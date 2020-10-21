Партия "Слуга народа" заявила, что сама профинансирует опрос Зеленского

Партия "Слуга народа" заявила, что профинансирует инициированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение партии.

"5 вопросов от президента Украины – кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября", - сообщила "Слуга народа".

В партии убеждены, что это законно.

""Слуга народа" не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", - указали в партии.

"Слуга народа" считает, что такое опрос не будет агитацией.

"Во время исследования не будет использована партийная символика, не будет ни одного призыва голосовать за "Слугу народа" или за отдельных кандидатов на выборах. Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов", - отметила партия.

Отмечается, что опрос проводят, потому что это является "одним из пунктов предвыборной программы партии по развитию прямой демократии и народовластия в Украине".

"Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, который подается в НАПК. Подчеркнем, что речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19", - добавили в "СН".

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

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