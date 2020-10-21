Венгрия 22 октября возобновляет пропуск в пункте "Косино - Барабаш", - Госпогранслужба

Автомобильное и пешеходное сообщение в пункте пропуска "Косино - Барабаш" на границе с Венгрией будет восстановлено с восемь часов утра 22 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.

Отмечается, что о возобновлении пропускных операций в пункте пропуска "Барабаш" украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги.

По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться исключительно в 30-километровую зону на территорию Венгрии.

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Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

В ГПСУ напомнили, что украинское правительство еще 20 мая своим распоряжением возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункта пропуска "Косино".