РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11188 посетителей онлайн
Новости
6 413 71

"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская

Народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская отправившихся на Донбасс за 3 дня до местных выборов "слуг народа". Она не понимает, почему они ни разу не побывали там раньше за полтора года депутатства.

Свою позицию Бобровская озвучила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Имитация Президента отправила на передовую имитации депутатов для того, чтобы имитировать государство. За полтора года депутатства большинство из этой сотни с лишним даже не сунулась на линию разграничения", - написала она.

Бобровская возмущена тем, что Донбасс стал интересен "слугам народа" не ранее, чем за три дня до местных выборов.

"Единственный вопрос, как можно было работать более года, не зная и не понимая, как живут люди на Востоке и военнослужащие - и голосовать за законодательные инициативы относительно ситуаций, о которых они не имеют ни малейшего представления", - подчеркнула нардеп.

Также на Цензор.НЕТ: Путешествие "слуг народа" на Донбасс началось с конфликта с ветеранами АТО: "Попродавались! По пять тысяч вам платят, бл#дь! Позорище!". ВИДЕО

"Хотя с другой стороны, что удивляться имитациям. Обещали государство в смартфоне - мы его и получили. Государство существует только в смартфоне. Если он у вас есть", - подытожила Бобровская.

Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство - депутат Голоса Бобровская 01

Автор: 

местные выборы (2752) Донбасс (26955) Слуга народа (2627) Голос партия (499) Бобровская (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 8916
показать весь комментарий
22.10.2020 01:18
+24
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 594
показать весь комментарий
22.10.2020 01:23
+23


"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 1456
показать весь комментарий
22.10.2020 01:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заголовок огонь
показать весь комментарий
22.10.2020 01:01 Ответить
там оговорка. Правильно будет - Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать , так называемых "слуг народа".
показать весь комментарий
22.10.2020 01:18 Ответить
Скоро війні кінець!!!
"Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу", - депутатка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 4927
показать весь комментарий
22.10.2020 08:44 Ответить
Он после этих поросят ещё голодный останется.
показать весь комментарий
22.10.2020 08:57 Ответить
Голос тоже имитирует голос .
показать весь комментарий
22.10.2020 01:03 Ответить
Ітнж за три дні до виборів.
показать весь комментарий
22.10.2020 01:10 Ответить
В Голосе не одного зашкваренного депутата. Одни патриоты и приличные, грамотные люди. Но наш нарід, сплошные идиоты и за них не проголосуют, а жаль. Им подавай СН или партию ЗаЖопья
показать весь комментарий
22.10.2020 01:12 Ответить
неужели вы умаете, шо народ настолько глуп , чтобы опять голосовать за фрики мэнов.
показать весь комментарий
22.10.2020 01:20 Ответить
За жопье и за клованов ж вы, умники, проголосовали
показать весь комментарий
22.10.2020 06:53 Ответить
С тем, что зашкваренных там нет - согласен. Нормальная вроде как фракция, и говорят все правильно... Но их не видно и не слышно. Понимаете, в чем проблема: нужны не слезы и сопли, а реальные действия. И вот этих самых действий "Голоса" я не вижу. Если бы мы жили в одной из развитых европейских стран, то это бы была идеальная партия. Но в нашей ситуации нужно бороться, а это не про них. В Раде они полезны, а на местах - не знаю. И не нужно это пытаться объединить. К примеру, я на парламентских выборах голосовал за ЕС, а на местных буду голосовать за Удар. Но не потому, что я разочарован в ЕС, а потому что меня полностью устраивают депутаты моего района от этой фракции.
показать весь комментарий
22.10.2020 02:05 Ответить
Так, а сколько там этих депутатов Голоса в Раде, человек 20 хоть наберется, что они могут? Нет ничего удивительного, что кучка адекватных, образованных и воспитанных людей абсолютно теряется на фоне сотен напористых и надрывно орущих лжецов и популистов, на примитивную лапшу которых так ведется наш "нарiд". Ведь реальный разбор ситуации от умных людей для него слишком сложен, ему красивые обещания, примитивные лозунги и тезисы подавай. Уверен будь у партии петушария те же 20 человек, этих обезьян было бы слышно и видно. В основном за счет все тех же рассчитанных на ватных дебилов, примитивных и показушных акций и выступлений в Раде. Уверен ради своего петушиного дела они бы и на люстрах висели, и на столы гадили, и говном кидались.
Плюс и одновременно минус Голоса то, что они не беспринципное быдло. К слову, я бы не сказал, что их вообще не слышно, мне кажется Голос сделал выводы и поактивней стал.
показать весь комментарий
22.10.2020 10:30 Ответить
Перед выборами? Да, стали активней. А где они раньше были? Я понимаю, что их мало, но быть заметными - часть их работы.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:48 Ответить
от них не было никаких решительных действий , одно соплежуйство , в такое сложное время , а Вакарчук оказался позорным слабаком « сдавшимся 2-й раз без бою «
показать весь комментарий
22.10.2020 08:03 Ответить
А шо вы хотели от ЗЕимитатора. Он даже свою причастность к искуству имитирует половым членом, наяривая его о пианино.
показать весь комментарий
22.10.2020 01:14 Ответить
Та задовбали вже членом! Чи про що думаєте, про те і пишите?
Просто в нього руки з задниці ростуть, от руками він і грав.
показать весь комментарий
22.10.2020 06:13 Ответить
О, так ты все о заднице думаешь!😄
показать весь комментарий
22.10.2020 06:54 Ответить
Що не порохобот, то збочинець
показать весь комментарий
22.10.2020 07:49 Ответить
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 8916
показать весь комментарий
22.10.2020 01:18 Ответить
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 5578
показать весь комментарий
22.10.2020 01:23 Ответить
ахметка по центру , если чо...
показать весь комментарий
22.10.2020 01:25 Ответить
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 4717"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 1022
показать весь комментарий
22.10.2020 01:36 Ответить
Хехехе ))
Раз там уже делали еканамичнайу зону
Получилась че-то просто зона
показать весь комментарий
22.10.2020 01:52 Ответить
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 594
показать весь комментарий
22.10.2020 01:23 Ответить
Были - бы «не лохи «,с чувством самоуважения , не позволяли бы , издевательство над собой 🎯,иудой , работающим на путлера
показать весь комментарий
22.10.2020 08:16 Ответить


