Представники Всеукраїнської ради церков на зустрічі із Зеленським розкритикували ініційоване ним опитування. В ОП про це промовчали, - джерело

19 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

За даними джерела Цензор.НЕТ, під час зустрічі представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій розкритикували ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Зокрема, критику представників релігійних організацій викликало питання про медичний канабіс - "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу?". Вони підкреслили, що питання використання канабісу в медицині не має привести до легалізації легких наркотиків у суспільстві.

Також окремі представники релігійних організацій порушували питання відсутності "просімейної політики" в суспільстві, а також нав'язування "гендерного питання".

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Варто зазначити, що пресслужба Офісу Президента, висвітлюючи цю подію, не згадала про критику "опитування Зеленського".

Раніше в ОП повідомили про зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій: Зеленський закликав релігійних лідерів допомогти убезпечити громадян від поширення COVID-19.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

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