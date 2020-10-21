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Новини
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Зеленський скасував указ 1994 року про дисциплінарний батальйон ЗС України

Зеленський скасував указ 1994 року про дисциплінарний батальйон ЗС України

Президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 5 квітня 1994 року "Про положення про дисциплінарний батальйон у Збройних силах України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №457/2020.

"Визнати таким, що втратив чинність, Указ президента України від 5 квітня 1994 року № 139 "Про Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України", - сказано в тексті указу.

Затверджене в 1994 році положення встановлювало порядок та умови відбування покарання військовослужбовцями строкової служби, які були засуджені і направлені в дисциплінарний батальйон, і визначало порядок діяльності дисциплінарного батальйону.

Згідно з документом, підставою для утримання в дисциплінарному батальйоні був вирок військового суду, що вступив в законну силу.

Читайте також: У 30-ту річницю Незалежності України відбудеться військовий парад, - указ Зеленського

Автор: 

Зеленський (23653) наказ (445) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+17
Це звитяжне досягнення молодого призедента увійде в анал історії!
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21.10.2020 17:51
+7
Мучається ж бубочка, - нічим заняться. Хоч бабу-да йому приведіть)
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21.10.2020 17:51
+4
Ещё "губу" отменить надо, вот только тогда)))
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21.10.2020 17:56
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Це звитяжне досягнення молодого призедента увійде в анал історії!
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21.10.2020 17:51 Відповісти
По законам військового часу потрібно розстрілювати а не відправляти а дісбат!
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21.10.2020 18:27 Відповісти
А без него, как раз и дисбат.
Разумно будет.
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21.10.2020 21:00 Відповісти
Мучається ж бубочка, - нічим заняться. Хоч бабу-да йому приведіть)
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21.10.2020 17:51 Відповісти
Так он только на рояле им играть умеет!
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21.10.2020 18:17 Відповісти
Тебе заздрощі беруть що грати нічим?
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21.10.2020 18:41 Відповісти
Любишь зельцмана?
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21.10.2020 18:45 Відповісти
А що це,і чому я повинен його любити?
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21.10.2020 18:52 Відповісти
Покажіть те відео, де він грає саме тим, про що пише кожен "порохобот". Оригінал, де грає іноземець, я бачив. А квартал лише робить вигляд, що грає.
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21.10.2020 18:45 Відповісти
Обратись к зельцману и он для тебя персонально сыграет.
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21.10.2020 19:15 Відповісти
Злився?
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21.10.2020 19:40 Відповісти
Ківа, перелогінься, ми тебе впізнали!
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21.10.2020 21:19 Відповісти
Я як зареєструвався на фейсбуці в 13-му чи навіть 12-му році Яковом, так і по сей день Яків.
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21.10.2020 21:53 Відповісти
Тю ! То ж порнуха ! Нільзя !
Та й не зіграє воно на роялі .Хіба що на отакому:
Зеленський скасував указ 1994 року про дисциплінарний батальйон ЗС України - Цензор.НЕТ 1172
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21.10.2020 22:38 Відповісти
Та й не зіграє воно на роялі - то він виходить не грав?
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21.10.2020 23:54 Відповісти
Звичайно грав.Грав роль пісюніста,грав роль мачо,роль ********* чоловіка,роль небайдужого громадянина. Це ж актор,хоч і третьосортний.Бидлу це сподобалось,вирішило,що пацанчик добре зіграє роль президента.
От і грає роль президента,як звик грати: під суфлера,укурений-обдовбаний,жалюгідно-брехливий
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22.10.2020 06:56 Відповісти
Ипатий Коловратий - вот сейчас заживем!
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21.10.2020 17:53 Відповісти
Ещё "губу" отменить надо, вот только тогда)))
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21.10.2020 17:56 Відповісти
https://newsua.one/news/kvu-nazvav-10-manipulyacii-u-poslanni-poterpilogo-chlena.html КВУ НАЗВАВ 10 МАНІПУЛЯЦІЙ У "ПОСЛАННІ" ПОТЕРПІЛОГО ЧЛЕНА


Експерти Комітету виборців проаналізували текст Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище від 20 жовтня.



Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВС Украины - Цензор.НЕТ 3965
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21.10.2020 17:55 Відповісти
А що за ним можна було туди відправити неповносправного головнокомандувача?
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21.10.2020 17:56 Відповісти
ЗЕ-Уклонист прежде всего думал о себе.
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21.10.2020 18:20 Відповісти
Ну тут все вірно, незручно йому хлопців за дезертирство чи ухилення від служби в дісбат відправляти.
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21.10.2020 18:25 Відповісти
Ватная публика вечно недовольна Президентом.Переживёт и разотрёт.
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21.10.2020 18:30 Відповісти
Ви про Порошенка? Його й справді ненавидить кухвайкова публіка. І він справді Президент. А блаЗЄнський? Він лише піаніст. Не вимагайте з нього багато: грає як уміє
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22.10.2020 09:41 Відповісти
цікаво скільки законів нелоха буде визнано не дійсними чи не законними !мені здається 99 %...
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21.10.2020 20:14 Відповісти
... ну, главноко мандувача, уклониста-рецидивиста можно понять
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21.10.2020 20:49 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 5 апреля 1994 года "О положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных силах Украины". Источник: https://censor.net/ru/n3226179

ВОНО ПРОДОВЖУЄ РОЗВАЛЮВАТИ АРМІЮ УКРАЇНИ


Зеленський скасував указ 1994 року про дисциплінарний батальйон ЗС України - Цензор.НЕТ 76
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21.10.2020 21:53 Відповісти
Наступний крок-відміна тюремного ув'язнення ?
(Ну,після того,як Малюська розпродасть всі тюрьми,-логічно ?)
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21.10.2020 22:31 Відповісти
 
 