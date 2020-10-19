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Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и призвал помочь в противодействии распространению COVID-19.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывания граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

Президент призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что присутствующие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, что максимально используют и принимают меры для соблюдения карантинных рекомендаций, в том числе для социального дистанцирования и уменьшения рисков распространения коронавирусной болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Церквей - Степанову: Не обвиняйте религиозные общины в распространении COVID-19, а внедряйте эффективные меры для защиты от вируса

Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) карантин (16729) религия (899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Ну да, бабло, выделенное ЕС на борьбу с ковидом, разворовали, теперь надежда только на Бога.
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19.10.2020 21:37
+8
Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 5438
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19.10.2020 21:37
+6
Мацковская секта без Томаса специально украинцев заражает
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19.10.2020 21:33
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Мацковская секта без Томаса специально украинцев заражает
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19.10.2020 21:33 Ответить
Вам никто не мешает ходить в секту 😀😀😀
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19.10.2020 21:39 Ответить
А не пошла бы ты, кацапка,
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19.10.2020 22:35 Ответить
Вот когда вернёшься, тогда опять и пойдешь
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19.10.2020 23:02 Ответить
Очень правильный призыв
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19.10.2020 21:34 Ответить
Ну да, бабло, выделенное ЕС на борьбу с ковидом, разворовали, теперь надежда только на Бога.
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19.10.2020 21:37 Ответить
Все на совісті ЗЄбанатів, які витратили ковідний фонд на чорт-зна що. По дорогах до цвинтарів.
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19.10.2020 21:40 Ответить
Тратить деньги из фонда на борьбу с ковидом на разворовывание при постройке дорог, да еще этим хвастаться, еще смешнее. Но для платных пропагандонов в этом ничего страшного нет.
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19.10.2020 21:44 Ответить
А я зустрічав ЗЄбаната, який знає, що ковідний фонд розікрала бандітка Супрун.
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19.10.2020 21:49 Ответить
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19.10.2020 21:59 Ответить
Маска на бородатых особенно помогает от ковида.цирк
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19.10.2020 21:36 Ответить
Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 4828
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19.10.2020 21:37 Ответить
Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 5438
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19.10.2020 21:37 Ответить
👍👏😀
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19.10.2020 22:19 Ответить
Чому Степанов, Ляшко, Шмигаль, Зе та їхні сподвижники й досі не захворіли на КОВІД-19 та й не здохли, га? Щось тут не чисто, бісом тхне...
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20.10.2020 02:05 Ответить
Зє не розуміє, що ладан, для кадил, чималих грошей коштує.
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19.10.2020 21:38 Ответить
второй с лева, это что обоссаннаую тряпку вернули или только очень похож?
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19.10.2020 21:38 Ответить
Тоже так подумал.
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19.10.2020 21:42 Ответить
Таки да .Без Божьей помощи будет тоже что и с исторической родиной правителей Украины. /Многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей.
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19.10.2020 21:40 Ответить
От скажіть віряни,чому молитви не допомагають?
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19.10.2020 21:42 Ответить
Надо верить, у меня знакомые, которые ходят в церкви, говорят, что помогает, может это просто самовнушение.
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19.10.2020 21:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/476356 Чим саме допомагає? Ваші знайомі хоч мають релігійні книги дома? І чи читали вони їх?
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19.10.2020 21:47 Ответить
Что то у них дома есть, я не в курсе, я считаю, что надо в бога в душе верить, а в церковь ходить, это кому как нравится.
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19.10.2020 21:57 Ответить
Онанисты говорят, что им онанизм помогает
Кому верить будем???
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19.10.2020 22:23 Ответить
Взагалі то цей вірус не зникне,по причині.що він приносить надприбутки окремим особам у світі,в тому числі і в нас.
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19.10.2020 21:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/472605 В якого саме бога?
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19.10.2020 22:00 Ответить
Он, собственно, и возник только по этой причине
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19.10.2020 22:03 Ответить
Московська церква,отримує від нерозумних людей також надприбутки.
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19.10.2020 21:46 Ответить
большевики тоже пробовали церковь разговорами победить , и что победили ?Суть существования церкви это общение , и церковь от него не откажется
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19.10.2020 22:59 Ответить
всё верно сказал.
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20.10.2020 01:15 Ответить
замість того, аби звернутися до української науки, воно це чмо Зе заглибилося в дрімучий рабовласницький час...
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20.10.2020 02:00 Ответить
глава зе-идиотов, ты ж для борьбы с коронавирусом не привлёк шаманов и знахарей.
********...
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20.10.2020 05:03 Ответить
 
 