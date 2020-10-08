Трое военных-контрактников найдены мертвыми на Житомирщине, - Нацполиция

В селе Новоивницком Андрушевского района Житомирской области на съемной квартире утром обнаружили мертвыми трое военнослужащих-контрактников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Предварительно известно, что умерших обнаружили их коллеги по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у одного из них обнаружено не было.

Полицейские установили, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец города Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, где их и обнаружили.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 8 октября, около 8:50.

На месте работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Андрушевского отделения полиции.

