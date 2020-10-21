"Укрзалізниця" в першому півріччі зазнала 8,8 млрд грн збитків

В "Укрзалізниці" повідомили, що впродовж I півріччя зазнали 8,792 млрд грн чистого збитку.

Про це йдеться в неаудованому фінзвіті на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що в січні-червні 2020 року "УЗ" зазнала 8,792 млрд грн чистого збитку, тоді як за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток становив 1065 млрд грн, зазначається в неаудованому фінзвіті на сайті компанії.

Згідно з документом, чистий дохід УЗ від реалізації продукції (товарів і послуг) за січень-червень 2020 року становив 35,623 млрд грн (скорочення на 19,42% порівняно з аналогічним періодом 2019 року).

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