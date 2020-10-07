Солдату Нацгвардии сообщено о подозрении в смертельном избиении сослуживца, - военная прокуратура
Задержан солдат-срочник Национальной гвардии Украины, ему сообщено о подозрении в совершении неуставных взаимоотношений, повлекших смерть потерпевшего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Установлено, что 03.10.2020 указанный военнослужащий, нарушая уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, применил насилие к своему сослуживцу, а именно заставил последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки, от чего пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, умер.
Военнослужащего задержали вручили ему сообщение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины.
Сейчас продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы и следственных действий с целью установления объективных обстоятельств совершенного преступления, по результатам которых будет принято решение об окончательной квалификации действий подозреваемого.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в в/ч 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде, умер солдат. По словам родителей умершего, их сына сначала заставил отжиматься, а после ударил ногой в грудь старослужащий. У солдата оборвался тромб, и он умер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так мы периодически стариков и дембелей водили туда на экскурсию для профилактики - на какое-то время помогало.....
Но и это не было 100 % гарантией,так что нарядами урода не проймёшь....
Такой подход, поможет больше, чем наряды)
"... после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки"-класика дідівщини,називається "пробити фанєру". Не сумніваюсь,є там і такі штучки,як "ставати на лося","нога к бою",підписані цигарки,доклад дєдушкє з відданим маслом,та інші веселі прикольчики,після яких солдати стають каліками й моральними виродками.
Например, у погранцов дедовщины, в принципе нет - завтра идти с автоматами в наряд, а там патроны, темно, обрыв.....
но - не помогло- один х регулярно на постсовете гибнут пацики...(((- совок будет выходить долго и тяжко.....(((