Трое военных-контрактников, найденные мертвыми на Житомирщине, погибли из-за отравления угарным газом, - ГСЧС
В селе Новоивницкое на Житомирщине угарным газом отравились и погибли три военнослужащих.
Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.
"8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, признаков пожара нет. Подразделения ГСЧС не привлекались.
Источник:https://censor.net/ru/n3223870