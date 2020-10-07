Солдату Нацгвардии сообщено о подозрении в смертельном избиении сослуживца, - военная прокуратура

Задержан солдат-срочник Национальной гвардии Украины, ему сообщено о подозрении в совершении неуставных взаимоотношений, повлекших смерть потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что 03.10.2020 указанный военнослужащий, нарушая уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, применил насилие к своему сослуживцу, а именно заставил последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки, от чего пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, умер.

Военнослужащего задержали вручили ему сообщение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины.

Сейчас продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы и следственных действий с целью установления объективных обстоятельств совершенного преступления, по результатам которых будет принято решение об окончательной квалификации действий подозреваемого.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в в/ч 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде, умер солдат. По словам родителей умершего, их сына сначала заставил отжиматься, а после ударил ногой в грудь старослужащий. У солдата оборвался тромб, и он умер.

