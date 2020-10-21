Житель Ивано-Франковской области оспаривает в суде законность опроса Зеленского

В Окружной админсуд Киева поступил иск, в котором житель Ивано-Франковской области просит обязать Зеленского воздержаться от проведения опроса 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным объявление Президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 на избирательных участках. С соответствующим иском к Президенту Украины обратился житель Ивано-Франковской области", - сказано в сообщении.

Среди других требований указанного иска - обязать Зеленского воздержаться от проведения вопроса.

Сейчас суд решает, открывать ли по этому иску административное производство.

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