"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 1456
показать весь комментарий
22.10.2020 01:27 Ответить
Наш Зеленский - буревестник новых санкций в отношении РФ?ЗЫ... даже пыня прячется от него... Правда, говорят , шо пыня плох стал , ваапше. Скоро партия Лебединого озера (на рояле).
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 8836

Зеленский призвал ЕС и США ужесточить санкции против РФ для разрешения конфликта в Донбассе.
показать весь комментарий
22.10.2020 01:33 Ответить
Тело жирное в... бункере!
показать весь комментарий
22.10.2020 01:53 Ответить
троеточие - в морозильном бункере?
показать весь комментарий
22.10.2020 02:33 Ответить
Было бы весьма неплохо У меня в надежном месте лежит бутылочка классного Баллантайна.именно для отмечания этого события
показать весь комментарий
22.10.2020 02:39 Ответить
Я не говорю, шо у меня в надежном месте припасена тернивка12 лет выдержки -получше любых коньяков. Но даже за неимением, по такому случаю, я бы не побрезговал и малясовкой.
показать весь комментарий
22.10.2020 02:45 Ответить
Чтото хочется выпить
А вовочки подводят
показать весь комментарий
22.10.2020 03:01 Ответить
Тю, за успех то можно...
показать весь комментарий
22.10.2020 03:05 Ответить
...в Растовє...
показать весь комментарий
22.10.2020 08:34 Ответить
. это просто пипец....
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABoWl_XBdzM&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
показать весь комментарий
22.10.2020 08:16 Ответить
"Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу", - депутатка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 6107
показать весь комментарий
22.10.2020 08:17 Ответить
Как рассказывают, это за пределами участков буду стоят какие-то личности и проводит этот опрос. Выборочно. А если я типа сам хочу? Они имеют право мне отказать?
Я вот думаю, что с ними сделать можно? Сжечь все их прибамбасы?
Набить им пятаки, обьяснив попутно,что они занимаются незаконной деятельностью?
Просто обоссать и загнать под нары?
Цирк,лядский,клоуны дегенераты. Вы пожалеете о потраченном времени и деньгах...
показать весь комментарий
22.10.2020 01:58 Ответить
во время выборов никто не имеет права агитировать.
показать весь комментарий
22.10.2020 02:01 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/10/20/u_vypadku_bezdiyalnosti_dvk_vyklykayemo_policiyu_samostiyno_rukh_oporu_kapitulyaciyi_pro_quotopytuvannyaquot_zelenskogo У випадку бездіяльності ДВК викликаємо поліцію самостійно, - Рух опору капітуляції про "опитування" Зеленського

