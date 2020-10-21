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Посол ЕС Маасикас ответил критикам евроинтеграции Украины словами Стуса

Посол ЕС Маасикас ответил критикам евроинтеграции Украины словами Стуса

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас убежден, что европейское направление развития является выбором украинского народа, и уверил в поддержке этого пути.

Об этом он заявил на первом заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформа".

"Иногда в эти дни звучат голоса в Украине и за ее пределами, которые ставят под сомнение стратегическую ориентацию Украины и ее европейский выбор, якобы Соглашение об ассоциации связывает руки украинской экономике и тому подобное. Могу сказать на это только одно: украинскому народу виднее. По словам Василия Стуса, "немає більше вороття до давнього, минулого, старого", - сказал Маасикас, который выступал на украинском языке.

Посол ЕС уверил, что ради будущего Украины как стабильного, демократического и процветающего европейского государства европейцы продолжают работать на "этом избранном пути".

"Идем вместе", - подчеркнул Маасикас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол ЕС в Киеве Маасикас на встрече с правительством выступил полностью на украинском языке

Автор: 

евроинтеграция (2123) Стус (94) Евросоюз (17052) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+41
Браво послу ЄС Маасікасу 👍👏👏👏
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21.10.2020 18:04
+40
Молодец, умный мужик!
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21.10.2020 18:01
+33
А "слуги не нашого народу" хоч зрозуміли якою мовою він їм це сказав???
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21.10.2020 18:06
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Молодец, умный мужик!
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21.10.2020 18:01 Ответить
Браво послу ЄС Маасікасу 👍👏👏👏
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21.10.2020 18:04 Ответить
Нюхать пьяные носки чЛенина в Мавзолее гораздо дешевле...3 рубля....
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21.10.2020 18:05 Ответить
А "слуги не нашого народу" хоч зрозуміли якою мовою він їм це сказав???
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21.10.2020 18:06 Ответить
Маасикас зміг вивчити промову українською.
Найвеличніший Нелох не може просто промову вивчити.
А найстрашніше що 76% вважають Нелоха розумним.
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21.10.2020 18:07 Ответить
Посол ЕС Маасикас ответил критикам евроинтеграции Украины словами Стуса - Цензор.НЕТ 7282товарищ Преображенский,причем тут калоши и Шариков?
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21.10.2020 18:08 Ответить
Посол ЕС Маасикас ответил критикам евроинтеграции Украины словами Стуса - Цензор.НЕТ 6221сегодня в Мавзолее траур....Сдох ГУЛАГ....Посол ЕС Маасикас ответил критикам евроинтеграции Украины словами Стуса - Цензор.НЕТ 9128
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21.10.2020 18:11 Ответить
У і дні 73 роки тому почалась масова депортація українців в Сибір.
На звільнені землі були завезені люмпени з глибинки расєі.
Хто вгадає, про які землі йдеться мова?
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21.10.2020 18:12 Ответить
Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 310
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21.10.2020 19:42 Ответить
Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 3522
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21.10.2020 19:43 Ответить
Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 655
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21.10.2020 19:43 Ответить
Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 9478
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21.10.2020 19:44 Ответить
Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 6451

Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 7653

ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА КИНДРАТА.
Родился в 1923 г., доктор медицины, Рочестер, США.
«В июне 1941 г. я жил в студенческом общежитии по ул. Скарбкивской, 10 во Львове. 29 июня приблизились войска Вермахта, в городе была паника и беспорядок. Оставались войска особого назначения НКВД. Знакомый, что жил напротив тюрьмы по ул. Лонцкого, рассказал, что в ночь с 28 июня слышал оттуда глухие выстрелы и сумасшедшие крики. Мы, 4 студента, отправились на разведку. Замурованную теперь и закрытые тогда тюремные ворота подорвали связкой гранат. Перед входом во двор увидели 8 мертвых мужчин и женщин, около стены - еще две женщины, еще живые, но окровавленные и в бессознательном состоянии. В дальнейшем выяснилось, что это были не узники, а наемные рабочие, которых уничтожили последними, как свидетелей кровавого преступления. Обе женщины вскоре умерли. Убиты они все 10 были уколами штыков, кое-кто имел по множеству ран в груди и животах. Со двора двери вели к большому помещению, с горой трупов аж под потолок. Нижние были еще теплые. Возраст жертв - между 15 и 60 годами, но подавляющее большинство 20-35 лет. Лежали в разных позах, с открытыми глазами и с масками ужаса на лицах. Между ними немало женщин. На левой стене были распяты трое мужчин, едва покрытых одеждой с плеч, с отрезанными половыми членами. Под ними на полу, в полусидячих наклонных позах - две монашки, с теми органами во рту. Выявленные нами жертвы энкаведистского садизма были убиты выстрелами в рот или в затылок. Но еще больше было заколотых штыками в живот. Одни - голые или почти голые, другие - в порядочном уличном платье. Один был в галстуке, наверное, только что арестованный. Из центрального помещения, затопленного лужами крови, вели два коридора. Я пошел направо, в надежде отыскать живых. Первая камера: на вбитом в стену крюке повешенный на шнуре человек в военных штанах и сапогах. Его рост выше того крюка. На стене выцарапана надпись: «Да здравствует свободная Россия». Жертва - майор советской авиации. К одной из следующих камер трудно было подступиться. По ту сторону дверей - несколько тел, прильнувших лицом к щели дверей. Догорали остатки ядовитого газа - запах тухлых яиц. В следующей камере - две очень молодые и даже после смерти красивые женщины, задушенные, со шнурами на шее. Рядом двое младенцев с разбитыми черепами. На наличнике двери - свежие пятна разбрызганного мозга. Еще одно проявление зверства - отъятые пальцы, снятая ремнями кожа на спинах. Накручивали кожу на палку постепенно, изо дня в день. Заканчивали один ремень - начинали второй. Тщательно надрезали скальпелем, стерилизуя предыдущие места, чтобы пытаемый не умер преждевременно. ...Попадаю в большее помещение, со столом посередине. На столе привязан обнаженный человек с невероятно скорченным лицом. Тело покрыто стеклянным колпаком. На животе - раны со странными дырами. Вдруг из дыр вылезают один за другим несколько крыс. Это - один из многих видов пыток энкаведистов. Под колпак к живому заключенному запускали голодных крыс. Все. Силы меня покинули. Кажется, потерял за этот час лет 12 жизни. Теряя сознание от ужаса, выбежал из тюрьмы. Никто из нас так и не наткнулся на живых. В разбитом магазине беру фотоаппарат и возвращаюсь фотографировать гору трупов, распятых священника и монашку в главном помещении. К камерам уже невмоготу возвращаться. За неделю мои фотографии появились в «Краковских вестях», но не все, некоторые были признаны нецензурными. Такие дикие преступления показывать не рискнули. Позже, в 1943 году, я закопал эти фотографии на огороде у родной хаты.
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21.10.2020 19:45 Ответить
https://zik.ua/news/2019/01/28/operatsiya_zahid_sekretni_dokumenty_deportatsii_ukraintsiv_do_sybiru_1497489

у кінці жовтня 1947 року в Україні проходила операція, названа в радянських документах «Захід». Під час неї із Західної України депортували десятки тисяч людей за так званим «принципом пилососа» - людей висилали без детального вивчення їхніх біографій, за звинуваченням в «нелояльності до радянської влади». Українців вивозили у віддалені і малообжиті райони СРСР (в основному Сибір і Казахстан), де кидали фактично в чистому полі, пише популярний білоруський блогер Максим Мирович в Facebook.
Український президент Петро Порошенко до сімдесятиріччя депортації українців прокоментував цю подію.
«Сьогодні 70-та річниця масової депортації населення західноукраїнських областей до Сибіру і в північні регіони колишнього СРСР, що носила кодову назву «операція Захід. Протягом одного дня тоді примусово виселили понад 76 тисяч людей, щоб послабити український визвольний рух. Навіть після закінчення найкровавішої війни - Другої світової, - сталінські карателі продовжували тероризувати наш народ репресіями і депортаціями. Але знищити його вільний дух так і не змогли. Пам'ятаємо. Будемо сильними», - написав на своїй сторінці у Facebook президент України.
Отже, у сьогоднішньому пості розповідь про те, як і чому проходила депортація українців в СРСР, а також фото деяких секретних документів КДБ на цю тему.

