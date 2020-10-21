Зеленський скасував указ 1994 року про дисциплінарний батальйон ЗС України

Президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 5 квітня 1994 року "Про положення про дисциплінарний батальйон у Збройних силах України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №457/2020.

"Визнати таким, що втратив чинність, Указ президента України від 5 квітня 1994 року № 139 "Про Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України", - сказано в тексті указу.

Затверджене в 1994 році положення встановлювало порядок та умови відбування покарання військовослужбовцями строкової служби, які були засуджені і направлені в дисциплінарний батальйон, і визначало порядок діяльності дисциплінарного батальйону.

Згідно з документом, підставою для утримання в дисциплінарному батальйоні був вирок військового суду, що вступив в законну силу.

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