila_ubytok_v_7_mlrd_griven_po_itogam_yanvarya_marta_2020_goda_58794 УЗ получила убыток в 7 млрд гривен по итогам января-марта 2020 года
показать весь комментарий
21.10.2020 17:46 Ответить
ты очень далёк от понимания значения слова "прибыль" )))

прибыль не бывает кредитной ))

Хотя...

Если ты экономику изучал в Трускавце ...
показать весь комментарий
21.10.2020 17:49 Ответить
ну подумай сам. Откуда там может быть прибыль? От изнощшенного на 80% железа.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:51 Ответить
изношенного
показать весь комментарий
21.10.2020 17:52 Ответить
прибыль рассчитывается по фактическим доходам и расходам, записанным согласно плану счетов методом двойной записи,

а не по тому, что ты подумал или я подумал.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IhTFH-Wg1eE 0:30 / 1:06 Поезд Одесса-Ужгород！Пассажиры в вагоне сами рубят дрова, чтобы не околеть от холода...
показать весь комментарий
21.10.2020 17:54 Ответить
и шо ?

как это отразилось на прибыли/убытках ?
показать весь комментарий
21.10.2020 17:56 Ответить
а то, что валится все. Ремонтировать, латать нужно. А не на что. Сколько верещали про то, что пассажироперевозки убыточны, а когда их не стало из-за карантина, оказалось, что не такие они и были убыточные. К тому же Укрзализныця вынуждена отдавать кредиты, которые набрали выдающиеся менеджеры типа Бальчуна.
показать весь комментарий
21.10.2020 18:11 Ответить
Зебил !!!!

Ну при чём тут кредиты ? !!!

Когда ты берешь кредит 100 миллионов, у тебя на 100 миллионов вырастает актив (появляется 100 миллионов на расчетном счету) и ровно на столько же вырастает пассив ( возникает задолженность на 100 миллионов)

В результате прибыль = 100 миллионов минус 100 миллионов = 0
показать весь комментарий
21.10.2020 18:35 Ответить
Прогноз от Украинского центра транспортных стратегий от 20 мая 2020 года: "По прогнозам, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним, дефицит средств АО "Укрзализныця" к концу года может составить 16 млрд гривен". https://cfts.org.ua/news/2020/05/20/uz_poluchila_ubytok_v_7_mlrd_griven_po_itogam_yanvarya_marta_2020_goda_58794 УЗ получила убыток в 7 млрд гривен по итогам января-марта 2020 года В этом центре работают специалисты покруче тебя и меня. Я опираюсь на то, что они пишут, тем более, что их прогнозы сбываются.
показать весь комментарий
21.10.2020 18:54 Ответить
Якщо ти довіряєш центру транспортних стратегій, то маєш знати, що вони дуже захищали Бальчуна)
показать весь комментарий
21.10.2020 19:02 Ответить
у них наверное надежды были на светлое будущее
показать весь комментарий
21.10.2020 19:10 Ответить
они там всё правильно сказали.

просто ты не понял, что они сказали.
показать весь комментарий
21.10.2020 19:13 Ответить
Я опираюсь на то, что они пишут


Для начала ты должен научиться понимать то, что они пишут )))

и различать такие понятия, как дефицит оборотных средств и убыток.
показать весь комментарий
21.10.2020 19:06 Ответить
это уже демагогия
показать весь комментарий
21.10.2020 19:09 Ответить
Это знание экономической терминологии, которой ты не знаешь.

Поэтому для экономистов слова этого центра имеют один единственный смысл - академический,

а для тебя их слова имеют тот смысл, какой ты сам себе нафантазировал
показать весь комментарий
21.10.2020 19:12 Ответить
По прогнозам, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним, дефицит средств АО "Укрзализныця" к концу года может составить 16 млрд гривен.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:47 Ответить
это называется "после нас хоть потоп".
показать весь комментарий
21.10.2020 17:48 Ответить
это называется посади обезьяну за руль нового мерса
показать весь комментарий
21.10.2020 17:50 Ответить
ага. нового https://www.youtube.com/watch?v=pBLsLBNHF10&feature=emb_logo 0:35 / 0:48 Дырявый вагон (Поезд Апостолово - Херсон 30.06.20)
показать весь комментарий
21.10.2020 17:57 Ответить
нахрена ты мне эти вагоны тискаешь ?

