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Житель Ивано-Франковской области оспаривает в суде законность опроса Зеленского

Житель Ивано-Франковской области оспаривает в суде законность опроса Зеленского

В Окружной админсуд Киева поступил иск, в котором житель Ивано-Франковской области просит обязать Зеленского воздержаться от проведения опроса 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным объявление Президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 на избирательных участках. С соответствующим иском к Президенту Украины обратился житель Ивано-Франковской области", - сказано в сообщении.

Среди других требований указанного иска - обязать Зеленского воздержаться от проведения вопроса.

Сейчас суд решает, открывать ли по этому иску административное производство.

Также на Цензор.НЕТ: Партия "Слуга народа" заявила, что сама профинансирует опрос Зеленского

Автор: 

Зеленский (20196) иск (640) опрос (2818) Окружной админсуд Киева (398)


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Топ комментарии
+13
Просто никому не надо идти на эту аферу. Шмаркля опрос устраивал прежде чем принял закон о Земле ? Нет? Вот и сейчас НЕ НАДО. Поезд уже ушёл. Пусть собирается в Ростов!
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21.10.2020 20:24
+11
Житель Ивано-Франковской области оспаривает в суде законность опроса Зеленского - Цензор.НЕТ 7879
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21.10.2020 20:34
+6
не пойти-за тебя проголосуют
.Надо идти и вызывать полицию для пресечения незаконной агитации
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21.10.2020 20:39
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Просто никому не надо идти на эту аферу. Шмаркля опрос устраивал прежде чем принял закон о Земле ? Нет? Вот и сейчас НЕ НАДО. Поезд уже ушёл. Пусть собирается в Ростов!
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21.10.2020 20:24 Ответить
не пойти-за тебя проголосуют
.Надо идти и вызывать полицию для пресечения незаконной агитации
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21.10.2020 20:39 Ответить
Житель Івано-Франківської області оскаржує в суді законність опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 9368
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21.10.2020 20:54 Ответить
Ну и мрази два пи… авакяшка и лизоблюд Антоша
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21.10.2020 21:01 Ответить
Ты прав на 100%, но тебе уже ответили. Менты будут не на твоей стороне. Соцопрос по поводу свободной экономической зоны уже проведен. Люди против, следовательно другой результат клоуны уже не озвучат. Ну а остальное там никакого значения не имеет. Дебилов они конечно таким способом на выборы заманят, а значит и свой процент голосов увеличат, но с этим ничего не сделаешь.
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21.10.2020 21:54 Ответить
Если зеленые суды книгу про Стуса запретили шансов мало.
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21.10.2020 20:26 Ответить
Кожного дня такі заяви й розголос по них !
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21.10.2020 20:28 Ответить
Остап Бендер был был не дурак - когда прикидывался Голобородьком, т.е. дитем лейтенанта Шмидта, то никому не говорил, что он Зеленский. А этот с голой грудью на амбразуру.
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21.10.2020 20:32 Ответить
Житель Ивано-Франковской области оспаривает в суде законность опроса Зеленского - Цензор.НЕТ 7879
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21.10.2020 20:34 Ответить
Саша Білий (Музичко), хто його вбив?
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21.10.2020 21:04 Ответить
Хто вбив не знаю достовірно, але думаю за вказівкою того, хто в нас зараз міністр мвс, та за якого поручився особисто зеленський.
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21.10.2020 21:08 Ответить
Там Шахтар Реал шпіляє. 0-3 після першого тайму
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21.10.2020 20:52 Ответить
Хоть один мужик нашелся! надо было Зеленскому еще в 19 году по "морде" дать, когда он незаконно Верховную раду 8-го созыв распустил.
Житель Івано-Франківської області оскаржує в суді законність опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 890
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21.10.2020 20:53 Ответить
всё таки, нашёлся один юродивый сутяга.
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22.10.2020 04:31 Ответить
 
 