Житель Івано-Франківської області оскаржує в суді законність опитування Зеленського

В Окружний адмінсуд Києва надійшов позов, в якому житель Івано-Франківської області просить зобов'язати Зеленського утриматися від проведення опитування 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК інформує Цензор.НЕТ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва просить визнати протиправним оголошення президента України Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 на виборчих дільницях. З відповідним позовом до президента України звернувся житель Івано-Франківської області", - сказано в повідомленні.

Серед інших вимог зазначеного позову - зобов'язати Зеленського утриматися від проведення опитування.

Зараз суд вирішує, чи відкривати за цим позовом адміністративне провадження.

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