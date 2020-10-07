РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4348 посетителей онлайн
Новости
3 271 21

Солдату Нацгвардии сообщено о подозрении в смертельном избиении сослуживца, - военная прокуратура

Солдату Нацгвардии сообщено о подозрении в смертельном избиении сослуживца, - военная прокуратура

Задержан солдат-срочник Национальной гвардии Украины, ему сообщено о подозрении в совершении неуставных взаимоотношений, повлекших смерть потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что 03.10.2020 указанный военнослужащий, нарушая уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, применил насилие к своему сослуживцу, а именно заставил последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки, от чего пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, умер.

Военнослужащего задержали вручили ему сообщение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины.

Сейчас продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы и следственных действий с целью установления объективных обстоятельств совершенного преступления, по результатам которых будет принято решение об окончательной квалификации действий подозреваемого.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в в/ч 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде, умер солдат. По словам родителей умершего, их сына сначала заставил отжиматься, а после ударил ногой в грудь старослужащий. У солдата оборвался тромб, и он умер.

Читайте: Вооруженный двумя ножами мужчина пытался проникнуть на территорию военной части в Одесской области. ВИДЕО

Автор: 

дедовщина (29) смерть (9299) военнослужащие (6307) Национальная гвардия (2232)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Такое начинается когда офицеры начинают забивать болт на свои обязанности. Если бы каждому срочнику было доведено - что за неуставные отношения в части его в части просто сгноят в нарядах - такого бы не было. А когда офицер отдает поддержание порядка в части самим солдатам и самоустраняется - такое бывает.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:38 Ответить
+7
"Дедовщина" появилась в СА после скандального решения Хрущева призывать на службу бывших зэков. Они-то и внесли в казармы эту заразу. Конечно ,если бы офицерам не понравилось возможность переложить "воспитательную работу" на добровольных помощников,это бы можно быстро задушить....но понравилось!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:04 Ответить
+6
Совдеповская система к такому и приводит.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такое начинается когда офицеры начинают забивать болт на свои обязанности. Если бы каждому срочнику было доведено - что за неуставные отношения в части его в части просто сгноят в нарядах - такого бы не было. А когда офицер отдает поддержание порядка в части самим солдатам и самоустраняется - такое бывает.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:38 Ответить
Недалеко от части, где я служил, была зона строгого режима.....
Так мы периодически стариков и дембелей водили туда на экскурсию для профилактики - на какое-то время помогало.....
Но и это не было 100 % гарантией,так что нарядами урода не проймёшь....
показать весь комментарий
07.10.2020 12:49 Ответить
По справедливости, теперь его надо заставить отжиматься и бить, пока не умрёт.

Такой подход, поможет больше, чем наряды)
показать весь комментарий
07.10.2020 12:52 Ответить
Возможно. Но это если в свое время этого офицера не принуждали стирать носки старшекурснику.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:51 Ответить
Так.Все залежить від офіцерні(всі про все знають).Від командира роти-зокрема.Його-першим мали б відправити на нари.З замполітом (чи як він тепер називається) разом.
"... после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки"-класика дідівщини,називається "пробити фанєру". Не сумніваюсь,є там і такі штучки,як "ставати на лося","нога к бою",підписані цигарки,доклад дєдушкє з відданим маслом,та інші веселі прикольчики,після яких солдати стають каліками й моральними виродками.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:52 Ответить
какие наххх наряды...???- савецкий бред...- раньше был дисбат.., а щас- сразу колония, - как рукой снимет...)))
показать весь комментарий
07.10.2020 23:15 Ответить
Совдеповская система к такому и приводит.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:39 Ответить
Интересно в каких армиях мира есть подобная система взаимоотношений. И второе как потом не боятся выстрела в спину?
показать весь комментарий
07.10.2020 12:49 Ответить
Во первых, это срочники, это не фронтовики, а во вторых, они оружия не видят иногда ни разу, за всю службу.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:51 Ответить
Это есть в любой армии, но ! В большей степени там, где солдаты занимаются всякой фигнёй (уборкой, строевой, покраской и т.п.) и в меньшей там, где занимаются боевой подготовкой, охраной, боевыми действиями и т.п.
Например, у погранцов дедовщины, в принципе нет - завтра идти с автоматами в наряд, а там патроны, темно, обрыв.....
показать весь комментарий
07.10.2020 12:55 Ответить
На фронте тоже такого нет.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:58 Ответить
Во всех.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:06 Ответить
По справедливости, теперь его надо заставить отжиматься и бить, пока не умрёт.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:50 Ответить
Когда то давно был знакомый ливанец христианин-маронит. Между школой и универом отслуживший в ливанской армии.И услышав однажды об наших внеуставных отношениях в армии он искренне не понимал зачем солдаты избивают друг друга. Говорил, у них это просто невозможно и никому в голову бы не пришло несмотря что в одной казарме спят люди разных религий. И отцы которых убивали друг друга еще несколько лет назад в ихней стране.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:03 Ответить
"Дедовщина" появилась в СА после скандального решения Хрущева призывать на службу бывших зэков. Они-то и внесли в казармы эту заразу. Конечно ,если бы офицерам не понравилось возможность переложить "воспитательную работу" на добровольных помощников,это бы можно быстро задушить....но понравилось!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:04 Ответить
В советской армии дисциплина пропала после того, как появились замполиты !!!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:07 Ответить
Ссыкун свою удаль показал? Теперь на зону. Занавес.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:39 Ответить
Реформа во всей красе.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:59 Ответить
казел
показать весь комментарий
07.10.2020 21:48 Ответить
в рашке пацан в 19-ом положил за такую хню 8 рыл, из них старлея и кэпа..)))- нормально справился...
но - не помогло- один х регулярно на постсовете гибнут пацики...(((- совок будет выходить долго и тяжко.....(((
показать весь комментарий
07.10.2020 23:22 Ответить
..теперь сидит пожизненную..
показать весь комментарий
07.10.2020 23:24 Ответить
 
 