В Одессе двух рабочих засыпало землей при обвале котлована, - ГСЧС. ФОТО

В Одессе двое рабочих погибли на стройплощадке в результате обвала котлована и строительных конструкций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

21 октября в ГСЧС поступила информация, что в г. Одесса по ул. Ак. Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций, под обломками оказались 2 рабочих.

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"По состоянию на 16:30 подразделениями ГСЧС тела 2 рабочих извлечены из-под завала в котловане. Медработниками констатирована смерть", - говорится в сообщении.