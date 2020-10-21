Посол ЕС Маасикас ответил критикам евроинтеграции Украины словами Стуса

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас убежден, что европейское направление развития является выбором украинского народа, и уверил в поддержке этого пути.

Об этом он заявил на первом заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформа".

"Иногда в эти дни звучат голоса в Украине и за ее пределами, которые ставят под сомнение стратегическую ориентацию Украины и ее европейский выбор, якобы Соглашение об ассоциации связывает руки украинской экономике и тому подобное. Могу сказать на это только одно: украинскому народу виднее. По словам Василия Стуса, "немає більше вороття до давнього, минулого, старого", - сказал Маасикас, который выступал на украинском языке.

Посол ЕС уверил, что ради будущего Украины как стабильного, демократического и процветающего европейского государства европейцы продолжают работать на "этом избранном пути".

"Идем вместе", - подчеркнул Маасикас.

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