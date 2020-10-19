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Зеленський закликав релігійних лідерів допомогти убезпечити громадян від поширення COVID-19. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій і закликав допомогти у протидії поширенню COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Ми можемо знизити кількість заражених і померлих, якщо зменшимо перебування громадян, особливо похилого віку, в місцях масового скупчення людей. Ідеться не лише про церкву, а й про будь-які приміщення та заходи", – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що держава не може щотижня збільшувати кількість ліжок і переводити медзаклади лише на лікування хворих з COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для нас є критичною цифра 9,5 тис. хворих на добу. Тоді повернемо жорсткий карантин, - Зеленський

Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію, зокрема перевести богослужіння в онлайн-режим.

В Офісі президента України підкреслили, що присутні представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій запевнили, що максимально вживають та вживатимуть заходів для дотримання карантинних рекомендацій, зокрема й щодо соціального дистанціювання і зменшення ризиків поширення коронавірусної хвороби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада Церков - Степанову: Не звинувачуйте релігійні громади в поширенні COVID-19, а впроваджуйте ефективні заходи для захисту від вірусу

Зеленський закликав релігійних лідерів допомогти убезпечити громадян від поширення COVID-19 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) карантин (18172) релігія (386) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Ну да, бабло, выделенное ЕС на борьбу с ковидом, разворовали, теперь надежда только на Бога.
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19.10.2020 21:37
+8
Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 5438
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19.10.2020 21:37
+6
Мацковская секта без Томаса специально украинцев заражает
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19.10.2020 21:33
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Мацковская секта без Томаса специально украинцев заражает
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19.10.2020 21:33 Відповісти
Вам никто не мешает ходить в секту 😀😀😀
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19.10.2020 21:39 Відповісти
А не пошла бы ты, кацапка,
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19.10.2020 22:35 Відповісти
Вот когда вернёшься, тогда опять и пойдешь
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19.10.2020 23:02 Відповісти
Очень правильный призыв
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19.10.2020 21:34 Відповісти
Ну да, бабло, выделенное ЕС на борьбу с ковидом, разворовали, теперь надежда только на Бога.
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19.10.2020 21:37 Відповісти
Все на совісті ЗЄбанатів, які витратили ковідний фонд на чорт-зна що. По дорогах до цвинтарів.
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19.10.2020 21:40 Відповісти
Тратить деньги из фонда на борьбу с ковидом на разворовывание при постройке дорог, да еще этим хвастаться, еще смешнее. Но для платных пропагандонов в этом ничего страшного нет.
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19.10.2020 21:44 Відповісти
А я зустрічав ЗЄбаната, який знає, що ковідний фонд розікрала бандітка Супрун.
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19.10.2020 21:49 Відповісти
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19.10.2020 21:59 Відповісти
Маска на бородатых особенно помогает от ковида.цирк
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19.10.2020 21:36 Відповісти
Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 4828
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19.10.2020 21:37 Відповісти
Зеленский призвал религиозных лидеров помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 5438
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19.10.2020 21:37 Відповісти
👍👏😀
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19.10.2020 22:19 Відповісти
Чому Степанов, Ляшко, Шмигаль, Зе та їхні сподвижники й досі не захворіли на КОВІД-19 та й не здохли, га? Щось тут не чисто, бісом тхне...
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20.10.2020 02:05 Відповісти
Зє не розуміє, що ладан, для кадил, чималих грошей коштує.
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19.10.2020 21:38 Відповісти
второй с лева, это что обоссаннаую тряпку вернули или только очень похож?
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19.10.2020 21:38 Відповісти
Тоже так подумал.
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19.10.2020 21:42 Відповісти
Таки да .Без Божьей помощи будет тоже что и с исторической родиной правителей Украины. /Многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей.
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19.10.2020 21:40 Відповісти
От скажіть віряни,чому молитви не допомагають?
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19.10.2020 21:42 Відповісти
Надо верить, у меня знакомые, которые ходят в церкви, говорят, что помогает, может это просто самовнушение.
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19.10.2020 21:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476356 Чим саме допомагає? Ваші знайомі хоч мають релігійні книги дома? І чи читали вони їх?
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19.10.2020 21:47 Відповісти
Что то у них дома есть, я не в курсе, я считаю, что надо в бога в душе верить, а в церковь ходить, это кому как нравится.
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19.10.2020 21:57 Відповісти
Онанисты говорят, что им онанизм помогает
Кому верить будем???
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19.10.2020 22:23 Відповісти
Взагалі то цей вірус не зникне,по причині.що він приносить надприбутки окремим особам у світі,в тому числі і в нас.
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19.10.2020 21:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472605 В якого саме бога?
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19.10.2020 22:00 Відповісти
Он, собственно, и возник только по этой причине
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19.10.2020 22:03 Відповісти
Московська церква,отримує від нерозумних людей також надприбутки.
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19.10.2020 21:46 Відповісти
большевики тоже пробовали церковь разговорами победить , и что победили ?Суть существования церкви это общение , и церковь от него не откажется
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19.10.2020 22:59 Відповісти
всё верно сказал.
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20.10.2020 01:15 Відповісти
замість того, аби звернутися до української науки, воно це чмо Зе заглибилося в дрімучий рабовласницький час...
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20.10.2020 02:00 Відповісти
глава зе-идиотов, ты ж для борьбы с коронавирусом не привлёк шаманов и знахарей.
********...
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20.10.2020 05:03 Відповісти
 
 