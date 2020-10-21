"Укрзалізниця" в першому півріччі зазнала 8,8 млрд грн збитків
В "Укрзалізниці" повідомили, що впродовж I півріччя зазнали 8,792 млрд грн чистого збитку.
Про це йдеться в неаудованому фінзвіті на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що в січні-червні 2020 року "УЗ" зазнала 8,792 млрд грн чистого збитку, тоді як за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток становив 1065 млрд грн, зазначається в неаудованому фінзвіті на сайті компанії.
Згідно з документом, чистий дохід УЗ від реалізації продукції (товарів і послуг) за січень-червень 2020 року становив 35,623 млрд грн (скорочення на 19,42% порівняно з аналогічним періодом 2019 року).
Топ коментарі
+12 Ned Stark
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+8 Тупой секретарь
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Не существует в природе понятия "кредитная прибыль".
экономика движется по своим экономическим законам.
и если вы не знаете этих законов - это проблема ваша, а не экономики
ты, нихрена не понимая в экономике (вообще нихрена !!!) с пеной у рта доказываешь влияние получения/отдачи кредитов на прибыль/убыток предприятия.
именно таким зеленоэкономическим способом вы, зебилы, насчитали Пороху обогащение в 82 раза.
именно таким способом вы считали Роттердам+
именно таким способом вы считали космическую прибыль от украденных свинарчуками в Кацапии запчастей.
Воинствующее невежество - главная черта зебилов.
В том центре тебе написали, что 16 млрд - это дефицит средств, а не убыток.
Откуда взялся убыток они вообще не написали.
прогнали реформаторов с гиперлупом - получили убытки.
зато без гиперлупа.
тебя же именно смешное слово гиперлуп беспокоит, а не миллиардные убытки
прибыль не бывает кредитной ))
Хотя...
Если ты экономику изучал в Трускавце ...
а не по тому, что ты подумал или я подумал.
как это отразилось на прибыли/убытках ?
Ну при чём тут кредиты ? !!!
Когда ты берешь кредит 100 миллионов, у тебя на 100 миллионов вырастает актив (появляется 100 миллионов на расчетном счету) и ровно на столько же вырастает пассив ( возникает задолженность на 100 миллионов)
В результате прибыль = 100 миллионов минус 100 миллионов = 0
просто ты не понял, что они сказали.
Для начала ты должен научиться понимать то, что они пишут )))
и различать такие понятия, как дефицит оборотных средств и убыток.
Поэтому для экономистов слова этого центра имеют один единственный смысл - академический,
а для тебя их слова имеют тот смысл, какой ты сам себе нафантазировал
баланс предприятия составляется по фактическим доходам и расходам, а не по видосикам
19 июня 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен https://www.unian.net/politics/omelyan-nabu-soobshchilo-o-podozrenii-eks-ministru-infrastruktury-novosti-ukraina-11043026.html НАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/omelyan-nabu-soobshchilo-o-podozrenii-eks-ministru-infrastruktury-novosti-ukraina-11043026.html
я понимаю ещё проценты по кредитам - это расходы
и они начисляются ежемесячно ( при прошлых тоже начислялись)
но отдача какое отношение имеет к прибыли/убыткам ?
Но тогда прибыль была, а сейчас прибыли нет
https://www.uz.gov.ua/about/investors/borrowings/credits/
в 2014 на тоннель до 41 года
тоннель вроде построили и в плюсах были, а щас че изменилось
НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОЙ КРЕДИТНОЙ ПРИБЫЛИ И ПРИБЫЛИ ЗА СЧЁТ КРЕДИТОВ !!!!!!!!!!
Первый показатель - дефицит оборотных средств, который действительно обусловлен отдачей кредита ( ну так возьмите другой кредит )))
Второй показатель - убыток, который они не объяснили, в связи с чем он возник.