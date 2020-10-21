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"Укрзалізниця" в першому півріччі зазнала 8,8 млрд грн збитків

В "Укрзалізниці" повідомили, що впродовж I півріччя зазнали 8,792 млрд грн чистого збитку.

Про це йдеться в неаудованому фінзвіті на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що в січні-червні 2020 року "УЗ" зазнала 8,792 млрд грн чистого збитку, тоді як за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток становив 1065 млрд грн, зазначається в неаудованому фінзвіті на сайті компанії.

Згідно з документом, чистий дохід УЗ від реалізації продукції (товарів і послуг) за січень-червень 2020 року становив 35,623 млрд грн (скорочення на 19,42% порівняно з аналогічним періодом 2019 року).

Читайте також: Без реформ "Укрзалізницю" чекає занепад, - експерт

Автор: 

збитки (1421) Укрзалізниця (6815)


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Топ коментарі
+12
А при Бальчуні Укрзалізниця стала прибутковою вперше з часів Кирпи... При наступнику Бальчуна Кравцові також приутковість зберігалася (хоча при цьому реформи стали), а зараз уже збиток... Маладци зелені!
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21.10.2020 17:29
+8
🐖🐕 не читатель? В первом полугодии 2019 была прибыль, теперь убытки
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21.10.2020 17:32
+4
при реформаторах была прибыль

прогнали реформаторов с гиперлупом - получили убытки.

зато без гиперлупа.

тебя же именно смешное слово гиперлуп беспокоит, а не миллиардные убытки
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21.10.2020 17:32
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21.10.2020 17:26 Відповісти
Кінець епохи жадібності
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21.10.2020 17:29 Відповісти
А при Бальчуні Укрзалізниця стала прибутковою вперше з часів Кирпи... При наступнику Бальчуна Кравцові також приутковість зберігалася (хоча при цьому реформи стали), а зараз уже збиток... Маладци зелені!
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21.10.2020 17:29 Відповісти
шо ж такое? там же такие были выдающиеся реформаторы. Один гиперлуп чего стоил.
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21.10.2020 17:30 Відповісти
🐖🐕 не читатель? В первом полугодии 2019 была прибыль, теперь убытки
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21.10.2020 17:32 Відповісти
Это же свидетель секты ЗЕлуп.
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21.10.2020 17:33 Відповісти
кредитная прибыль была. А теперь отдавать нужно долги. И дальше будет еще интереснее.
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21.10.2020 17:49 Відповісти
"кредитная прибыль " - это зебильное определение даунов, ни разу не открывавших учебник по экономике.

Не существует в природе понятия "кредитная прибыль".
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21.10.2020 17:55 Відповісти
у нас все возможно. мы живем в стране чудес. И существуем не по законам реальной экономики. У нас везде политика и шоу. А шоу нужно оплачивать, да еще такое грандиозное.
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21.10.2020 18:14 Відповісти
это у вас возможно всё, а экономике насрать на ваше шоу.

экономика движется по своим экономическим законам.

и если вы не знаете этих законов - это проблема ваша, а не экономики
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21.10.2020 18:31 Відповісти
ну и я про то же говорю
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21.10.2020 18:39 Відповісти
ты говоришь про противоположное.

ты, нихрена не понимая в экономике (вообще нихрена !!!) с пеной у рта доказываешь влияние получения/отдачи кредитов на прибыль/убыток предприятия.

именно таким зеленоэкономическим способом вы, зебилы, насчитали Пороху обогащение в 82 раза.

именно таким способом вы считали Роттердам+

именно таким способом вы считали космическую прибыль от украденных свинарчуками в Кацапии запчастей.

Воинствующее невежество - главная черта зебилов.
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21.10.2020 18:44 Відповісти
В Центре транспортных стратегий тоже невежды сидят? "По прогнозам, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним, дефицит средств АО "Укрзализныця" к концу года может составить 16 млрд гривен". https://cfts.org.ua/news/2020/05/20/uz_poluchila_ubytok_v_7_mlrd_griven_po_itogam_yanvarya_marta_2020_goda_58794 УЗ получила убыток в 7 млрд гривен по итогам января-марта 2020 года Это прогноз от 20 мая 2020 года. И он сбылся. Кредиты - это не благтворительность. Вот, что вы никак понять не можете.
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21.10.2020 18:50 Відповісти
Кредиты - это не благотворительность. Именно поэтому получение кредита - это не получение прибыли, а отдача кредита - это не убыток.

