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В Одессе двух рабочих засыпало землей при обвале котлована, - ГСЧС. ФОТО

В Одессе двое рабочих погибли на стройплощадке в результате обвала котлована и строительных конструкций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Одессе двух рабочих засыпало землей при обвале котлована, - ГСЧС 01

21 октября в ГСЧС поступила информация, что в г. Одесса по ул. Ак. Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций, под обломками оказались 2 рабочих.

В Одессе двух рабочих засыпало землей при обвале котлована, - ГСЧС 02

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"По состоянию на 16:30 подразделениями ГСЧС тела 2 рабочих извлечены из-под завала в котловане. Медработниками констатирована смерть", - говорится в сообщении.

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Одесса (7860) смерть (9210) строительство (1995) ГСЧС (4941)


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В Одессе двух рабочих засыпало землей при обвале котлована, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5974

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21.10.2020 17:48 Ответить
Мера Одеси Труханова потрібно арештувати і посадити за незаконне будівництво на території міста! Більше двох метрів глибини траншеї потребує дерев'яного закріплення та облаштування стін траншеї, але друзі Труханова клали на техніку безпеки як Зеленський на рояль!
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21.10.2020 18:32 Ответить
відповідати буде інженер по техніці безпеки на підприємстві/будівництві ...
труханов навряд
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21.10.2020 18:35 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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21.10.2020 17:51 Ответить
Постійно в Одесі таке трапляється. Польшею вони лякають, падлюки !
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21.10.2020 19:15 Ответить
 
 