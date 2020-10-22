"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская

Народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская отправившихся на Донбасс за 3 дня до местных выборов "слуг народа". Она не понимает, почему они ни разу не побывали там раньше за полтора года депутатства.

Свою позицию Бобровская озвучила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Имитация Президента отправила на передовую имитации депутатов для того, чтобы имитировать государство. За полтора года депутатства большинство из этой сотни с лишним даже не сунулась на линию разграничения", - написала она.

Бобровская возмущена тем, что Донбасс стал интересен "слугам народа" не ранее, чем за три дня до местных выборов.

"Единственный вопрос, как можно было работать более года, не зная и не понимая, как живут люди на Востоке и военнослужащие - и голосовать за законодательные инициативы относительно ситуаций, о которых они не имеют ни малейшего представления", - подчеркнула нардеп.

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"Хотя с другой стороны, что удивляться имитациям. Обещали государство в смартфоне - мы его и получили. Государство существует только в смартфоне. Если он у вас есть", - подытожила Бобровская.