"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская
Народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская отправившихся на Донбасс за 3 дня до местных выборов "слуг народа". Она не понимает, почему они ни разу не побывали там раньше за полтора года депутатства.
Свою позицию Бобровская озвучила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Имитация Президента отправила на передовую имитации депутатов для того, чтобы имитировать государство. За полтора года депутатства большинство из этой сотни с лишним даже не сунулась на линию разграничения", - написала она.
Бобровская возмущена тем, что Донбасс стал интересен "слугам народа" не ранее, чем за три дня до местных выборов.
"Единственный вопрос, как можно было работать более года, не зная и не понимая, как живут люди на Востоке и военнослужащие - и голосовать за законодательные инициативы относительно ситуаций, о которых они не имеют ни малейшего представления", - подчеркнула нардеп.
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"Хотя с другой стороны, что удивляться имитациям. Обещали государство в смартфоне - мы его и получили. Государство существует только в смартфоне. Если он у вас есть", - подытожила Бобровская.
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Плюс и одновременно минус Голоса то, что они не беспринципное быдло. К слову, я бы не сказал, что их вообще не слышно, мне кажется Голос сделал выводы и поактивней стал.
Просто в нього руки з задниці ростуть, от руками він і грав.
Раз там уже делали еканамичнайу зону
Получилась че-то просто зона
Зеленский призвал ЕС и США ужесточить санкции против РФ для разрешения конфликта в Донбассе.
А вовочки подводят
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABoWl_XBdzM&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
Я вот думаю, что с ними сделать можно? Сжечь все их прибамбасы?
Набить им пятаки, обьяснив попутно,что они занимаются незаконной деятельностью?
Просто обоссать и загнать под нары?
Цирк,лядский,клоуны дегенераты. Вы пожалеете о потраченном времени и деньгах...
У Русі опору капітуляції пропонують:- При виявленні осіб, які проводять ЗеОпитування - одразу вмикати відеозапис і під нього брати у них пояснення на якій правовій підставі вони проводять це опитування.
- Звернутися до офіційних спостерігачів, що перебувають на виборчій дільниці, на території (поблизу) якої зафіксовано ЗеОпитування, з пропозицією складання Акту про порушення виборчого законодавства.
- Написати та зареєструвати скаргу в ДВК щодо порушення вимог ч. 14 ст. 57 Виборчого кодексу через проведення незаконної агітації в день голосування, вимагати від членів відповідної ДВК припинення правопорушення особами, що проводять незаконну передвиборну агітацію у вигляді опитування.
- У випадку бездіяльності членів ДВК, викликаємо поліцію самостійно. Робимо стрім, фіксуємо дії правоохоронців та їхні дані.
- У випадку бездіяльності працівників поліції подаємо заяву до відповідного управління Національної поліції щодо вчинення злочину передбаченого ст. 157 та ст 159-1 Кримінального кодексу України.
Почему - не может обьяснить даже областной голова. Не, он конечно что-то мямлит, но понять это абсолютно невозможно
Ну и еще две причины,во первых брегзую с такими мокрицами общатся, ну а второе - дай кому-нибуть в пятачину в пылу полемики и начнется...
Хотя живу от обладминистрации ну метров триста