Трое военных-контрактников найдены мертвыми на Житомирщине, - Нацполиция

В селе Новоивницком Андрушевского района Житомирской области на съемной квартире утром обнаружили мертвыми трое военнослужащих-контрактников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Предварительно известно, что умерших обнаружили их коллеги по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у одного из них обнаружено не было.

Полицейские установили, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец города Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, где их и обнаружили.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 8 октября, около 8:50.

На месте работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Андрушевского отделения полиции.

+19
Предателей размножили внутри страны, вот они тихой сапой вместе с правохранительными органами уничтожают участников АТО, и военных.
08.10.2020 14:33 Ответить
+12
Так, не гони на форумчан. Мы тут эксперты во всех вопросах. Ты еще с Igor L не общался
Трьох військових-контрактників знайдено мертвими на Житомирщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6512
08.10.2020 14:49 Ответить
+11
Некачественный алкоголь по ходу. Жаль молодых ребят...
показать весь комментарий
08.10.2020 14:36 Ответить
угорели?
08.10.2020 14:31 Ответить
Ну это травиться надо чем-то совсем жестким. Даже от метилового спирта, смерть без оказания помощи, обычно наступает только на третьи сутки.
08.10.2020 14:43 Ответить
При очень больших дозах смерть может наступить в течение 2-3 часов после употребления

