Зеленський скасував указ 1994 року про дисциплінарний батальйон ЗС України
Президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 5 квітня 1994 року "Про положення про дисциплінарний батальйон у Збройних силах України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №457/2020.
"Визнати таким, що втратив чинність, Указ президента України від 5 квітня 1994 року № 139 "Про Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України", - сказано в тексті указу.
Затверджене в 1994 році положення встановлювало порядок та умови відбування покарання військовослужбовцями строкової служби, які були засуджені і направлені в дисциплінарний батальйон, і визначало порядок діяльності дисциплінарного батальйону.
Згідно з документом, підставою для утримання в дисциплінарному батальйоні був вирок військового суду, що вступив в законну силу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Разумно будет.
Та й не зіграє воно на роялі .Хіба що на отакому:
От і грає роль президента,як звик грати: під суфлера,укурений-обдовбаний,жалюгідно-брехливий
Експерти Комітету виборців проаналізували текст Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище від 20 жовтня.
ВОНО ПРОДОВЖУЄ РОЗВАЛЮВАТИ АРМІЮ УКРАЇНИ
(Ну,після того,як Малюська розпродасть всі тюрьми,-логічно ?)