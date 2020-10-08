Нацгвардейца, подозреваемого в дедовщине, повлекшей смерть сослуживца, арестовали на два месяца, - военная прокуратура
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения солдату Национальной гвардии Украины, который подозревается в совершении неуставных взаимоотношений, повлекших смерть его сослуживца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Суд избрал меру пресечения военнослужащему военной части НГУ, дислоцированной в г. Вышгород Киевской области.
Установлено, что 03.10.2020 указанный солдат срочной службы нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Он применил насилие к своему сослуживцу, заставив последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки. От полученного удара пострадавший потерял сознание и не приходя в сознание скончался.
05.10.2020 фигуранта задержали, на следующий день ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины.
07.10.2020 решением Печерского районного суда. Киева подозреваемому военнослужащему НГУ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с содержанием его на гауптвахте Центрального управления Военной службы правопорядка по г. Киев и Киевской области.
Вцелом конечно стало лучше, в советской армии и носки дедам стирали и все передачи забирали деды подчистую, сейчас этого нет.....Но насилие и дедовшина - это суть любой постсоветской армии и полностью искоренить гнусное явление невозможно.
Як я розумію, у нас не має змішаних підрозділів. контрактники на фронті, а ці у ППД сидять.
Але не з цією владою...