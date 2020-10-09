Трое военных-контрактников, найденные мертвыми на Житомирщине, погибли из-за отравления угарным газом, - ГСЧС

В селе Новоивницкое на Житомирщине угарным газом отравились и погибли три военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, признаков пожара нет. Подразделения ГСЧС не привлекались.