В том центре тебе написали, что 16 млрд - это дефицит средств, а не убыток.

Откуда взялся убыток они вообще не написали.
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21.10.2020 19:04 Відповісти
при реформаторах была прибыль

прогнали реформаторов с гиперлупом - получили убытки.

зато без гиперлупа.

тебя же именно смешное слово гиперлуп беспокоит, а не миллиардные убытки
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21.10.2020 17:32 Відповісти
реформаторы брали кредиты. Отсюда и прибыль. Это была кредитная прибыль. А теперь пришло время их отдавать. https://cfts.org.ua/news/2020/05/20/uz_poluchila_ubytok_v_7_mlrd_griven_po_itogam_yanvarya_marta_2020_goda_58794 УЗ получила убыток в 7 млрд гривен по итогам января-марта 2020 года
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21.10.2020 17:46 Відповісти
ты очень далёк от понимания значения слова "прибыль" )))

прибыль не бывает кредитной ))

Хотя...

Если ты экономику изучал в Трускавце ...
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21.10.2020 17:49 Відповісти
ну подумай сам. Откуда там может быть прибыль? От изнощшенного на 80% железа.
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21.10.2020 17:51 Відповісти
изношенного
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21.10.2020 17:52 Відповісти
прибыль рассчитывается по фактическим доходам и расходам, записанным согласно плану счетов методом двойной записи,

а не по тому, что ты подумал или я подумал.
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21.10.2020 17:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IhTFH-Wg1eE 0:30 / 1:06 Поезд Одесса-Ужгород！Пассажиры в вагоне сами рубят дрова, чтобы не околеть от холода...
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21.10.2020 17:54 Відповісти
и шо ?

как это отразилось на прибыли/убытках ?
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21.10.2020 17:56 Відповісти
а то, что валится все. Ремонтировать, латать нужно. А не на что. Сколько верещали про то, что пассажироперевозки убыточны, а когда их не стало из-за карантина, оказалось, что не такие они и были убыточные. К тому же Укрзализныця вынуждена отдавать кредиты, которые набрали выдающиеся менеджеры типа Бальчуна.
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21.10.2020 18:11 Відповісти
Зебил !!!!

Ну при чём тут кредиты ? !!!

Когда ты берешь кредит 100 миллионов, у тебя на 100 миллионов вырастает актив (появляется 100 миллионов на расчетном счету) и ровно на столько же вырастает пассив ( возникает задолженность на 100 миллионов)

В результате прибыль = 100 миллионов минус 100 миллионов = 0
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21.10.2020 18:35 Відповісти
Прогноз от Украинского центра транспортных стратегий от 20 мая 2020 года: "По прогнозам, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним, дефицит средств АО "Укрзализныця" к концу года может составить 16 млрд гривен". https://cfts.org.ua/news/2020/05/20/uz_poluchila_ubytok_v_7_mlrd_griven_po_itogam_yanvarya_marta_2020_goda_58794 УЗ получила убыток в 7 млрд гривен по итогам января-марта 2020 года В этом центре работают специалисты покруче тебя и меня. Я опираюсь на то, что они пишут, тем более, что их прогнозы сбываются.
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21.10.2020 18:54 Відповісти
Якщо ти довіряєш центру транспортних стратегій, то маєш знати, що вони дуже захищали Бальчуна)
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21.10.2020 19:02 Відповісти
у них наверное надежды были на светлое будущее
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21.10.2020 19:10 Відповісти
они там всё правильно сказали.

просто ты не понял, что они сказали.
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21.10.2020 19:13 Відповісти
Я опираюсь на то, что они пишут


Для начала ты должен научиться понимать то, что они пишут )))

и различать такие понятия, как дефицит оборотных средств и убыток.
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21.10.2020 19:06 Відповісти
это уже демагогия
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21.10.2020 19:09 Відповісти
Это знание экономической терминологии, которой ты не знаешь.

