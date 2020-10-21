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Новини
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Партія "Слуга народу" заявила, що сама профінансує опитування Зеленського

Партія

Партія "Слуга народу" заявила, що профінансує ініційоване президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення партії.

"5 запитань від Президента України – хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно: політична партія "Слуга Народу". Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня", - повідомила "Слуга народу".

У партії переконані, що це законно.

""Слуга Народу" не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзитполу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", - зазначили в партії.

"Слуга народу" вважає, що таке опитування не буде агітацією.

"Під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за "Слугу Народу" або ж за окремих кандидатів на виборах. Члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів", - додали в партії

Зазначається, що опитування проводять, бо це є "одним із пунктів передвиборчої програми партії з розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні".

"Усі витрати, пов’язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК. Підкреслимо, що мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія "Слуга Народу" відмовилася від державного фінансування та передала ці кошти на боротьбу з COVID-19", - додали в СН.

Також читайте: Представники Всеукраїнської ради церков на зустрічі із Зеленським розкритикували ініційоване ним опитування. В ОП про це промовчали, - джерело

Партія Слуга народу заявила, що сама профінансує опитування Зеленського 01
Партія Слуга народу заявила, що сама профінансує опитування Зеленського 02

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський (23642) опитування (1922) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+32
Партия "Слуга народа" заявила, что сама профинансирует опрос Зеленского - Цензор.НЕТ 2052
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21.10.2020 13:56
+27
бухгалтерскую документацию пусть не выбрасывают -

пригодится когда Вовика судить будут
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21.10.2020 13:57
+27
ТОБТО! АЛЬО! органи права та закону! У день тиші ВЛАДНА ПОЛІТСИЛА себе піарить???!!!
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21.10.2020 13:57
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Опрос."Кума у мене до вас 5 запитань.-У с....ку не дам.-Тодi тiki 4.😁
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21.10.2020 14:39 Відповісти
ХІБА ЦЕ НЕ АГІТАЦІЯВ ДЕНЬ ВИБОРІВ ?
ПАРТІЯ МАЄ ОСОБИСТІ КОШТИ ?
ЗВІДКИ ?
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21.10.2020 14:42 Відповісти
Бєня позичіл і сказал зєлі, шшо той будєт должин
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21.10.2020 14:45 Відповісти
А партию "хозяев мутрага нарида" кто профинансирует?
Этот "опрос" стоит пару сотен миллионов гривен. Вместо того, чтобы помочь стране и людям в борьбе с Ковид эти шмаркли очередное шоу устраивают. Нарид, как вам ваши "слуги"?
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21.10.2020 14:42 Відповісти
Їм нравіццо. Бачите, що жодної Зебілочки та Зебобіка немає, чекають новин про Порошенка, а поки сидять як партизани в засаді.
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21.10.2020 15:13 Відповісти
Какой бред несет это сборище под названием СН

Дайте список кто сколько внес а потом проверить по доходам
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21.10.2020 14:45 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1318880723802202113 3 мин

"Партия "Слуга народа" заявила, что профинансирует инициированный Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос." Заставь дураков Богу молится ... Вляпайтесь всей партией в незаконную агитацию и нарушение избирательного законодательства
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21.10.2020 14:48 Відповісти
За это запретить партию сн
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21.10.2020 18:03 Відповісти
Как пойманные за руку карманники врут и петляют словно по поводу поездки в Оман с официальным визитом, ой нет, на отдых с билетами за счёт Ленки. Сначала "меценаты", потом личные сбережения Зе, теперь золото партии.
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21.10.2020 14:50 Відповісти
Партия не пойдет, конкретные фамилии в студию!!!
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21.10.2020 14:52 Відповісти
А где-же тайные спонсоры и меценаты, которых депутаты СН голосили из каждого утюга? Сдулись?
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21.10.2020 14:58 Відповісти
не дошло? мы с тобой спонсоры и меценаты, с наших же налогов нам же будут впаривать эту зеленую ***********.
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21.10.2020 16:12 Відповісти
Интересно... От денег которые положены партии за прохождения в Раду от государства " слуги" "благородно" отказались. Партия как таковая чистый фейк.. она существует только виртуально и только по причине нахождения Голобородько на должности президента. Так от куда деньги Зин ( перефразируя Высоцкого), видимо незаконное обогащение, больше не от куда, в то что есть дураки дающие на этот фиговый опрос свои кровные я не верю , ну и где там тогда посадки от очередного ген прокурора.
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21.10.2020 15:01 Відповісти
От коломойши и ахметки деньги. И от продажи гос должностей. Откуда ж еще.
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21.10.2020 15:19 Відповісти
Лживые скоты а не партия.
Голимая ложь с самого начала. Сначала сказали меценаты профинансируют. Оказывается «партия» сн.
Сначала сказали проводить «опрос» будут волонтеры от только что созданной общественной организации.
Теперь это частная компания.
Одна сплошная ложь
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21.10.2020 15:17 Відповісти
"Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября". Зеленский озвучил вопросы за неделю до решения. То есть, после бурного недельного народного обсуждения и осуждения этих вопросов, партия СН не прислушалась к мнению народа не проводить незаконный опрос. Как можно после этого верить, что СН будет прислушиваться к мнению народа, полученному в ответах на вопросы?
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21.10.2020 15:19 Відповісти
мало того, как можно верить гаранту, шо он после этого будет придерживаться своих конституционных обязанностей, регламентированных законом и не злоупотреблять , как в данной ситуации, служебным положением?
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21.10.2020 15:27 Відповісти
Декларации и все источники доходов СН на стол!!!

