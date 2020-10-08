Трьох військових-контрактників знайдено мертвими на Житомирщині, - Нацполіція

У селі Новоівницьке Андрушівського району Житомирської області на знімній квартирі вранці виявили мертвими трьох військовослужбовців-контрактників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Попередньо відомо, що померлих виявили їхні колеги за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень в жодного з них виявлено не було.

Поліцейські встановили, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець міста Чернівці. Чоловіки проживали в орендованому приміщенні, де їх і виявили.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію сьогодні, 8 жовтня, близько 8:50.

На місці працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області та Андрушівського відділення поліції.