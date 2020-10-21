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Партия "Слуга народа" заявила, что сама профинансирует опрос Зеленского

Партия

Партия "Слуга народа" заявила, что профинансирует инициированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение партии.

"5 вопросов от президента Украины – кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября", - сообщила "Слуга народа".

В партии убеждены, что это законно.

""Слуга народа" не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", - указали в партии.

"Слуга народа" считает, что такое опрос не будет агитацией.

"Во время исследования не будет использована партийная символика, не будет ни одного призыва голосовать за "Слугу народа" или за отдельных кандидатов на выборах. Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов", - отметила партия.

Отмечается, что опрос проводят, потому что это является "одним из пунктов предвыборной программы партии по развитию прямой демократии и народовластия в Украине".

"Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, который подается в НАПК. Подчеркнем, что речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19", - добавили в "СН".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник

Партия Слуга народа заявила, что сама профинансирует опрос Зеленского 01
Партия Слуга народа заявила, что сама профинансирует опрос Зеленского 02

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опрос Зеленского свидетельствует, насколько он далек от действительно актуальных проблем, - глава "Голоса" Рудик

Автор: 

Зеленский (20185) опрос (2818) Слуга народа (2627)


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Топ комментарии
+32
Партия "Слуга народа" заявила, что сама профинансирует опрос Зеленского - Цензор.НЕТ 2052
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21.10.2020 13:56
+27
бухгалтерскую документацию пусть не выбрасывают -

пригодится когда Вовика судить будут
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21.10.2020 13:57
+27
ТОБТО! АЛЬО! органи права та закону! У день тиші ВЛАДНА ПОЛІТСИЛА себе піарить???!!!
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21.10.2020 13:57
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Опрос."Кума у мене до вас 5 запитань.-У с....ку не дам.-Тодi тiki 4.😁
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21.10.2020 14:39 Ответить
ХІБА ЦЕ НЕ АГІТАЦІЯВ ДЕНЬ ВИБОРІВ ?
ПАРТІЯ МАЄ ОСОБИСТІ КОШТИ ?
ЗВІДКИ ?
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21.10.2020 14:42 Ответить
Бєня позичіл і сказал зєлі, шшо той будєт должин
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21.10.2020 14:45 Ответить
А партию "хозяев мутрага нарида" кто профинансирует?
Этот "опрос" стоит пару сотен миллионов гривен. Вместо того, чтобы помочь стране и людям в борьбе с Ковид эти шмаркли очередное шоу устраивают. Нарид, как вам ваши "слуги"?
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21.10.2020 14:42 Ответить
Їм нравіццо. Бачите, що жодної Зебілочки та Зебобіка немає, чекають новин про Порошенка, а поки сидять як партизани в засаді.
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21.10.2020 15:13 Ответить
Какой бред несет это сборище под названием СН

Дайте список кто сколько внес а потом проверить по доходам
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21.10.2020 14:45 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1318880723802202113 3 мин

"Партия "Слуга народа" заявила, что профинансирует инициированный Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос." Заставь дураков Богу молится ... Вляпайтесь всей партией в незаконную агитацию и нарушение избирательного законодательства
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21.10.2020 14:48 Ответить
За это запретить партию сн
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21.10.2020 18:03 Ответить
Как пойманные за руку карманники врут и петляют словно по поводу поездки в Оман с официальным визитом, ой нет, на отдых с билетами за счёт Ленки. Сначала "меценаты", потом личные сбережения Зе, теперь золото партии.
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21.10.2020 14:50 Ответить
Партия не пойдет, конкретные фамилии в студию!!!
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21.10.2020 14:52 Ответить
А где-же тайные спонсоры и меценаты, которых депутаты СН голосили из каждого утюга? Сдулись?
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21.10.2020 14:58 Ответить
не дошло? мы с тобой спонсоры и меценаты, с наших же налогов нам же будут впаривать эту зеленую ***********.
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21.10.2020 16:12 Ответить
Интересно... От денег которые положены партии за прохождения в Раду от государства " слуги" "благородно" отказались. Партия как таковая чистый фейк.. она существует только виртуально и только по причине нахождения Голобородько на должности президента. Так от куда деньги Зин ( перефразируя Высоцкого), видимо незаконное обогащение, больше не от куда, в то что есть дураки дающие на этот фиговый опрос свои кровные я не верю , ну и где там тогда посадки от очередного ген прокурора.
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21.10.2020 15:01 Ответить
От коломойши и ахметки деньги. И от продажи гос должностей. Откуда ж еще.
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21.10.2020 15:19 Ответить
Лживые скоты а не партия.
Голимая ложь с самого начала. Сначала сказали меценаты профинансируют. Оказывается «партия» сн.
Сначала сказали проводить «опрос» будут волонтеры от только что созданной общественной организации.
Теперь это частная компания.
Одна сплошная ложь
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21.10.2020 15:17 Ответить
"Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября". Зеленский озвучил вопросы за неделю до решения. То есть, после бурного недельного народного обсуждения и осуждения этих вопросов, партия СН не прислушалась к мнению народа не проводить незаконный опрос. Как можно после этого верить, что СН будет прислушиваться к мнению народа, полученному в ответах на вопросы?
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21.10.2020 15:19 Ответить
мало того, как можно верить гаранту, шо он после этого будет придерживаться своих конституционных обязанностей, регламентированных законом и не злоупотреблять , как в данной ситуации, служебным положением?
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21.10.2020 15:27 Ответить
Декларации и все источники доходов СН на стол!!!

