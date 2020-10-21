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Новости Опрос Зеленского
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Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник

Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник

19 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

По данным источника Цензор.НЕТ во время встречи представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций раскритиковали инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день голосования на местных выборах 25 октября.

В частности, критику представителей религиозных организаций вызвал вопрос о медицинском каннабисе – "Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса?". Они подчеркнули, что вопрос использования каннабиса в медицине не должен привести к легализации легких наркотиков в обществе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19. ФОТО

Также отдельные представители религиозных организаций поднимали вопрос отсутствия "просемейной политики" в обществе, а также навязывание "гендерного вопроса".

Стоит отметить, что пресс-служба Офиса Президента освещая данное событие не упамянула о критике в адрес "опроса Зеленского".

Ранее в ОП сообщили о встрече Президента Украины Владимира Зеленского с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций: Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Автор: 

Зеленский (20185) наркотики (2143) опрос (2814) религия (899) Офис Президента (1792)


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Топ комментарии
+13
ЗЕ приймає з усіх боків. І в будь якій кількості.
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21.10.2020 12:21
+10
Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник - Цензор.НЕТ 1709
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21.10.2020 12:34
+8
наших дебилов вообще нельзя спрашивать на серьезные темы. И пример с медицинским каннабисом - самый яркий.
Опиум и морфий успешно и давно продается онкобольным, а вот коноплю им же - нельзя.
Идиотизм. Что тут обсуждать вообще?
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21.10.2020 12:28
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ЗЕ приймає з усіх боків. І в будь якій кількості.
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21.10.2020 12:21 Ответить
Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник - Цензор.НЕТ 1709
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21.10.2020 12:34 Ответить
аве пастор!
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21.10.2020 12:28 Ответить
По-моему там собрался всеукраинский совет синагог
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21.10.2020 12:28 Ответить
наших дебилов вообще нельзя спрашивать на серьезные темы. И пример с медицинским каннабисом - самый яркий.
Опиум и морфий успешно и давно продается онкобольным, а вот коноплю им же - нельзя.
Идиотизм. Что тут обсуждать вообще?
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21.10.2020 12:28 Ответить
Кто еще не мокнул "величайшего"? Становитесь в очередь.
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21.10.2020 12:30 Ответить
Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник - Цензор.НЕТ 6531
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21.10.2020 12:31 Ответить
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? (с)
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21.10.2020 13:00 Ответить
"Пара зажать сажающіх"
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21.10.2020 13:55 Ответить
Церковь против конкуренции. Одурманивать мозги гражданам должна только церковь! А что, только Ахметову с Коломойским монополии создавать?
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21.10.2020 12:39 Ответить
Вы же бухаете, курите, ящик зырите? То какая ж тут монополия церкви?
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21.10.2020 13:24 Ответить
Поинтересуйтесь кто в 90е прошлого столетия активно торговал бухлом и куревом. Кроме того, я же не утверждаю, что монополия церкви на одурманивания мозгов населения уже существует, но они активно к этому стремятся, ну или хотят хотя бы сохранить существующие положение на этом рынке.
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21.10.2020 14:15 Ответить
У вас в Раше торговал Гундяев -- табачный монополист. Это в Раше существовали такие льготы для РПЦ.И у нас с 1991 года вообще-то разные страны.
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21.10.2020 14:59 Ответить
РФ и Украина действительно разные государства , но вот церковь была одна, до получения томоса.
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21.10.2020 15:27 Ответить
Только налоговых льгот на табак и алкоголь для церкви у нас не было от слова совсем. Не нужно так бестолково врать.
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21.10.2020 15:44 Ответить
А где я говорил что были? Хотя, если вы настаиваете, то были и есть. В церквях продается вино без акцизных марок, чем вам не льгота?
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21.10.2020 16:04 Ответить
".... Поинтересуйтесь кто в 90е прошлого столетия активно торговал бухлом и куревом...." Ну и, кто у нас активно торговал бухлом и куревом? Можно факты?
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21.10.2020 16:22 Ответить
И где было сказано что у нас или ещё у кого-либо? Речь шла о церкви, как институте. Кроме того на тот момент это была фактически одна и та же церковь, действующая на территории нескольких государств. Вы действительно считаете что служители культа отличаются друг от друга по территориальному признаку?
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21.10.2020 16:36 Ответить
Ну... Во первых, церковь, как институт, у нас не одна. Есть достаточно много разных церквей, которые достаточно сильно различаются, каждая со своими особенностями. Потому говорить об этом в общем, без конкретики, бессмысленно. Блин, и кто такие, внатуре "служители культа", что за коммуняцкий жаргон. И таки да, они очень сильно отличаются именно по "территориальному признаку": православный рпцэшный "служитель культа" на территории постсовка и например протестантский пастор - очень разные вещи.
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21.10.2020 23:23 Ответить
Как институт церковь везде одна и концессия не имеет значения. И в чем отличие попа от пастора? Кто-то из них менее алчный? Может в педофилии одних из них реже уличают? Или с властями и оккупантами кто-то из них не работал?
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22.10.2020 06:00 Ответить
Что за "концессия"... "конфессия" может? И как это не имеет значения?
И в чем отличие попа от пастора? Огромное отличие, как внешне так и по сути.
Кто-то из них менее алчный? Тю... Люди все разные, вопрос абсолютно бессмысленный.

