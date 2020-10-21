Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник

19 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

По данным источника Цензор.НЕТ во время встречи представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций раскритиковали инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день голосования на местных выборах 25 октября.

В частности, критику представителей религиозных организаций вызвал вопрос о медицинском каннабисе – "Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса?". Они подчеркнули, что вопрос использования каннабиса в медицине не должен привести к легализации легких наркотиков в обществе.

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Также отдельные представители религиозных организаций поднимали вопрос отсутствия "просемейной политики" в обществе, а также навязывание "гендерного вопроса".

Стоит отметить, что пресс-служба Офиса Президента освещая данное событие не упамянула о критике в адрес "опроса Зеленского".

Ранее в ОП сообщили о встрече Президента Украины Владимира Зеленского с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций: Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.