Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в 3 региональных управлениях и 2 департаментах Службы безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно обнародованным на сайте президента текстам указов, Алексей Омельченко назначен начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ. Александр Провоторов назначен начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Также Зеленский уволил Павла Данюкова с должности начальника управления СБУ в Волынской области и назначил на эту должность Николая Лисененко. Олег Салюк уволен с должности начальника управления СБУ в Сумской области, на эту должность назначен Руслан Григоренко.

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Президент подписал указ об увольнении Евгения Нетужилова с должности главы Главного управления СБУ в Автономной республике Крым. На должность главы ГУ СБУ в АРК назначен Олег Кулинич.