Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 5 апреля 1994 года "О положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных силах Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №457/2020.

"Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 5 апреля 1994 года № 139 "О Положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных Силах Украины", - говорится в тексте указа.

Утвержденное в 1994 году положение устанавливало порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон, и определяло порядок деятельности дисциплинарного батальона.

Согласно документу, основанием для содержания в дисциплинарном батальоне являлся приговор военного суда, вступивший в законную силу.

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