У Русі опору капітуляції пропонують:- При виявленні осіб, які проводять ЗеОпитування - одразу вмикати відеозапис і під нього брати у них пояснення на якій правовій підставі вони проводять це опитування.
- Звернутися до офіційних спостерігачів, що перебувають на виборчій дільниці, на території (поблизу) якої зафіксовано ЗеОпитування, з пропозицією складання Акту про порушення виборчого законодавства.
- Написати та зареєструвати скаргу в ДВК щодо порушення вимог ч. 14 ст. 57 Виборчого кодексу через проведення незаконної агітації в день голосування, вимагати від членів відповідної ДВК припинення правопорушення особами, що проводять незаконну передвиборну агітацію у вигляді опитування.
- У випадку бездіяльності членів ДВК, викликаємо поліцію самостійно. Робимо стрім, фіксуємо дії правоохоронців та їхні дані.
- У випадку бездіяльності працівників поліції подаємо заяву до відповідного управління Національної поліції щодо вчинення злочину передбаченого ст. 157 та ст 159-1 Кримінального кодексу України.
показать весь комментарий
22.10.2020 02:07 Ответить
А у нас, в Северодонецке, выборов не будет ))))
Почему - не может обьяснить даже областной голова. Не, он конечно что-то мямлит, но понять это абсолютно невозможно
показать весь комментарий
22.10.2020 02:12 Ответить
А задать этот вопрос тем шоуменам из слуг, которые сейчас гастролируют на Донбассе, у Вас есть возможность?
показать весь комментарий
22.10.2020 02:55 Ответить
Да фиг его знает, где они шляются. Я что-то обьявлений таких не слышал
Ну и еще две причины,во первых брегзую с такими мокрицами общатся, ну а второе - дай кому-нибуть в пятачину в пылу полемики и начнется...
Хотя живу от обладминистрации ну метров триста
показать весь комментарий
22.10.2020 02:59 Ответить
Я Вас понимаю. Сама не уверена в своей реакции, если эти зелёные гниды возникнут на доступной дистанции. Хотя, я человек адекватный, но такое искушение мало кого оставит в равновесии. Об одном только упоминании о них аж где-то в спине начинает зудеть)))
показать весь комментарий
22.10.2020 03:22 Ответить
Нужно быть полным дебилом, чтобы не понимать "почему?". Апатаму, что такие как ты проголосуют за ОПЗЖ, и это будет полным разгромом для СН в прифррнтовом регионе. Поэтому низзя.
показать весь комментарий
22.10.2020 05:31 Ответить
Так поліція вже заявила, що буде захищати тих опитувальників. Вже бідкалась, що хочуть зірвати опитування. Аваков не піде проти зелених. Треба просто брати ці їх листівки і розривати на шматки. Хоча все це не допоможе, бо контролювати правдивість опитування неможливо. Слуги намалюють, що захочуть. В Україні вже майже Білорусь. А ідіоти-українці все довіряють цьому лайну на троні.
показать весь комментарий
22.10.2020 02:38 Ответить
Тю, если будет серьезное противостояние, можно фотать лица позарившиеся на опОрос. В недалеком будущем понадобятся в качестве свидетелей.
показать весь комментарий
22.10.2020 03:04 Ответить
Вместо реального анализа проблем и выработки интеллектуальных решений, Зеленский снова хочет устроить на выборах очередной рекламный трюк, и продать людям не план решения проблем, а план подмены проблем своими новыми репризами. Отвечать на все эти вопросы Зеленский не хочет, ведь это реальные проблемы, за это надо нести реальную ответственность. Потому Зеленский перекладывает свою ответственность на тех, кто купится на аферу с коррупционным опросом. Почему коррупционным, потому , что на этот опрос деньги государством не предусмотрены. Государство может проводить какие-либо организационные решения только в том случае, если на эти цели выделен бюджет. Значит опрос на избирательном участке - нелегитимен. Остается делать опрос извне, с привлечением левых денег. Но такие опросы и так проводят социологи, для государства они не могут иметь никакого значения, и нельзя называть президентским опросом. Если это будет делать Слуга народа, это будет незаконная агитация за одну из политических партий - и повод вызвать полицию или самому сорвать это безобразие.

