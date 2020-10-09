Троє військових-контрактників, які були знайдені мертвими на Житомирщині, загинули через отруєння чадним газом, - ДСНС
У селі Новоівницьке на Житомирщині чадним газом отруїлися і загинули троє військовослужбовців.
Про це повідомила пресслужба Держслужби з НС, передає Цензор.НЕТ.
"8 жовтня у с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло 3 особи (військовослужбовці в/ч А1912)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ознак пожежі немає. Підрозділи ДСНС не залучалися.
Источник:https://censor.net/ru/n3223870