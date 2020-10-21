Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас переконаний, що європейський напрямок розвитку є вибором українського народу, та запевнив у підтримці цього шляху.

Про це він заявив на першому засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Іноді цими днями лунають голоси в Україні та поза її межами, які ставлять під сумнів стратегічну орієнтацію України та її європейський вибір, нібито Угода про асоціацію зв'язує руки українській економіці тощо. Можу сказати на це лише одне: українському народу видніше. За словами Василя Стуса, "немає більше вороття до давнього, минулого, старого", - підкреслив Маасікас, який виступав українською мовою.

Посол ЄС запевнив, що задля майбутнього України як стабільної, демократичної і заможної європейської держави європейці продовжують працювати на "цьому обраному шляху".

"Прямуємо разом", - підкреслив Маасікас.

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