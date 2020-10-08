Трое военных-контрактников найдены мертвыми на Житомирщине, - Нацполиция
В селе Новоивницком Андрушевского района Житомирской области на съемной квартире утром обнаружили мертвыми трое военнослужащих-контрактников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Предварительно известно, что умерших обнаружили их коллеги по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у одного из них обнаружено не было.
Полицейские установили, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец города Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, где их и обнаружили.
Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 8 октября, около 8:50.
На месте работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Андрушевского отделения полиции.
300-400 мл на одного и пасочки...
На сколько серйозная доза должна быть я не знаю. Все зависит от организма. Но наслышан про очень печальные случаи, где смерть наступала очень скоротечно...
Слушай ну ведь пацаны совсем, им 21-23, в таком возрасте я от литра пива косел совершенно, неужели они как матерые алкаши глушили.
Именно такую истрию летом слышал в парке. Рядом на лавочке тип звонил комуто и рассказывал как они взяли порошка он вколол и чтото никак, кореш его решил побольше и попал в реанимацию.
Кстати вроде нередко паралич как побочка от принятия. Вполне могли не только двигаться а и дышать перестать.
Беда конечно. Слава Богу у меня в свое время мозгов хватило даже не пробовать что это такое. А вот бывшие знакомые по молодости (я тогда жил в другом месте), кто пробовал хз где сейчас но последнее что за них слышал все грустно.
Пишуть за парад в Києві. Так, паради потрібно проводити, щоб бачили, що там є війська, бо там до кордону мала відстань, а військ не було.
Царствие Небесное!
Родным и близким соболезнования!
Может быть сепары, предатели, водка паленая, наркота...
Изначально построен как городок для проживания служащих воинской части противовоздушной обороны (А2329, А1912), а также для рабочих находящегося рядом военного завода по ремонту ракетных комплексов и другой техники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ПВО . До официального создания посёлка он имел название «Житомир-11». Местные названия: «Городок», «Степок», «Воинское». В поселке 12 домов, школа, детский сад, торговая инфраструктура.