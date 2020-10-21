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Венгрия 22 октября возобновляет пропуск в пункте "Косино - Барабаш", - Госпогранслужба

Венгрия 22 октября возобновляет пропуск в пункте
Фото: dpsu.gov.ua

Автомобильное и пешеходное сообщение в пункте пропуска "Косино - Барабаш" на границе с Венгрией будет восстановлено с восемь часов утра 22 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.

Отмечается, что о возобновлении пропускных операций в пункте пропуска "Барабаш" украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги.

По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться исключительно в 30-километровую зону на территорию Венгрии.

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Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

В ГПСУ напомнили, что украинское правительство еще 20 мая своим распоряжением возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункта пропуска "Косино".

Автор: 

Венгрия (1926) Госпогранслужба (6364) карантин (16729) пункт пропуска (675) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Сделайте Косино круглосуточно , а не до 20.00
Хватит издеваться над украинцами , стоящими в очередях туда и обратно
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21.10.2020 21:26 Ответить
А от мені, ну якось так,цікаво було б знати- а от за скільки годин бригада Єдельвейс візьме Будапешт? Це я, якщо ,що,жартую.
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21.10.2020 22:03 Ответить
 
 