Если у каждого "агитатора" опроса не будет при себе такой инфы, можно смело считать их проплаченными самозванцами.
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21.10.2020 15:41 Ответить
Беня раскошелиться и брат ермака подсобит
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21.10.2020 15:43 Ответить
це вже явне порушення закону.слуги урода хочуть в день виборів агітувати за себе.
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21.10.2020 15:44 Ответить
Дебилы хотят допросить имбецилов.
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21.10.2020 15:58 Ответить
Сподіваюсь, на вибори ви не підете.
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21.10.2020 16:32 Ответить
До чого тут выборы?
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21.10.2020 17:17 Ответить
а вот и уголовное дело о коррупции против Партии Слуга Народа
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21.10.2020 16:06 Ответить
Тю, а я думав шо із тумбочкі.
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21.10.2020 16:31 Ответить
с чего-то вдруг они не считают это агитацией.
что в голове? хз
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21.10.2020 16:45 Ответить
Действуют не по законам, а по понятиям. Искренне, как дети удивляются: как так нельзя, если хочется? Ядерный электорат поддерживает: та, шо такое, он же президент, что хочет, то и делает, а зачем же становиться президентом? Средневековье.
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21.10.2020 16:54 Ответить
Я просто в захваті від такої дурості.
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21.10.2020 16:56 Ответить
Щоб Ви не відповідали прийнявши участь у цьому "псевдосоціологічному фарсі" "слуги" оголосять "результат" який вигідний і потрібний їм для протягування в ВР "повзучої капітуляції" і розтягування державних ресурсів по своїм кишеням. Там де жидобільшовики там зажди брехня і підлота. Українці"! Не забувайте хто організував Голодомор і "прихватизацію"...
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21.10.2020 17:21 Ответить
Це є фактична прихована агітація в день виборів .
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21.10.2020 17:23 Ответить
У Конституції чітко прописані права і обов'язки президента. Проводити опитування та референдуми згідно конституції президент не має права. Виборчий кодекс України забороняє проводити будь які опитування та референдуми у день голосування за виключенням екзитполів. Виборчий кодекс України забороняє політичним партіям, політикам, бізнесменам і президенту фінансувати опитування і референдуми.
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21.10.2020 18:09 Ответить
базар, вокзал... коли цей цирк завершиться?? Ці ж зелені ***** ще на місцевих переможуть і чому мовчать ЄС, Свобода, Юлька???
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21.10.2020 18:15 Ответить
Тобто це є підкуп президента!
Одна з парламентських партій дає хабар президенту!
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21.10.2020 18:50 Ответить
а президент своим опитуванням пытается подкупить избирателей, бо задает популистские вопросы, которые могут повлиять на исход выборов в пользу партии-опитувача.
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22.10.2020 00:54 Ответить
''Не важливо, як голосують, важливо, як рахують'' (сталін). Хто гарантує правдивість підрахунку. А ніхто. Українців зебанда вважає за лохів і має всі підстави.
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21.10.2020 19:21 Ответить
А не забагато хотілок у" мальчика Вови"
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21.10.2020 23:10 Ответить
не знаю осознано ли, но мальчик Вова прикладывает максимум усилий, чтобы разжечь в Украине гражданское противостояние. Но полюбос, мальчик Вова не берет во внимание, шо загремит под панфары, как 14 декабря 1939 года СССР в Лиге Наций.
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22.10.2020 00:51 Ответить
всё законно и правильно.
никто не подал в суд на опрос, потому, что юристы знают, что всё законно.
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22.10.2020 03:24 Ответить
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