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Новини Опитування Зеленського
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Представники Всеукраїнської ради церков на зустрічі із Зеленським розкритикували ініційоване ним опитування. В ОП про це промовчали, - джерело

Представники Всеукраїнської ради церков на зустрічі із Зеленським розкритикували ініційоване ним опитування. В ОП про це промовчали, - джерело

19 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

За даними джерела Цензор.НЕТ, під час зустрічі представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій розкритикували ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Зокрема, критику представників релігійних організацій викликало питання про медичний канабіс - "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу?". Вони підкреслили, що питання використання канабісу в медицині не має привести до легалізації легких наркотиків у суспільстві.

Також окремі представники релігійних організацій порушували питання відсутності "просімейної політики" в суспільстві, а також нав'язування "гендерного питання".

Також читайте: Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь

Варто зазначити, що пресслужба Офісу Президента, висвітлюючи цю подію, не згадала про критику "опитування Зеленського".

Раніше в ОП повідомили про зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій: Зеленський закликав релігійних лідерів допомогти убезпечити громадян від поширення COVID-19.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський (23642) наркотики (1446) опитування (1922) релігія (386) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+13
ЗЕ приймає з усіх боків. І в будь якій кількості.
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21.10.2020 12:21
+10
Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник - Цензор.НЕТ 1709
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21.10.2020 12:34
+8
наших дебилов вообще нельзя спрашивать на серьезные темы. И пример с медицинским каннабисом - самый яркий.
Опиум и морфий успешно и давно продается онкобольным, а вот коноплю им же - нельзя.
Идиотизм. Что тут обсуждать вообще?
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21.10.2020 12:28
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ЗЕ приймає з усіх боків. І в будь якій кількості.
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21.10.2020 12:21 Відповісти
Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник - Цензор.НЕТ 1709
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21.10.2020 12:34 Відповісти
аве пастор!
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21.10.2020 12:28 Відповісти
По-моему там собрался всеукраинский совет синагог
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21.10.2020 12:28 Відповісти
наших дебилов вообще нельзя спрашивать на серьезные темы. И пример с медицинским каннабисом - самый яркий.
Опиум и морфий успешно и давно продается онкобольным, а вот коноплю им же - нельзя.
Идиотизм. Что тут обсуждать вообще?
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21.10.2020 12:28 Відповісти
Кто еще не мокнул "величайшего"? Становитесь в очередь.
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21.10.2020 12:30 Відповісти
Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник - Цензор.НЕТ 6531
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21.10.2020 12:31 Відповісти
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? (с)
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21.10.2020 13:00 Відповісти
"Пара зажать сажающіх"
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21.10.2020 13:55 Відповісти
Церковь против конкуренции. Одурманивать мозги гражданам должна только церковь! А что, только Ахметову с Коломойским монополии создавать?
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21.10.2020 12:39 Відповісти
Вы же бухаете, курите, ящик зырите? То какая ж тут монополия церкви?
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21.10.2020 13:24 Відповісти
Поинтересуйтесь кто в 90е прошлого столетия активно торговал бухлом и куревом. Кроме того, я же не утверждаю, что монополия церкви на одурманивания мозгов населения уже существует, но они активно к этому стремятся, ну или хотят хотя бы сохранить существующие положение на этом рынке.
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21.10.2020 14:15 Відповісти
У вас в Раше торговал Гундяев -- табачный монополист. Это в Раше существовали такие льготы для РПЦ.И у нас с 1991 года вообще-то разные страны.
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21.10.2020 14:59 Відповісти
РФ и Украина действительно разные государства , но вот церковь была одна, до получения томоса.
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21.10.2020 15:27 Відповісти
Только налоговых льгот на табак и алкоголь для церкви у нас не было от слова совсем. Не нужно так бестолково врать.
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21.10.2020 15:44 Відповісти
А где я говорил что были? Хотя, если вы настаиваете, то были и есть. В церквях продается вино без акцизных марок, чем вам не льгота?
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21.10.2020 16:04 Відповісти
".... Поинтересуйтесь кто в 90е прошлого столетия активно торговал бухлом и куревом...." Ну и, кто у нас активно торговал бухлом и куревом? Можно факты?
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21.10.2020 16:22 Відповісти
И где было сказано что у нас или ещё у кого-либо? Речь шла о церкви, как институте. Кроме того на тот момент это была фактически одна и та же церковь, действующая на территории нескольких государств. Вы действительно считаете что служители культа отличаются друг от друга по территориальному признаку?
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21.10.2020 16:36 Відповісти
Ну... Во первых, церковь, как институт, у нас не одна. Есть достаточно много разных церквей, которые достаточно сильно различаются, каждая со своими особенностями. Потому говорить об этом в общем, без конкретики, бессмысленно. Блин, и кто такие, внатуре "служители культа", что за коммуняцкий жаргон. И таки да, они очень сильно отличаются именно по "территориальному признаку": православный рпцэшный "служитель культа" на территории постсовка и например протестантский пастор - очень разные вещи.
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21.10.2020 23:23 Відповісти
Как институт церковь везде одна и концессия не имеет значения. И в чем отличие попа от пастора? Кто-то из них менее алчный? Может в педофилии одних из них реже уличают? Или с властями и оккупантами кто-то из них не работал?
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22.10.2020 06:00 Відповісти
Что за "концессия"... "конфессия" может? И как это не имеет значения?
И в чем отличие попа от пастора? Огромное отличие, как внешне так и по сути.
Кто-то из них менее алчный? Тю... Люди все разные, вопрос абсолютно бессмысленный.