Если у каждого "агитатора" опроса не будет при себе такой инфы, можно смело считать их проплаченными самозванцами.
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21.10.2020 15:41 Відповісти
Беня раскошелиться и брат ермака подсобит
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21.10.2020 15:43 Відповісти
це вже явне порушення закону.слуги урода хочуть в день виборів агітувати за себе.
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21.10.2020 15:44 Відповісти
Дебилы хотят допросить имбецилов.
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21.10.2020 15:58 Відповісти
Сподіваюсь, на вибори ви не підете.
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21.10.2020 16:32 Відповісти
До чого тут выборы?
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21.10.2020 17:17 Відповісти
а вот и уголовное дело о коррупции против Партии Слуга Народа
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21.10.2020 16:06 Відповісти
Тю, а я думав шо із тумбочкі.
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21.10.2020 16:31 Відповісти
с чего-то вдруг они не считают это агитацией.
что в голове? хз
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21.10.2020 16:45 Відповісти
Действуют не по законам, а по понятиям. Искренне, как дети удивляются: как так нельзя, если хочется? Ядерный электорат поддерживает: та, шо такое, он же президент, что хочет, то и делает, а зачем же становиться президентом? Средневековье.
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21.10.2020 16:54 Відповісти
Я просто в захваті від такої дурості.
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21.10.2020 16:56 Відповісти
Щоб Ви не відповідали прийнявши участь у цьому "псевдосоціологічному фарсі" "слуги" оголосять "результат" який вигідний і потрібний їм для протягування в ВР "повзучої капітуляції" і розтягування державних ресурсів по своїм кишеням. Там де жидобільшовики там зажди брехня і підлота. Українці"! Не забувайте хто організував Голодомор і "прихватизацію"...
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21.10.2020 17:21 Відповісти
Це є фактична прихована агітація в день виборів .
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21.10.2020 17:23 Відповісти
У Конституції чітко прописані права і обов'язки президента. Проводити опитування та референдуми згідно конституції президент не має права. Виборчий кодекс України забороняє проводити будь які опитування та референдуми у день голосування за виключенням екзитполів. Виборчий кодекс України забороняє політичним партіям, політикам, бізнесменам і президенту фінансувати опитування і референдуми.
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21.10.2020 18:09 Відповісти
базар, вокзал... коли цей цирк завершиться?? Ці ж зелені ***** ще на місцевих переможуть і чому мовчать ЄС, Свобода, Юлька???
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21.10.2020 18:15 Відповісти
Тобто це є підкуп президента!
Одна з парламентських партій дає хабар президенту!
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21.10.2020 18:50 Відповісти
а президент своим опитуванням пытается подкупить избирателей, бо задает популистские вопросы, которые могут повлиять на исход выборов в пользу партии-опитувача.
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22.10.2020 00:54 Відповісти
''Не важливо, як голосують, важливо, як рахують'' (сталін). Хто гарантує правдивість підрахунку. А ніхто. Українців зебанда вважає за лохів і має всі підстави.
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21.10.2020 19:21 Відповісти
А не забагато хотілок у" мальчика Вови"
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21.10.2020 23:10 Відповісти
не знаю осознано ли, но мальчик Вова прикладывает максимум усилий, чтобы разжечь в Украине гражданское противостояние. Но полюбос, мальчик Вова не берет во внимание, шо загремит под панфары, как 14 декабря 1939 года СССР в Лиге Наций.
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22.10.2020 00:51 Відповісти
всё законно и правильно.
никто не подал в суд на опрос, потому, что юристы знают, что всё законно.
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22.10.2020 03:24 Відповісти
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