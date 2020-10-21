Партія "Слуга народу" заявила, що сама профінансує опитування Зеленського
Партія "Слуга народу" заявила, що профінансує ініційоване президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення партії.
"5 запитань від Президента України – хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно: політична партія "Слуга Народу". Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня", - повідомила "Слуга народу".
У партії переконані, що це законно.
""Слуга Народу" не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзитполу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", - зазначили в партії.
"Слуга народу" вважає, що таке опитування не буде агітацією.
"Під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за "Слугу Народу" або ж за окремих кандидатів на виборах. Члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів", - додали в партії
Зазначається, що опитування проводять, бо це є "одним із пунктів передвиборчої програми партії з розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні".
"Усі витрати, пов’язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК. Підкреслимо, що мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія "Слуга Народу" відмовилася від державного фінансування та передала ці кошти на боротьбу з COVID-19", - додали в СН.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
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ПАРТІЯ МАЄ ОСОБИСТІ КОШТИ ?
ЗВІДКИ ?
Этот "опрос" стоит пару сотен миллионов гривен. Вместо того, чтобы помочь стране и людям в борьбе с Ковид эти шмаркли очередное шоу устраивают. Нарид, как вам ваши "слуги"?
Дайте список кто сколько внес а потом проверить по доходам
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tZE inform
@tZEinform
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"Партия "Слуга народа" заявила, что профинансирует инициированный Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос." Заставь дураков Богу молится ... Вляпайтесь всей партией в незаконную агитацию и нарушение избирательного законодательства
Голимая ложь с самого начала. Сначала сказали меценаты профинансируют. Оказывается «партия» сн.
Сначала сказали проводить «опрос» будут волонтеры от только что созданной общественной организации.
Теперь это частная компания.
Одна сплошная ложь
Если у каждого "агитатора" опроса не будет при себе такой инфы, можно смело считать их проплаченными самозванцами.
что в голове? хз
Одна з парламентських партій дає хабар президенту!
никто не подал в суд на опрос, потому, что юристы знают, что всё законно.