300-400 мл на одного и пасочки...
08.10.2020 14:47 Ответить
Литр водки это 400мл. спирта - на троих это по 130мл. спирта на человека. Доза метилового уже смертельная. Не знаю считается ли она очень высокая.
08.10.2020 15:02 Ответить
Откачать могут, но здоровье пошатнется серйозно. Возможна даже полная слепота.
На сколько серйозная доза должна быть я не знаю. Все зависит от организма. Но наслышан про очень печальные случаи, где смерть наступала очень скоротечно...
08.10.2020 15:08 Ответить
Знакомый знакомого рассказывал, что был свидетелем как на спор выпивал за минуту бутылку водки. Спор выиграл тот кто выпил, но через две минуты умер. Обычная водка, с завода. Вот тебе и совсем скоротечный случай.
Слушай ну ведь пацаны совсем, им 21-23, в таком возрасте я от литра пива косел совершенно, неужели они как матерые алкаши глушили.
08.10.2020 17:25 Ответить
Ну не знаю... у знакомой муж и сосед самогоном травонулись. Одного за столом нашли, второго возле двери. Типа пытался выбраться с дома. А ты трое суток.
08.10.2020 16:37 Ответить
похоже на отравление
08.10.2020 14:31 Ответить
Поддерживаю
08.10.2020 14:36 Ответить
Какое нах ветераны АТО?Ты возраст их видел?Они в 15 лет воевали?Абы ото шо ляпнуть(
08.10.2020 15:10 Ответить
А где, ты увидел слово *ветеран*?
08.10.2020 16:31 Ответить
Ок,"Участники".Ты по чем определил,что они воевали и это именно убийство,да еще и спецслужбами?У людей горе,а таким ,как ты,абы повонять и поскыглыть
08.10.2020 18:31 Ответить
Кремлеботина, у тебя ус отклеился!
10.10.2020 15:14 Ответить
Мразь ты конченая,если даже смерть солдат для тебя лишь повод открыть вонючее хавало
10.10.2020 16:20 Ответить
Можливо, отруєння...
08.10.2020 14:35 Ответить
20 мая Толик Захаренко убил 6 атошников и тоже в Житомире
08.10.2020 14:41 Ответить
кстати шото затихло дело про Захаренка. Наверно уже где-то на свободе гуляет. Приговора ж не біло, а расследовать там не понятно что, и зебилу понятно, что там пожизненное...
08.10.2020 14:43 Ответить
поинтересуйся в реестре судебных дел ,потом чушь пиши ,это все открытые реестры
08.10.2020 14:49 Ответить
Зєля тягне з судом, щоб потім Раша звільнила його, як Героя, коли Зєля цапам Київ здасть.
08.10.2020 15:54 Ответить
Водяра из метила
08.10.2020 14:43 Ответить
Быстро от метилового спирта не помирают. Даже от смертельной дозы. Если конечно не литр спирта глушануть.
08.10.2020 14:53 Ответить
Метано́л
08.10.2020 14:45 Ответить
Самый верный способ моментально выяснить причину смерти или раскрыть уголовное преступление - это попросить комментаторов на Цензор.нет.
08.10.2020 14:46 Ответить
А То
08.10.2020 14:49 Ответить
Думаю угарный газ. Ночами сейчас холодно уже.
08.10.2020 14:48 Ответить
Угарний газ або метил...
08.10.2020 14:49 Ответить
легкая смерть во сне
08.10.2020 14:50 Ответить
Или наркота.
08.10.2020 14:53 Ответить
Усі троє? Навряд.
08.10.2020 15:25 Ответить
сгруппировались. их же на квартире нашли, а не в казарме
08.10.2020 15:50 Ответить
Читати вмієш? Контрактники.
08.10.2020 15:58 Ответить
Наоборот самое вероятное. Сейчас у молодежи соли употребляют, и химичат торчки без образования в кустарных условиях. С технологией шаг влево-вправо и получилось что-то другое.
08.10.2020 16:37 Ответить
Тоді смертей повинні бути десятки.
08.10.2020 21:30 Ответить
Неизвестно как принимали, доза, может сами что намешали. Может барыга что досыпал тем более смотрит левые значит можно и кинуть - а они раз слабо прёт решили вколоть побольше.
Именно такую истрию летом слышал в парке. Рядом на лавочке тип звонил комуто и рассказывал как они взяли порошка он вколол и чтото никак, кореш его решил побольше и попал в реанимацию.
Кстати вроде нередко паралич как побочка от принятия. Вполне могли не только двигаться а и дышать перестать.
Беда конечно. Слава Богу у меня в свое время мозгов хватило даже не пробовать что это такое. А вот бывшие знакомые по молодости (я тогда жил в другом месте), кто пробовал хз где сейчас но последнее что за них слышал все грустно.
09.10.2020 09:02 Ответить
На бухле секаномили.
08.10.2020 14:55 Ответить
****.Паленая водка и наркота губят нашу молодежь.А власть всю эту хрень крышует.Не успели после авиакатастрофы 27 молодых,красивых,здоровых похоронить.Уже опять.
08.10.2020 14:56 Ответить
Думаю, що правди, від чого наступила смерть, не взнаємо. Скоріше всього запишуть, як тут підсказують, отравлення спиртом(горілкою) чи газом. А могло бути все. Горілкою варіант не підходить, бо у них різні організми, угарний газ? Можливо, але могли і це підігнати під нещасний випадок. Царство небесне нашим захисникам і співчуття рідним!
08.10.2020 15:18 Ответить
Ваня, я не мав бажання тобі відповідати, але відповім, щоб прочитали інші, тобі це вже не допоможе. Наслідками Іловайську була агресія росії, яка ввела резулярні війська, які владили в спину і взяли в кільце невелику кількість військових і добробатів. По цьому факту закінчено розслідування і все це підтверлили військові і спеціалісти. Вина на росії і її головнокомандувачу ху@лі.
Пишуть за парад в Києві. Так, паради потрібно проводити, щоб бачили, що там є війська, бо там до кордону мала відстань, а військ не було.
08.10.2020 16:09 Ответить
что-то некачественное...
08.10.2020 15:53 Ответить
Жаль пацанов!
Царствие Небесное!
Родным и близким соболезнования!
Может быть сепары, предатели, водка паленая, наркота...
08.10.2020 16:37 Ответить
Новои́вницкое - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA посёлок на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украине , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Андрушёвском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирской области . Население составляет 1923 человека по состоянию на https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2001 год . Статус отдельного населённого пункта получен 27 декабря 1996 года.
Изначально построен как городок для проживания служащих воинской части противовоздушной обороны (А2329, А1912), а также для рабочих находящегося рядом военного завода по ремонту ракетных комплексов и другой техники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ПВО . До официального создания посёлка он имел название «Житомир-11». Местные названия: «Городок», «Степок», «Воинское». В поселке 12 домов, школа, детский сад, торговая инфраструктура.
08.10.2020 16:42 Ответить
 
 