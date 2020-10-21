Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 5 апреля 1994 года "О положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных силах Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №457/2020.
"Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 5 апреля 1994 года № 139 "О Положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных Силах Украины", - говорится в тексте указа.
Утвержденное в 1994 году положение устанавливало порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон, и определяло порядок деятельности дисциплинарного батальона.
Согласно документу, основанием для содержания в дисциплинарном батальоне являлся приговор военного суда, вступивший в законную силу.
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Разумно будет.
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