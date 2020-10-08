РУС
Нацгвардейца, подозреваемого в дедовщине, повлекшей смерть сослуживца, арестовали на два месяца, - военная прокуратура

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения солдату Национальной гвардии Украины, который подозревается в совершении неуставных взаимоотношений, повлекших смерть его сослуживца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Суд избрал меру пресечения военнослужащему военной части НГУ, дислоцированной в г. Вышгород Киевской области.

Установлено, что 03.10.2020 указанный солдат срочной службы нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Он применил насилие к своему сослуживцу, заставив последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки. От полученного удара пострадавший потерял сознание и не приходя в сознание скончался.

05.10.2020 фигуранта задержали, на следующий день ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины.

07.10.2020 решением Печерского районного суда. Киева подозреваемому военнослужащему НГУ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с содержанием его на гауптвахте Центрального управления Военной службы правопорядка по г. Киев и Киевской области.

Топ комментарии
+2
тільки ліквідація строкової служби може винищити цю біду.
Але не з цією владою...
08.10.2020 12:14 Ответить
+1
Я думав, що в зв'язку з подіями останніх 6 років такого поняття як дедовщіна вже немає...
08.10.2020 11:43 Ответить
+1
есть, по крайней мере в прошлом году была точно. У меня двоюродный брат поехал на курс "молодого бойца" в Черниговскую область пгт. Остер, так вот первые три дня не трогали вообще, на 4-й день вызвали в каптерку и "пробили" фанеру кулаком, пацан крепкий выдержал, но факт-остается фактом, ему прилетело на ровном месте, потому что он "дух". В столовке, на подаче еды сначала все собирают старослужащие, потом уже "черпаки" и "духи", кстати запрещают носить в столовку мобильные телефоны, говорят если увидят что кто-то снимает сразу пустят по кругу - имеется ввиду выведут в курилку и изобьют ногами.
Вцелом конечно стало лучше, в советской армии и носки дедам стирали и все передачи забирали деды подчистую, сейчас этого нет.....Но насилие и дедовшина - это суть любой постсоветской армии и полностью искоренить гнусное явление невозможно.
08.10.2020 11:53 Ответить
Чув, але не розумію. Я служив ще при совкові в прикордонних військах. Не було ніяких таких духів та черпаків. Були гусаки, фазани та діди. Дідівщина виражалась лише в плануванні нарядів. Ті хто молодше частіше ходили на кухню та днювальними. А про те, що комусь носки прати мови взагалі не було.
08.10.2020 12:07 Ответить
Прикордонникам невідомо що таке дідовщина. Це більше мохра. А особливі звірства буди у стройбатах і т.п.
08.10.2020 12:13 Ответить
Там де є строкова служба, завжди буде дідовщина. А що змінили останні 6 років для строковиків? Вони не воювали і призивають їх не для війни.
08.10.2020 12:05 Ответить
Так, не воювали, але ж контактують з тими хто воював. Невже хлопці ті хто воював не розказують їм що куля чи снаряд не вибирає скільки хто відслужив? ...
08.10.2020 12:10 Ответить
Із ким вони контактують? З офіцерами, що воювали? Ви строчку служили?
Як я розумію, у нас не має змішаних підрозділів. контрактники на фронті, а ці у ППД сидять.
08.10.2020 12:12 Ответить
Так я строкову служив ще за часів совка. Служили зі мною офіцери які воювали в Афгані. Правда не дуже охоче розповідали... Але їхні скупі розповіді ми на вуса мотали добре...
08.10.2020 12:25 Ответить
тільки ліквідація строкової служби може винищити цю біду.
Але не з цією владою...
08.10.2020 12:14 Ответить
Типа пол года сопля прослужила и уже " дед" сколько сейчас служат?
08.10.2020 12:28 Ответить
Снова всплывает одна из причин, по которым из этой страны люди стараются уехать и не возвращаться.
08.10.2020 12:36 Ответить
Дедовщина потакается офицерским составом.Все всегда обо всем в курсе.Гнать таких офицеров из армии надо и на этапе подготовки в военной академии отчислять придурков и быдланов. Там где нет нормальной военной подготовки, где все сводится к нарядам бесконечным и снованиям по казарме с веником, чтобы солдат был вмегда чем-то занят , - там всегда будут неуставные отношения из-за дуболомов с офицерскими погонами. В такой системе даже мотивированные к службе срочники в итоге становятся "шариками".
08.10.2020 12:59 Ответить
 
 