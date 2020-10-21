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Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВС Украины

Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 5 апреля 1994 года "О положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных силах Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №457/2020.

"Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 5 апреля 1994 года № 139 "О Положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных Силах Украины", - говорится в тексте указа.

Утвержденное в 1994 году положение устанавливало порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон, и определяло порядок деятельности дисциплинарного батальона.

Согласно документу, основанием для содержания в дисциплинарном батальоне являлся приговор военного суда, вступивший в законную силу.

Также читайте: В 30-ю годовщину Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского

Автор: 

Зеленский (20185) указ (528) ВСУ (6531)


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Топ комментарии
+17
Це звитяжне досягнення молодого призедента увійде в анал історії!
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21.10.2020 17:51
+7
Мучається ж бубочка, - нічим заняться. Хоч бабу-да йому приведіть)
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21.10.2020 17:51
+4
Ещё "губу" отменить надо, вот только тогда)))
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21.10.2020 17:56
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Це звитяжне досягнення молодого призедента увійде в анал історії!
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21.10.2020 17:51 Ответить
По законам військового часу потрібно розстрілювати а не відправляти а дісбат!
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21.10.2020 18:27 Ответить
А без него, как раз и дисбат.
Разумно будет.
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21.10.2020 21:00 Ответить
Мучається ж бубочка, - нічим заняться. Хоч бабу-да йому приведіть)
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21.10.2020 17:51 Ответить
Так он только на рояле им играть умеет!
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21.10.2020 18:17 Ответить
Тебе заздрощі беруть що грати нічим?
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21.10.2020 18:41 Ответить
Любишь зельцмана?
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21.10.2020 18:45 Ответить
А що це,і чому я повинен його любити?
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21.10.2020 18:52 Ответить
Покажіть те відео, де він грає саме тим, про що пише кожен "порохобот". Оригінал, де грає іноземець, я бачив. А квартал лише робить вигляд, що грає.
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21.10.2020 18:45 Ответить
Обратись к зельцману и он для тебя персонально сыграет.
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21.10.2020 19:15 Ответить
Злився?
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21.10.2020 19:40 Ответить
Ківа, перелогінься, ми тебе впізнали!
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21.10.2020 21:19 Ответить
Я як зареєструвався на фейсбуці в 13-му чи навіть 12-му році Яковом, так і по сей день Яків.
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21.10.2020 21:53 Ответить
Тю ! То ж порнуха ! Нільзя !
Та й не зіграє воно на роялі .Хіба що на отакому:
Зеленський скасував указ 1994 року про дисциплінарний батальйон ЗС України - Цензор.НЕТ 1172
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21.10.2020 22:38 Ответить
Та й не зіграє воно на роялі - то він виходить не грав?
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21.10.2020 23:54 Ответить
Звичайно грав.Грав роль пісюніста,грав роль мачо,роль ********* чоловіка,роль небайдужого громадянина. Це ж актор,хоч і третьосортний.Бидлу це сподобалось,вирішило,що пацанчик добре зіграє роль президента.
От і грає роль президента,як звик грати: під суфлера,укурений-обдовбаний,жалюгідно-брехливий
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22.10.2020 06:56 Ответить
Ипатий Коловратий - вот сейчас заживем!
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21.10.2020 17:53 Ответить
Ещё "губу" отменить надо, вот только тогда)))
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21.10.2020 17:56 Ответить
https://newsua.one/news/kvu-nazvav-10-manipulyacii-u-poslanni-poterpilogo-chlena.html КВУ НАЗВАВ 10 МАНІПУЛЯЦІЙ У "ПОСЛАННІ" ПОТЕРПІЛОГО ЧЛЕНА


Експерти Комітету виборців проаналізували текст Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище від 20 жовтня.



Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВС Украины - Цензор.НЕТ 3965
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21.10.2020 17:55 Ответить
А що за ним можна було туди відправити неповносправного головнокомандувача?
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21.10.2020 17:56 Ответить
ЗЕ-Уклонист прежде всего думал о себе.
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21.10.2020 18:20 Ответить
Ну тут все вірно, незручно йому хлопців за дезертирство чи ухилення від служби в дісбат відправляти.
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21.10.2020 18:25 Ответить
Ватная публика вечно недовольна Президентом.Переживёт и разотрёт.
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21.10.2020 18:30 Ответить
Ви про Порошенка? Його й справді ненавидить кухвайкова публіка. І він справді Президент. А блаЗЄнський? Він лише піаніст. Не вимагайте з нього багато: грає як уміє
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22.10.2020 09:41 Ответить
цікаво скільки законів нелоха буде визнано не дійсними чи не законними !мені здається 99 %...
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21.10.2020 20:14 Ответить
... ну, главноко мандувача, уклониста-рецидивиста можно понять
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21.10.2020 20:49 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 5 апреля 1994 года "О положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных силах Украины". Источник: https://censor.net/ru/n3226179

ВОНО ПРОДОВЖУЄ РОЗВАЛЮВАТИ АРМІЮ УКРАЇНИ


Зеленський скасував указ 1994 року про дисциплінарний батальйон ЗС України - Цензор.НЕТ 76
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21.10.2020 21:53 Ответить
Наступний крок-відміна тюремного ув'язнення ?
(Ну,після того,як Малюська розпродасть всі тюрьми,-логічно ?)
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21.10.2020 22:31 Ответить
 
 