Троє військових-контрактників, які були знайдені мертвими на Житомирщині, загинули через отруєння чадним газом, - ДСНС

Троє військових-контрактників, які були знайдені мертвими на Житомирщині, загинули через отруєння чадним газом, - ДСНС

У селі Новоівницьке на Житомирщині чадним газом отруїлися і загинули троє військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Держслужби з НС, передає Цензор.НЕТ.

"8 жовтня у с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло 3 особи (військовослужбовці в/ч А1912)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ознак пожежі немає. Підрозділи ДСНС не залучалися.

ночувала у родичкі.Спала на дивані в кухні,де стояв старий газовий котел.Раптово вночі проснулася,а в хаті воняє газом і чути,як він виходить з котла.Ще б пів години і ми б вже не проснулися. А я проснулася тому,що наснилася моя бабця,яка наполегливо кликала мене іти з нею.А її не було з нами вже років 15.Наснилося,що вона шарпає мене за плече і каже---вставай,пішли зі мною. Більше вона мені ніколи не снилася.
09.10.2020 08:48 Відповісти
Ваша бабуся - ваш янгол охоронець
09.10.2020 08:50 Відповісти
В крови остаются следы интоксикации угарным газом и ...ночи еще не такие холодные, чтобы пользоваться отопительными приборами. Заключение лаборатории???
09.10.2020 08:10 Відповісти
В крови остаются следы интоксикации угарным газом и ...ночи еще не такие холодные, чтобы пользоваться отопительными приборами. Заключение лаборатории???
09.10.2020 08:10 Відповісти
Мутновато... Шкода хлопців за будь якм разкладом..
09.10.2020 08:15 Відповісти
Зазвичай котел розміщують в окремій будівлі, а в будинок теплоносій подається до батарей по трубах.
09.10.2020 08:22 Відповісти
В селі котел, в зйомній хатині? Скоріш за все там звичайна груба. Хоча вчора ми вважали, що хлопці потруїлися алкоголем...
В селі котел, в зйомній хатині? Скоріш за все там звичайна груба. Хоча вчора ми вважали, що хлопці потруїлися алкоголем...
09.10.2020 08:25 Відповісти
"неисправность газового прибора"
А як ти поясниш наявність там газового приладу?Источник:https://censor.net/ru/n3223870
09.10.2020 08:28 Відповісти
загуглив це село. Ну можна сказати шо то не село, а навіть ПГТ, бо у мене село асоціюється з хатинами, а не з багатоповерховими будинками... Тоді так, мабуть не спрацювала автоматика в котлі
09.10.2020 08:33 Відповісти
ночувала у родичкі.Спала на дивані в кухні,де стояв старий газовий котел.Раптово вночі проснулася,а в хаті воняє газом і чути,як він виходить з котла.Ще б пів години і ми б вже не проснулися. А я проснулася тому,що наснилася моя бабця,яка наполегливо кликала мене іти з нею.А її не було з нами вже років 15.Наснилося,що вона шарпає мене за плече і каже---вставай,пішли зі мною. Більше вона мені ніколи не снилася.
09.10.2020 08:48 Відповісти
Ваша бабуся - ваш янгол охоронець
09.10.2020 08:50 Відповісти
Та і "угарєть" в такому випадку це треба "постарацца". Там же видно, шо якшо тяги не має, то дим буде фігачить у приміщення. Карочє мутна історія...
09.10.2020 08:28 Відповісти
Читай уважно. Квартира. Де там окрема будівля?
09.10.2020 09:41 Відповісти
Что-то здесь не так. Трое взрослых мужиков и так по-глупому умереть.
09.10.2020 08:32 Відповісти
Запросто! Десь в 70-х стояв на пероні чекав електричку на Київ, коли під*їхала маленька моторна платформа, така, як використовували ремонтники залізниці. Спинилась мало не напроти того місця, де я стояв. Глянув, а там з-під якогось рядна стирчать голі ступні людських ніг. Швиденько прибігли менти з якимись дядьками і перевантажили тіла нещасних в санітарне авто. Пізніше дізнався, що вчаділа до смерті сім*я шляхового обходчика - батьки та дорослий син. Отак от, прожили багато років в тому службовому залізничному будинку і всього одного разу перечасно закрили заслінку в димохід. Це те, що я сам бачив, а скільки знаю таких випадків ... СО підступний газ, він не має запаху і не діє раптово. Людина отруюється поступово і вмирає навіть не проснувшись.
09.10.2020 08:59 Відповісти
Почитал клиенты....планёрка в дурке, отделение параноидальный Рафиков
09.10.2020 08:49 Відповісти
Нічого дивного немає. Якщо вентиляція перекрита, або забита, то наслідок може бути лише один - ті, хто в приміщенні, почадіють.
09.10.2020 08:53 Відповісти
Навіть, якщо їх знаходять ще живими, то процес лікування дуже тривалий і часто після сильного отруєння у людей на все життя залишаються проблеми з діяльністю ЦНС.
09.10.2020 09:02 Відповісти
Колонка.
09.10.2020 09:05 Відповісти
Був колись з КШД в квартирі з небіжчиком, який вчадів, користуючись несправною газовою колонкою (помився в душі). Вся шкіра небіжчика була помаранчево-рожевого кольору (клінічна ознака отруєння чадним газом). Перше що зробили - відчинили вікна щоби самим не втратити свідомість. Про які "відповідні прилади" в квартирі загиблих хлопців казали речники поліції - невідомо.
09.10.2020 10:13 Відповісти
Маю знайомого чий син вчадів від газової колонки. С.У.М.
09.10.2020 10:21 Відповісти
і нічого, що ніч тоді була рекордно теплою…
09.10.2020 10:42 Відповісти
Это еще раз о том, что нужен принудительный жестокий с санкциями запрет на эксплуатацию газового оборудования в жилих помещениях без анализаторов сиоу и сиоту с обязательным их подключением к автоматическому клапану отсечки газа в помещение. Это в разы уменьшит количество пожаров и удушений.
09.10.2020 11:02 Відповісти
 
 