Підготовка до надсекретного виселення


Усе почалося восени 1947, коли 10 вересня Рада Міністрів СРСР ухвалила указ «Про виселення із західних областей УРСР в області: Карагандинську, Архангельську, Вологодську, Кемеровську, Кіровську, Молотовську, Свердловську, Тюменську, Челябінську і Читинську членів сімей «оунівців» і активних бандитів, заарештованих та вбитих у боях».
Фактично, радянська влада планувала вивезти з України всіх тих, хто захищав модель іншої, нерадянської України. А ще зверніть увагу на важливу деталь в назві указу - фразу «членів сімей». Фактично, сім'ї всіх тих, хто брав участь в антирадянському опорі, ставали відповідальними за їх недосконалі діяння. Дочка «ворога народу»? Їдь в Сибір! Загалом, можете і далі вірити в «самое правовое на Земле советское государство».
Восени 1947 року у Львові, Дрогобичі, Рівному, Чорткові, Коломиї та Ковелі були створені пункти для прийому від органів МГБ (міністерство державної безпеки) сімей «націоналістів» і відправки їх на спецпоселення (фактично, у табори). Кожен приймальний пункт (всього їх було шість) отримав штат працівників у складі начальника, заступника з оперативної роботи, начальника охорони і дев'яти вахтерів.У Сибір в телячих вагонах
У жовтні 1947 року генерал-лейтенант МГБ на прізвище Рясной затвердив так званий «План заходів МВД УРСР щодо транспортування спецпоселенців із західних областей УРСР». Спершу планували вивезти 25 тисяч сімей загальною чисельністю до 75 тисяч чоловік, але незабаром МГБ СРСР збільшило цифру до сто тисяч.
Петро Порошенко, коли говорить про кількість вивезених, називає цифру «більше 76 тисяч», але за деякими даними вона неточна, деякі історики називають цифри в 150 тисяч чоловік, орієнтуючись на дані з документів українського антирадянського Спротиву.
Штаб депортації почав працювати 15 жовтня 1947 року у Львові, туди ж прибули зі східних областей оперативні працівники зі званнями не нижче капітана, призначені начальниками ешелонів. На прохання органів МГБ, тоді ж, 15 жовтня 1947 року ЦК КП (б) України і Рада Міністрів УРСР прийняли секретну постанову «Про порядок використання земель і майна, залишених після виселення сімей націоналістів і бандитів». Фактично, ця постанова вводила грабіж місцевих жителів у рамки закону. Людину без суду і слідства оголошували «бандитом», після чого розстрілювали або висилали, а його родину грабували.
Операція «Захід» розпочалася 21 жовтня, о 6:00 ранку, командував нею заступник міністра внутрішніх справ УРСР Дятлов. Протягом доби виселили 26644 сім'ї, у цілому 76192 людини: 18866 чоловіків, 35152 жінки і 22174 дитини. Їх всіх чекали каторжні роботи на рудниках ГУЛАГу і в колгоспах Сибіру. Усе майно виселенців було розграбовано і передано колгоспам.
Виселених людей називали «кулаками», «багатіями-контрреволюціонерами» і «ворогами трудового народу», проте навіть радянська статистика, наприклад по Дрогобицькій області свідчить, що ці люди мали по одній корові на двір, всього чверть з них - по парі коней, лише третина - по свині і мало хто мав плуги і борони. «Ворогами трудового народу» зробили звичайних селян, після чого почали вивозити їх до Сибіру.«Дружба народів в «Стране всегобщего счастья»
Після відкриття українських архівів КГБ спливло безліч цікавих подробиць і документів про діяння радянської влади в Україні - про операцію «Захід» та інше подібне. В Україні постійно розповідали про якусь там «дружбу народів, що мирно і щасливо існують на території СРСР», але з подібних документів дуже добре видно, як саме створювалася ця «дружба» - «другом» ти був лише в тому випадку, якщо повністю поділяв всі доктрини, які створювала радянська система. Якщо ж був не згоден - ти оголошувався ворогом, націоналістом, «бандерівцем» і підлягав знищенню.
Витяг з підсумкового звіту про підготовку, проведення і підсумки операції «Захід» на території Львівської області: тут для зміцнення «дружби народів» знадобилося залучення 5344 солдатів.Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 9688
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21.10.2020 19:49 Ответить
Страшні були роки , але найстрашніше - це те , що іх діти та онуки зараз рулять !!
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21.10.2020 22:54 Ответить
Сегодня белорусов меняют на Шариковых....
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21.10.2020 18:14 Ответить
Все просто,нас Євросоюз не вбиває,а москалі вбивають.
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21.10.2020 18:21 Ответить
Михаил Афанасьевич Булгаков про 95 квартал вамм написал в 1924 году...
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21.10.2020 18:21 Ответить
Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 9762
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21.10.2020 18:22 Ответить
Так зелені ж кричать, що вони сама проєвропейська партія)))
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21.10.2020 18:34 Ответить
Чому ообманом? Я раз 5 по безвізу катався... У мене робота така, що часто на 2-3 дні у відрядження в ЄС треба. До безвізу я дико матюкався, коли терміново треба була віза!
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21.10.2020 18:43 Ответить
ты идиот?
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21.10.2020 19:50 Ответить
Ты еще сомневаешься в этом?
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21.10.2020 21:23 Ответить
Драссьтє, в Сільпо купа польських і голандських сирів по 170-180 грн - Едами, маздами всілякі... Наші аналоги - більше 200 грн! Я вже давно перейшов на європейські сири...