"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 2480
показать весь комментарий
22.10.2020 01:59 Ответить
этот дегенерат хоть осознает, шо оно своим опросом кидает страну в гражанское противостояние.
показать весь комментарий
22.10.2020 02:09 Ответить
I це люина, яка мае юридичну освiту. Здесь впору прочекать легитимность липового диплома... сопоставив сесионно-защитное время с гастрольным.
показать весь комментарий
22.10.2020 02:15 Ответить
как и пребывание в это время на территории Украины.
показать весь комментарий
22.10.2020 02:16 Ответить
каарочи, пора положить край иммитации образования и баста.
показать весь комментарий
22.10.2020 02:18 Ответить
Какая легитимность??? Вы шутите? Он получал диплом в том ВУЗе, где его ватный папаша - профессор кислых щей преподавал. Он в лучшем случае туда за дипломом пришел)))
показать весь комментарий
22.10.2020 02:53 Ответить
Вирок є Вирок й треба це пережити - батькам можна поспівчувати тільки, вони мабуть багато чого дізнались про нього нового , а ще Кремль не розкривсвоїх таємниць у папочці ФСБ
показать весь комментарий
22.10.2020 02:52 Ответить
О! Вы и впрямь, настоящий детектив здесь выложили.
показать весь комментарий
22.10.2020 03:00 Ответить
Ха - колесил Россией с концертами . не вылазил с Кремлевской сцены, был главным редактором Интер , кремлевского канала в Украине ( тогда еще почти кремлевского ) , Помните, там еще Руслана устроила танцы на МАЙДАНЕ после первого Майдана. Он не был на Майданах не просто так , как Руслана порождение Интер не просто так исчезла со второго Майдана в ночь растрепа . Кремль на Трмпа компу имеет , а что говорить об украинской звезде московского шоубизнеса ( о взглядах и заявлениях Киркоровым и прочих догложителей Крмлевской сцены напомнить) Почитайте Бабченко о последнем стриптизе Юрия Шевчука... ДАЖЕ ОН!!! А я имею право . В далекие советские времена по окончании вуза, молодой специалист на Южной Железной Дороге (Кременчуг участок) завербовывалась КГБ своим уже завербованным коллегой ( ну уже с квартирой) , окончившим мой вуз за год до. меня...
показать весь комментарий
22.10.2020 03:33 Ответить
Да кстати, я ему отказала )) хотя была комсоргом из-за своей активности и в институте была комсоргом, правда и сидячую ночную забастовку на практике геодезической устраивала из-за плохой кормежки и условий жизни,,, так вот
показать весь комментарий
22.10.2020 03:36 Ответить
Это классика-«разделяй и властвуй»
показать весь комментарий
22.10.2020 03:35 Ответить
Вони пройшли свої піартрюки на першому етапі досить комфортно . Нехай було багато ботів в мережах, але були й дійсно впевненні в необхідності перезапуску влади... Зараз людям соромно й саме тому вони, МОЖЕ БУТИ , вперто при телефонному опитуванні дають Вовці шанс у 30 відсотків. Тому чекаємо сенсацій з великою надією, що імтація влади отримає свого підсрачника. чомусь здається що прийдуть до дільниць мало , але більшість з підсрачником, небайдужих.
показать весь комментарий
22.10.2020 02:40 Ответить
"Голосистые, ЕСистые и прочие мальчики и девочки, депутаты и депутатки, никто не мешает и вам тоже поехать на фронт, пообщаться с воинами, пожить хотя бы одни сутки в окопах, - конечно блиндажи не музей, не дискотека и не кулуары-закоулки и буфеты ВР. Возможно, это присутствие перевернет ваше сознание, пробудит совесть и вы повзрослеете и, наконец, поймете, где настоящие враги Украины...
показать весь комментарий
22.10.2020 05:48 Ответить
Ты, прыщ, с окопа строчишь? А клован тебе тыл прикрывает? Та. Не - покрывает😄
показать весь комментарий
22.10.2020 07:04 Ответить
Ротация, военным также надо отдохнуть.
показать весь комментарий
22.10.2020 06:59 Ответить
Зе-лений симулякр державності!
показать весь комментарий
22.10.2020 08:07 Ответить
Зелупа фалоимитатор.
показать весь комментарий
22.10.2020 08:11 Ответить
имитация партии имитирует про имитацию
показать весь комментарий
22.10.2020 08:18 Ответить
Так. Мене надоело подымать ваш рейтинг, мои марионетки- депутаты. Жрать хотите - берите ноги в руки и в Довбас. Посидите там пару дней. Может зелошары и на этот раз за вас проголосуют. --Из речи Осла перед Арахамией Дубинским и Юзиком.
показать весь комментарий
22.10.2020 08:29 Ответить
Військовим треба було сформувати з них зелену штрафну роту і нехай би вони звільнили ти ділянки які здав ворогу їх патрон, і проблема щодо скороченя числа народних депутатів швидко б вирішилась. Дати їм автомати, а патрони їм видадуть тоді коли зроблять патроний завод. Ми такіж кукукнуті як вірмени 6 рік йде війна, а патронного заводу як не було так і не має. А також, військові, нагадаю, які знають і терплять кротів окупанта в своєму тилу такі ж відповідальні за країну як і влада.
показать весь комментарий
22.10.2020 08:36 Ответить
...отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем!
показать весь комментарий
22.10.2020 08:45 Ответить
Імітація з імітації партії ("голосу") пише, що ..."Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу"...
показать весь комментарий
22.10.2020 09:26 Ответить
"...Держава існує тільки у смартфоні. Якщо він у вас є" - смартфон є у піЗЕдента і цього достатньо.
показать весь комментарий
22.10.2020 09:34 Ответить
 
 