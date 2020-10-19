Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и призвал помочь в противодействии распространению COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывания граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

Президент призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что присутствующие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, что максимально используют и принимают меры для соблюдения карантинных рекомендаций, в том числе для социального дистанцирования и уменьшения рисков распространения коронавирусной болезни.

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