баланс предприятия составляется по фактическим доходам и расходам, а не по видосикам
показать весь комментарий
21.10.2020 17:59 Ответить
були. А потім коє-хто зробив це разом і осьосьо)
показать весь комментарий
21.10.2020 17:34 Ответить
был гиперлуп и прибыль, а стал зелуп
показать весь комментарий
21.10.2020 17:35 Ответить
13 сентября 2018 года министру Омеляну В.В. детективами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B НАБУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании доходов на сумму 1,415 миллиона https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0 гривен https://nabu.gov.ua/novyny/ministru-infrastruktury-********-povidomleno-pro-pidozru-u-nezakonnomu-zbagachenni-ta Міністру інфраструктури України повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні

19 июня 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен https://www.unian.net/politics/omelyan-nabu-soobshchilo-o-podozrenii-eks-ministru-infrastruktury-novosti-ukraina-11043026.html НАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/omelyan-nabu-soobshchilo-o-podozrenii-eks-ministru-infrastruktury-novosti-ukraina-11043026.html
показать весь комментарий
21.10.2020 17:42 Ответить
почему прибыль была а щас нет
показать весь комментарий
21.10.2020 17:45 Ответить
кредиты брали, а теперь долг отдают. пусть отчитаются еще, куда кредиты дели.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:58 Ответить
какое отношение отдача кредитов имеет к прибыли или убыткам ?

я понимаю ещё проценты по кредитам - это расходы

и они начисляются ежемесячно ( при прошлых тоже начислялись)

но отдача какое отношение имеет к прибыли/убыткам ?
показать весь комментарий
21.10.2020 18:01 Ответить
Укрзализныця - предприятие, которое брало кредиты. И следовательно должно эти кредиты отдавать, или хотя бы обслуживать проценты. В результате прибыли нет. Ну, еще карантин. Пассажироперевозок не было, да и сейчас сокращены. Кстати, оказалось, что они и не такие убыточные были, как все кричали.
показать весь комментарий
21.10.2020 18:18 Ответить
УЗ взяла кредит. Проценты по этому кредиту заложены в расходы начиная с первого месяца пользования кредитом и повлияли на прибыль/убыток предприятия в том месяце точно так же, как и в этом.

Но тогда прибыль была, а сейчас прибыли нет
показать весь комментарий
21.10.2020 18:25 Ответить
Не спорь с ним - он поц
показать весь комментарий
21.10.2020 19:01 Ответить
какие такие кредиты
https://www.uz.gov.ua/about/investors/borrowings/credits/

в 2014 на тоннель до 41 года
тоннель вроде построили и в плюсах были, а щас че изменилось
показать весь комментарий
21.10.2020 18:07 Ответить
Так а чому ж тоді в 2016-2018 Укрзалізниця була прибуткова, а в 2020 - ні? Це значить, що нові обличчя крадуть ще більше?)))))
показать весь комментарий
21.10.2020 17:46 Ответить
прибыль была за счет кредитов. А красть там уже нечего. Подвижной состав изношен на 80%. Разве что на металолом сдать. Единственное - поезда Интере-сити более менее. Но на них билеты дорогие.
показать весь комментарий
21.10.2020 18:00 Ответить
Дятел !!!!!!!!!!!!!!!

НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОЙ КРЕДИТНОЙ ПРИБЫЛИ И ПРИБЫЛИ ЗА СЧЁТ КРЕДИТОВ !!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.10.2020 18:01 Ответить
Забей на этого кроля - он поц
показать весь комментарий
21.10.2020 19:02 Ответить
кроль, иди поспи, я понимаю, что это твоя касапская работа, гадить на наших. ресурсах, побереги себя.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:51 Ответить
А яким боком гіперлуп до Укрзалізниці? Якраз фанат гіперлупа Омелян був сильно проти реформатора Бальчуна, при якому УЗ була прибутковою!
показать весь комментарий
21.10.2020 17:36 Ответить
Согласно отчету, за 2016 год компания смогла показать прирост всего в 300 миллионов гривен. Хотя Бальчун прогнозировал экономию в размере 7 миллиардов. При этом эксперты заявляли, что и такая прибыль «нарисована». Это связано с тем, что компания не провела плановый ремонт железнодорожных путей, поэтому удалось сэкономить заявленную сумму. https://znaj.ua/ru/dossier/238-voyceh-balchun-biografiya-i-dosye-na-kolishnogo-kerivnika-ukrzaliznici Войцех Бальчун: биография и досье на бывшего руководителя Укрзализныци
показать весь комментарий
21.10.2020 18:04 Ответить
А можна посилання на нормальний сайт, а не на помийку, яку медіа-експерти внесли до ТОП-10 найбільших розповсюджувачів фейків за 2019 рік?
показать весь комментарий
21.10.2020 18:28 Ответить
Это то же фейк? https://cfts.org.ua/news/2020/05/20/uz_poluchila_ubytok_v_7_mlrd_griven_po_itogam_yanvarya_marta_2020_goda_58794 УЗ получила убыток в 7 млрд гривен по итогам января-марта 2020 года "По прогнозам, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним, дефицит средств АО "Укрзализныця" к концу года может составить 16 млрд гривен". Прогноз сбылся!
показать весь комментарий
21.10.2020 18:46 Ответить
Дятел, ты всмотрись в написанное и увидишь, что в процитированном тобой отрывке написано не об одном явлении, а о двух совершенно разных показателях:

