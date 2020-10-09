РУС
Новости Агрессия России против Украины
Трое военных-контрактников, найденные мертвыми на Житомирщине, погибли из-за отравления угарным газом, - ГСЧС

Трое военных-контрактников, найденные мертвыми на Житомирщине, погибли из-за отравления угарным газом, - ГСЧС

В селе Новоивницкое на Житомирщине угарным газом отравились и погибли три военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое военных-контрактников найдены мертвыми на Житомирщине, - Нацполиция

Как отмечается, признаков пожара нет. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Автор: 

+10
ночувала у родичкі.Спала на дивані в кухні,де стояв старий газовий котел.Раптово вночі проснулася,а в хаті воняє газом і чути,як він виходить з котла.Ще б пів години і ми б вже не проснулися. А я проснулася тому,що наснилася моя бабця,яка наполегливо кликала мене іти з нею.А її не було з нами вже років 15.Наснилося,що вона шарпає мене за плече і каже---вставай,пішли зі мною. Більше вона мені ніколи не снилася.
09.10.2020 08:48 Ответить
+6
Ваша бабуся - ваш янгол охоронець
09.10.2020 08:50 Ответить
+5
В крови остаются следы интоксикации угарным газом и ...ночи еще не такие холодные, чтобы пользоваться отопительными приборами. Заключение лаборатории???
09.10.2020 08:10 Ответить
В крови остаются следы интоксикации угарным газом и ...ночи еще не такие холодные, чтобы пользоваться отопительными приборами. Заключение лаборатории???
09.10.2020 08:10 Ответить
Мутновато... Шкода хлопців за будь якм разкладом..
09.10.2020 08:15 Ответить
Зазвичай котел розміщують в окремій будівлі, а в будинок теплоносій подається до батарей по трубах.
09.10.2020 08:22 Ответить
В селі котел, в зйомній хатині? Скоріш за все там звичайна груба. Хоча вчора ми вважали, що хлопці потруїлися алкоголем...
09.10.2020 08:25 Ответить
09.10.2020 08:28 Ответить
загуглив це село. Ну можна сказати шо то не село, а навіть ПГТ, бо у мене село асоціюється з хатинами, а не з багатоповерховими будинками... Тоді так, мабуть не спрацювала автоматика в котлі
09.10.2020 08:33 Ответить
09.10.2020 08:48 Ответить
09.10.2020 08:50 Ответить
Та і "угарєть" в такому випадку це треба "постарацца". Там же видно, шо якшо тяги не має, то дим буде фігачить у приміщення. Карочє мутна історія...
09.10.2020 08:28 Ответить
Читай уважно. Квартира. Де там окрема будівля?
09.10.2020 09:41 Ответить
Что-то здесь не так. Трое взрослых мужиков и так по-глупому умереть.
09.10.2020 08:32 Ответить
Запросто! Десь в 70-х стояв на пероні чекав електричку на Київ, коли під*їхала маленька моторна платформа, така, як використовували ремонтники залізниці. Спинилась мало не напроти того місця, де я стояв. Глянув, а там з-під якогось рядна стирчать голі ступні людських ніг. Швиденько прибігли менти з якимись дядьками і перевантажили тіла нещасних в санітарне авто. Пізніше дізнався, що вчаділа до смерті сім*я шляхового обходчика - батьки та дорослий син. Отак от, прожили багато років в тому службовому залізничному будинку і всього одного разу перечасно закрили заслінку в димохід. Це те, що я сам бачив, а скільки знаю таких випадків ... СО підступний газ, він не має запаху і не діє раптово. Людина отруюється поступово і вмирає навіть не проснувшись.
09.10.2020 08:59 Ответить
Почитал клиенты....планёрка в дурке, отделение параноидальный Рафиков
09.10.2020 08:49 Ответить
Нічого дивного немає. Якщо вентиляція перекрита, або забита, то наслідок може бути лише один - ті, хто в приміщенні, почадіють.
09.10.2020 08:53 Ответить
Навіть, якщо їх знаходять ще живими, то процес лікування дуже тривалий і часто після сильного отруєння у людей на все життя залишаються проблеми з діяльністю ЦНС.
09.10.2020 09:02 Ответить
Колонка.
09.10.2020 09:05 Ответить
Був колись з КШД в квартирі з небіжчиком, який вчадів, користуючись несправною газовою колонкою (помився в душі). Вся шкіра небіжчика була помаранчево-рожевого кольору (клінічна ознака отруєння чадним газом). Перше що зробили - відчинили вікна щоби самим не втратити свідомість. Про які "відповідні прилади" в квартирі загиблих хлопців казали речники поліції - невідомо.
09.10.2020 10:13 Ответить
Маю знайомого чий син вчадів від газової колонки. С.У.М.
09.10.2020 10:21 Ответить
і нічого, що ніч тоді була рекордно теплою…
09.10.2020 10:42 Ответить
Это еще раз о том, что нужен принудительный жестокий с санкциями запрет на эксплуатацию газового оборудования в жилих помещениях без анализаторов сиоу и сиоту с обязательным их подключением к автоматическому клапану отсечки газа в помещение. Это в разы уменьшит количество пожаров и удушений.
09.10.2020 11:02 Ответить
 
 