Поэтому для экономистов слова этого центра имеют один единственный смысл - академический,

а для тебя их слова имеют тот смысл, какой ты сам себе нафантазировал
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21.10.2020 19:12 Відповісти
По прогнозам, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним, дефицит средств АО "Укрзализныця" к концу года может составить 16 млрд гривен.
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21.10.2020 17:47 Відповісти
это называется "после нас хоть потоп".
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21.10.2020 17:48 Відповісти
это называется посади обезьяну за руль нового мерса
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21.10.2020 17:50 Відповісти
ага. нового https://www.youtube.com/watch?v=pBLsLBNHF10&feature=emb_logo 0:35 / 0:48 Дырявый вагон (Поезд Апостолово - Херсон 30.06.20)
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21.10.2020 17:57 Відповісти
нахрена ты мне эти вагоны тискаешь ?

баланс предприятия составляется по фактическим доходам и расходам, а не по видосикам
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21.10.2020 17:59 Відповісти
були. А потім коє-хто зробив це разом і осьосьо)
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21.10.2020 17:34 Відповісти
был гиперлуп и прибыль, а стал зелуп
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21.10.2020 17:35 Відповісти
13 сентября 2018 года министру Омеляну В.В. детективами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B НАБУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании доходов на сумму 1,415 миллиона https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0 гривен https://nabu.gov.ua/novyny/ministru-infrastruktury-********-povidomleno-pro-pidozru-u-nezakonnomu-zbagachenni-ta Міністру інфраструктури України повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні

19 июня 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен https://www.unian.net/politics/omelyan-nabu-soobshchilo-o-podozrenii-eks-ministru-infrastruktury-novosti-ukraina-11043026.html НАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/omelyan-nabu-soobshchilo-o-podozrenii-eks-ministru-infrastruktury-novosti-ukraina-11043026.html
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21.10.2020 17:42 Відповісти
почему прибыль была а щас нет
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21.10.2020 17:45 Відповісти
кредиты брали, а теперь долг отдают. пусть отчитаются еще, куда кредиты дели.
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21.10.2020 17:58 Відповісти
какое отношение отдача кредитов имеет к прибыли или убыткам ?

я понимаю ещё проценты по кредитам - это расходы

и они начисляются ежемесячно ( при прошлых тоже начислялись)

но отдача какое отношение имеет к прибыли/убыткам ?
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21.10.2020 18:01 Відповісти
Укрзализныця - предприятие, которое брало кредиты. И следовательно должно эти кредиты отдавать, или хотя бы обслуживать проценты. В результате прибыли нет. Ну, еще карантин. Пассажироперевозок не было, да и сейчас сокращены. Кстати, оказалось, что они и не такие убыточные были, как все кричали.
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21.10.2020 18:18 Відповісти
УЗ взяла кредит. Проценты по этому кредиту заложены в расходы начиная с первого месяца пользования кредитом и повлияли на прибыль/убыток предприятия в том месяце точно так же, как и в этом.

Но тогда прибыль была, а сейчас прибыли нет
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21.10.2020 18:25 Відповісти
Не спорь с ним - он поц
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21.10.2020 19:01 Відповісти
какие такие кредиты
https://www.uz.gov.ua/about/investors/borrowings/credits/

в 2014 на тоннель до 41 года
тоннель вроде построили и в плюсах были, а щас че изменилось
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21.10.2020 18:07 Відповісти
Так а чому ж тоді в 2016-2018 Укрзалізниця була прибуткова, а в 2020 - ні? Це значить, що нові обличчя крадуть ще більше?)))))
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21.10.2020 17:46 Відповісти
прибыль была за счет кредитов. А красть там уже нечего. Подвижной состав изношен на 80%. Разве что на металолом сдать. Единственное - поезда Интере-сити более менее. Но на них билеты дорогие.
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21.10.2020 18:00 Відповісти
Дятел !!!!!!!!!!!!!!!

НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОЙ КРЕДИТНОЙ ПРИБЫЛИ И ПРИБЫЛИ ЗА СЧЁТ КРЕДИТОВ !!!!!!!!!!
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21.10.2020 18:01 Відповісти
Забей на этого кроля - он поц
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21.10.2020 19:02 Відповісти
кроль, иди поспи, я понимаю, что это твоя касапская работа, гадить на наших. ресурсах, побереги себя.
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21.10.2020 17:51 Відповісти
А яким боком гіперлуп до Укрзалізниці? Якраз фанат гіперлупа Омелян був сильно проти реформатора Бальчуна, при якому УЗ була прибутковою!
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21.10.2020 17:36 Відповісти
Согласно отчету, за 2016 год компания смогла показать прирост всего в 300 миллионов гривен. Хотя Бальчун прогнозировал экономию в размере 7 миллиардов. При этом эксперты заявляли, что и такая прибыль «нарисована». Это связано с тем, что компания не провела плановый ремонт железнодорожных путей, поэтому удалось сэкономить заявленную сумму. https://znaj.ua/ru/dossier/238-voyceh-balchun-biografiya-i-dosye-na-kolishnogo-kerivnika-ukrzaliznici Войцех Бальчун: биография и досье на бывшего руководителя Укрзализныци
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21.10.2020 18:04 Відповісти
А можна посилання на нормальний сайт, а не на помийку, яку медіа-експерти внесли до ТОП-10 найбільших розповсюджувачів фейків за 2019 рік?
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21.10.2020 18:28 Відповісти
Это то же фейк? https://cfts.org.ua/news/2020/05/20/uz_poluchila_ubytok_v_7_mlrd_griven_po_itogam_yanvarya_marta_2020_goda_58794 УЗ получила убыток в 7 млрд гривен по итогам января-марта 2020 года "По прогнозам, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним, дефицит средств АО "Укрзализныця" к концу года может составить 16 млрд гривен". Прогноз сбылся!
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21.10.2020 18:46 Відповісти
Дятел, ты всмотрись в написанное и увидишь, что в процитированном тобой отрывке написано не об одном явлении, а о двух совершенно разных показателях:

Первый показатель - дефицит оборотных средств, который действительно обусловлен отдачей кредита ( ну так возьмите другой кредит )))

Второй показатель - убыток, который они не объяснили, в связи с чем он возник.
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22.10.2020 10:30 Відповісти
порошенко, шо ти творишь? Астанавись!
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21.10.2020 17:32 Відповісти
ЗЕленая плесень в прибыли, Укржелезо, Нафтогаз, Энергоатом в убытках. Совпадение? Не думаю.
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21.10.2020 17:34 Відповісти
І сер Лящ не допоміг, як же так)). Зате рота відкриває з критикою на інших
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21.10.2020 17:34 Відповісти
Всі "смотрящіє" про яких п`ять років невтомно викривала бородатая женщіна Сирожа виявились дітками супроти самої бородатої женсчіни)
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21.10.2020 17:40 Відповісти
Недарма ж говорять "про що говориш, те і прагнеш". Падлюка воно
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21.10.2020 17:43 Відповісти
сделайте еще дороже цену услуг --------- убытков будет больше
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21.10.2020 17:51 Відповісти
Режут специально для ахмета или бени что бы купили за копейки .маланцы у власти
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21.10.2020 17:57 Відповісти
Ахметов знатный управленец, он уже Укртелеком развалил
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21.10.2020 18:06 Відповісти
Тупорилий кріль всирається "кредити були" - кредити НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ПРИБУТКІВ, олень ти граний ... Учи "матчась" Основна сума кредиту не є доходом підприємства при його отриманні та витратами при його погашенні https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2014/august/issue-67/article-1350.html
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21.10.2020 18:08 Відповісти
пора ему в трускавец, станет проффесором
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21.10.2020 18:11 Відповісти
Да нас випускники Трускавець уже встигли підза"бать ...
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21.10.2020 18:15 Відповісти
Интересно, а на сколько за этот период потолстели кошельки у руководителей Укрзалізниці?
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21.10.2020 18:11 Відповісти
это тайна покрытая мраком...
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21.10.2020 18:41 Відповісти
Катайте депутатов круглогодично, прибыль пойдет, а если еще и нагляд раду, озолотитесь.
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21.10.2020 18:20 Відповісти
тю, за ЗЕ!
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21.10.2020 18:43 Відповісти
лисапедом отвезет
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21.10.2020 18:44 Відповісти
по шпалах
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21.10.2020 18:46 Відповісти
А як там наглядова рада, із іноземців? Теж в мінусі?
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21.10.2020 18:49 Відповісти
Нє,нуачётакова. Крєпкие хазяйствєнікі патамушта...
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21.10.2020 19:03 Відповісти
Невже і там миші розвелися?
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21.10.2020 19:35 Відповісти
Дайте лєщу премію, заслужив.
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21.10.2020 20:36 Відповісти
зеленский срочно должен создать опрос, чи нужна прибыль в укрзализнице как была при Порошенко или лучше пусть будет убытки как при зеленском
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22.10.2020 09:35 Відповісти
 
 