Или с властями и оккупантами кто-то из них не работал? Аналогично предыдущему вопросу.

Вы ещё скажите, что между гестапо и полицией разницы нету
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22.10.2020 13:33 Відповісти
Да отличаются. И очень сильно. И законы стран отличаются в вашей Раше и в Украине. Поэтому нехрен тут тупо врать и изворачиваться.
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21.10.2020 23:27 Відповісти
Если не хватает ума понять о чём идёт речь, то не стоит вообще ввязываться в разговор.
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22.10.2020 05:53 Відповісти
Це ще нічого, хтось міг би і кадилом наї..(навернути).
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21.10.2020 12:42 Відповісти
стукали Ваву Ребе по голове минорой. Христиане лупили пастырскими посохами Мулла вообще хотел его с минарета скинуть
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21.10.2020 12:43 Відповісти
А до Всеукраїнської ради церков входить російська церква в Україні?
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21.10.2020 12:43 Відповісти
"Стоит отметить, что пресс-служба Офиса Президента освещая данное событие не упомянула о критике в адрес "опроса Зеленского" Источник: https://censor.net/ru/n3225759

Я взагалі не бачу критики цього недолугого ні від ОПи з КМУ та ВРУ, ні від ЗМІ. Хоча є за що і не раз, не два... Зате всі зусилля з ОПи, КМУ та інших "100% своїх" кинуті на звинувачування "папєрєднікафф"...
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21.10.2020 12:48 Відповісти
Главный и основной вопрос второй, создание свободной экон зоны, остальные вопросы, дымрвая завеса, скрыть настояшую цель коллаборанта, сдача Украины бесу путлеру.
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21.10.2020 12:59 Відповісти
Поставщики опиума для народа не терпят конкуренции.
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21.10.2020 13:02 Відповісти
лишбы брякнуть чтото не в тему...
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21.10.2020 13:20 Відповісти
Чем Совет Церквей не устраивает использование канабиса в медицинских целях, не понимаю... Может ещё обезболивающее больным не давать, оно же тоже типа наркотик.
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21.10.2020 13:19 Відповісти
Тільки тому що, це питання ставиться в ході політичної акції, а не рішення МОЗ.
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21.10.2020 15:33 Відповісти
Представники Всеукраїнської ради церков на зустрічі із Зеленським розкритикували ініційоване ним опитування. В ОП про це промовчали, - джерело - Цензор.НЕТ 2505
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21.10.2020 13:32 Відповісти
Представники Всеукраїнської ради церков на зустрічі із Зеленським розкритикували ініційоване ним опитування. В ОП про це промовчали, - джерело - Цензор.НЕТ 6869
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21.10.2020 13:32 Відповісти
Застосування канабісу в медицині має вирішувати МОЗ, а не політики. Опіанти ж вони використовують без рішення політиків, точно таким же чином можуть ввести і використання канабісу. Медичні питання стоять поза політикою.
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21.10.2020 15:32 Відповісти
Судячи з кількості чорних капелюхів, кагал перестав підтримувати ЗЄ. Йому треба йти в касабський пархат, або ставати атеїстом(самопроголошеним), як членін.
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21.10.2020 14:02 Відповісти
"Україна не Росія", хоч в чомусь Чучма був правий. Хтось собі таке може уявити на зустрічі керівників релігійних організацій ерефії з ******? Там навіть ревини сиділи і конспектували роздуми ***** про велич Геббельса.
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21.10.2020 15:29 Відповісти
 
 