Или с властями и оккупантами кто-то из них не работал? Аналогично предыдущему вопросу.

Вы ещё скажите, что между гестапо и полицией разницы нету
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22.10.2020 13:33 Ответить
Да отличаются. И очень сильно. И законы стран отличаются в вашей Раше и в Украине. Поэтому нехрен тут тупо врать и изворачиваться.
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21.10.2020 23:27 Ответить
Если не хватает ума понять о чём идёт речь, то не стоит вообще ввязываться в разговор.
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22.10.2020 05:53 Ответить
Це ще нічого, хтось міг би і кадилом наї..(навернути).
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21.10.2020 12:42 Ответить
стукали Ваву Ребе по голове минорой. Христиане лупили пастырскими посохами Мулла вообще хотел его с минарета скинуть
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21.10.2020 12:43 Ответить
А до Всеукраїнської ради церков входить російська церква в Україні?
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21.10.2020 12:43 Ответить
"Стоит отметить, что пресс-служба Офиса Президента освещая данное событие не упомянула о критике в адрес "опроса Зеленского" Источник: https://censor.net/ru/n3225759

Я взагалі не бачу критики цього недолугого ні від ОПи з КМУ та ВРУ, ні від ЗМІ. Хоча є за що і не раз, не два... Зате всі зусилля з ОПи, КМУ та інших "100% своїх" кинуті на звинувачування "папєрєднікафф"...
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21.10.2020 12:48 Ответить
Главный и основной вопрос второй, создание свободной экон зоны, остальные вопросы, дымрвая завеса, скрыть настояшую цель коллаборанта, сдача Украины бесу путлеру.
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21.10.2020 12:59 Ответить
Поставщики опиума для народа не терпят конкуренции.
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21.10.2020 13:02 Ответить
лишбы брякнуть чтото не в тему...
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21.10.2020 13:20 Ответить
Чем Совет Церквей не устраивает использование канабиса в медицинских целях, не понимаю... Может ещё обезболивающее больным не давать, оно же тоже типа наркотик.
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21.10.2020 13:19 Ответить
Тільки тому що, це питання ставиться в ході політичної акції, а не рішення МОЗ.
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21.10.2020 15:33 Ответить
Представники Всеукраїнської ради церков на зустрічі із Зеленським розкритикували ініційоване ним опитування. В ОП про це промовчали, - джерело - Цензор.НЕТ 2505
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21.10.2020 13:32 Ответить
Представники Всеукраїнської ради церков на зустрічі із Зеленським розкритикували ініційоване ним опитування. В ОП про це промовчали, - джерело - Цензор.НЕТ 6869
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21.10.2020 13:32 Ответить
Застосування канабісу в медицині має вирішувати МОЗ, а не політики. Опіанти ж вони використовують без рішення політиків, точно таким же чином можуть ввести і використання канабісу. Медичні питання стоять поза політикою.
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21.10.2020 15:32 Ответить
Судячи з кількості чорних капелюхів, кагал перестав підтримувати ЗЄ. Йому треба йти в касабський пархат, або ставати атеїстом(самопроголошеним), як членін.
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21.10.2020 14:02 Ответить
"Україна не Росія", хоч в чомусь Чучма був правий. Хтось собі таке може уявити на зустрічі керівників релігійних організацій ерефії з ******? Там навіть ревини сиділи і конспектували роздуми ***** про велич Геббельса.
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21.10.2020 15:29 Ответить
 
 