Первый показатель - дефицит оборотных средств, который действительно обусловлен отдачей кредита ( ну так возьмите другой кредит )))

Второй показатель - убыток, который они не объяснили, в связи с чем он возник.
показать весь комментарий
22.10.2020 10:30 Ответить
порошенко, шо ти творишь? Астанавись!
показать весь комментарий
21.10.2020 17:32 Ответить
ЗЕленая плесень в прибыли, Укржелезо, Нафтогаз, Энергоатом в убытках. Совпадение? Не думаю.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:34 Ответить
І сер Лящ не допоміг, як же так)). Зате рота відкриває з критикою на інших
показать весь комментарий
21.10.2020 17:34 Ответить
Всі "смотрящіє" про яких п`ять років невтомно викривала бородатая женщіна Сирожа виявились дітками супроти самої бородатої женсчіни)
показать весь комментарий
21.10.2020 17:40 Ответить
Недарма ж говорять "про що говориш, те і прагнеш". Падлюка воно
показать весь комментарий
21.10.2020 17:43 Ответить
сделайте еще дороже цену услуг --------- убытков будет больше
показать весь комментарий
21.10.2020 17:51 Ответить
Режут специально для ахмета или бени что бы купили за копейки .маланцы у власти
показать весь комментарий
21.10.2020 17:57 Ответить
Ахметов знатный управленец, он уже Укртелеком развалил
показать весь комментарий
21.10.2020 18:06 Ответить
Тупорилий кріль всирається "кредити були" - кредити НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ПРИБУТКІВ, олень ти граний ... Учи "матчась" Основна сума кредиту не є доходом підприємства при його отриманні та витратами при його погашенні https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2014/august/issue-67/article-1350.html
показать весь комментарий
21.10.2020 18:08 Ответить
пора ему в трускавец, станет проффесором
показать весь комментарий
21.10.2020 18:11 Ответить
Да нас випускники Трускавець уже встигли підза"бать ...
показать весь комментарий
21.10.2020 18:15 Ответить
Интересно, а на сколько за этот период потолстели кошельки у руководителей Укрзалізниці?
показать весь комментарий
21.10.2020 18:11 Ответить
это тайна покрытая мраком...
показать весь комментарий
21.10.2020 18:41 Ответить
Катайте депутатов круглогодично, прибыль пойдет, а если еще и нагляд раду, озолотитесь.
показать весь комментарий
21.10.2020 18:20 Ответить
тю, за ЗЕ!
показать весь комментарий
21.10.2020 18:43 Ответить
лисапедом отвезет
показать весь комментарий
21.10.2020 18:44 Ответить
по шпалах
показать весь комментарий
21.10.2020 18:46 Ответить
А як там наглядова рада, із іноземців? Теж в мінусі?
показать весь комментарий
21.10.2020 18:49 Ответить
Нє,нуачётакова. Крєпкие хазяйствєнікі патамушта...
показать весь комментарий
21.10.2020 19:03 Ответить
Невже і там миші розвелися?
показать весь комментарий
21.10.2020 19:35 Ответить
Дайте лєщу премію, заслужив.
показать весь комментарий
21.10.2020 20:36 Ответить
зеленский срочно должен создать опрос, чи нужна прибыль в укрзализнице как была при Порошенко или лучше пусть будет убытки как при зеленском
показать весь комментарий
22.10.2020 09:35 Ответить
 
 