Навіть в галімому АТБ купа німецького баночного пива по 18-20 грн, от зараз таке п'ю, дивлюся, як кроти Реал розносять))

Ікея в нас дорожче, бо у нас Ікея не офіційна, а перекупники. В Україні ще НЕМАЄ офіційного магазину Ікея!
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21.10.2020 20:51 Ответить
ви скажіть за це "дякую" медведчукам, шуфричам, герегам, калєтнікам, мураєвим, рабіновічам, добкіним та іншим адептам руSSкого міра.....
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21.10.2020 22:49 Ответить
Это он Арахамии ответил. Тот вякнул где-то полгода назад, в ПАСЕ или в Совете Европы.
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21.10.2020 18:24 Ответить
Польше и Чехии повезло,у них были Лех Валенса и Вацлав Гавел,Украине не повезло,у них был Порошенко...ТОМОС_НАТО_ЕС
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21.10.2020 18:27 Ответить
"немає більше вороття до давнього, минулого, старого", - сказал Маасикас, Зеленский так молод,а тянет за собой старый груз Мертветчука,Фокина,Керноса с Жуковым и старый рояль Источник: https://censor.net/ru/n3226185
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21.10.2020 18:28 Ответить
Батя Сенатор кдато говорил,добро пожаловать в светлое коммуняцкое вчерашнее будущее...
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21.10.2020 18:37 Ответить
Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 7389

на полу текстовый суфлер)))) под рукой напечатанный ..суфлер))) в ухе - голосовой)))
на одного - три суфлера???? это достойно книги рекордов Украины? или таки нет????
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21.10.2020 18:40 Ответить
Цих дияволів треба просто знищувати поки вони не знищили Україну!!!
Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 2468
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21.10.2020 18:54 Ответить
Через 2 дня уезжаю в ЕС.....ну скажем в Голландию...,вместо меня печатать пасквыили на СССр дохлый будет моя сестра Элен.Не вздумайте обидеть...она знает 7 языков Мира...синхронно переводит любой текст в Ютьюбе....
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21.10.2020 18:54 Ответить
Сподіваюсь, на відміну від Senatora, вона писатиме українською.
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21.10.2020 19:38 Ответить
Українська Мова... найважча в світі...
тільки люди з "сірою речовиною і глибокими" звилинами здатні її вивчити і спілкуватись нею... табачнік...це було виключеня...
а так самі бачите і чуєте: азіров, мураєв, гепа, ківалав, партнов... та інші адепти рукого міра.....
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21.10.2020 22:55 Ответить
Краще відповів би словами Леся Піддерев'янського.
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21.10.2020 19:22 Ответить
Кое что для лишнехромосомов украинского происхождения:
Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса - Цензор.НЕТ 161

и привет рифме к слову Гондурас - гепе, от жукова!
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21.10.2020 22:22 Ответить
 
 