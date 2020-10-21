Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в 3 регіональних управліннях та 2 департаментах Служби безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Згідно з оприлюдненими на сайті президента текстами указів, Олексія Омельченка призначено начальником Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ. Олександра Провоторова призначено начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.

Також Зеленський звільнив Павла Данюкова з посади начальника управління СБУ у Волинській області та призначив на цю посаду Миколу Лісененка. Олега Салюка звільнено з посади начальника управління СБУ в Сумській області, на цю посаду призначено Руслана Григоренка.

Президент підписав указ про звільнення Євгена Нетужилова з посади голови Головного управління СБУ в Автономній республіці Крим. На посаду голови ГУ СБУ в АРК призначено Олега Кулініча.

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