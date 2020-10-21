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Житель Івано-Франківської області оскаржує в суді законність опитування Зеленського

Житель Івано-Франківської області оскаржує в суді законність опитування Зеленського

В Окружний адмінсуд Києва надійшов позов, в якому житель Івано-Франківської області просить зобов'язати Зеленського утриматися від проведення опитування 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК інформує Цензор.НЕТ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва просить визнати протиправним оголошення президента України Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 на виборчих дільницях. З відповідним позовом до президента України звернувся житель Івано-Франківської області", - сказано в повідомленні.

Серед інших вимог зазначеного позову - зобов'язати Зеленського утриматися від проведення опитування.

Зараз суд вирішує, чи відкривати за цим позовом адміністративне провадження.

Читайте також: Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися

Автор: 

Зеленський (23653) позов (492) опитування (1922) Окружний адмінсуд Києва (538)


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Топ коментарі
+13
Просто никому не надо идти на эту аферу. Шмаркля опрос устраивал прежде чем принял закон о Земле ? Нет? Вот и сейчас НЕ НАДО. Поезд уже ушёл. Пусть собирается в Ростов!
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21.10.2020 20:24
+11
Житель Ивано-Франковской области оспаривает в суде законность опроса Зеленского - Цензор.НЕТ 7879
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21.10.2020 20:34
+6
не пойти-за тебя проголосуют
.Надо идти и вызывать полицию для пресечения незаконной агитации
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21.10.2020 20:39
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Просто никому не надо идти на эту аферу. Шмаркля опрос устраивал прежде чем принял закон о Земле ? Нет? Вот и сейчас НЕ НАДО. Поезд уже ушёл. Пусть собирается в Ростов!
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21.10.2020 20:24 Відповісти
не пойти-за тебя проголосуют
.Надо идти и вызывать полицию для пресечения незаконной агитации
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21.10.2020 20:39 Відповісти
Житель Івано-Франківської області оскаржує в суді законність опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 9368
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21.10.2020 20:54 Відповісти
Ну и мрази два пи… авакяшка и лизоблюд Антоша
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21.10.2020 21:01 Відповісти
Ты прав на 100%, но тебе уже ответили. Менты будут не на твоей стороне. Соцопрос по поводу свободной экономической зоны уже проведен. Люди против, следовательно другой результат клоуны уже не озвучат. Ну а остальное там никакого значения не имеет. Дебилов они конечно таким способом на выборы заманят, а значит и свой процент голосов увеличат, но с этим ничего не сделаешь.
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21.10.2020 21:54 Відповісти
Если зеленые суды книгу про Стуса запретили шансов мало.
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21.10.2020 20:26 Відповісти
Кожного дня такі заяви й розголос по них !
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21.10.2020 20:28 Відповісти
Остап Бендер был был не дурак - когда прикидывался Голобородьком, т.е. дитем лейтенанта Шмидта, то никому не говорил, что он Зеленский. А этот с голой грудью на амбразуру.
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21.10.2020 20:32 Відповісти
Житель Ивано-Франковской области оспаривает в суде законность опроса Зеленского - Цензор.НЕТ 7879
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21.10.2020 20:34 Відповісти
Саша Білий (Музичко), хто його вбив?
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21.10.2020 21:04 Відповісти
Хто вбив не знаю достовірно, але думаю за вказівкою того, хто в нас зараз міністр мвс, та за якого поручився особисто зеленський.
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21.10.2020 21:08 Відповісти
Там Шахтар Реал шпіляє. 0-3 після першого тайму
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21.10.2020 20:52 Відповісти
Хоть один мужик нашелся! надо было Зеленскому еще в 19 году по "морде" дать, когда он незаконно Верховную раду 8-го созыв распустил.
Житель Івано-Франківської області оскаржує в суді законність опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 890
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21.10.2020 20:53 Відповісти
всё таки, нашёлся один юродивый сутяга.
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22.10.2020 04:31 Відповісти
 
 