Троє військових-контрактників, які були знайдені мертвими на Житомирщині, загинули через отруєння чадним газом, - ДСНС

У селі Новоівницьке на Житомирщині чадним газом отруїлися і загинули троє військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Держслужби з НС, передає Цензор.НЕТ.

"8 жовтня у с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло 3 особи (військовослужбовці в/ч А1912)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ознак пожежі немає. Підрозділи ДСНС не залучалися.