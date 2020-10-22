"Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу", - депутатка "Голосу" Бобровська
Народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська розкритикувала "слуг народу", які відправилися на Донбас за 3 дні до місцевих виборів. Вона не розуміє, чому вони жодного разу не побували там раніше за півтора року депутатства.
Свою позицію Бобровська озвучила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Імітація Президента відправила на передову імітації депутатів для того, щоб імітувати державу. За півтора року депутатства більшість із цієї сотні з гаком навіть не сунулася на лінію розмежування", - написала вона.
Бобровська обурена тим, що Донбас став цікавий "слугам народу" не раніше, ніж за три дні до місцевих виборів.
"Єдине питання, як можна було працювати понад рік, не знаючи і не розуміючи, як живуть люди на Сході і військовослужбовці - і голосувати за законодавчі ініціативи щодо ситуацій, про які вони не мають ні щонайменшої уяви", - наголосила нардепка.
"Хоча з іншого боку, що дивуватись імітаціям. Обіцяли державу у смартфоні - ми її і отримали. Держава існує тільки у смартфоні. Якщо він у вас є", - підсумувала Бобровська.
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Плюс и одновременно минус Голоса то, что они не беспринципное быдло. К слову, я бы не сказал, что их вообще не слышно, мне кажется Голос сделал выводы и поактивней стал.
Просто в нього руки з задниці ростуть, от руками він і грав.
Раз там уже делали еканамичнайу зону
Получилась че-то просто зона
Зеленский призвал ЕС и США ужесточить санкции против РФ для разрешения конфликта в Донбассе.
А вовочки подводят
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABoWl_XBdzM&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
Я вот думаю, что с ними сделать можно? Сжечь все их прибамбасы?
Набить им пятаки, обьяснив попутно,что они занимаются незаконной деятельностью?
Просто обоссать и загнать под нары?
Цирк,лядский,клоуны дегенераты. Вы пожалеете о потраченном времени и деньгах...
У Русі опору капітуляції пропонують:- При виявленні осіб, які проводять ЗеОпитування - одразу вмикати відеозапис і під нього брати у них пояснення на якій правовій підставі вони проводять це опитування.
- Звернутися до офіційних спостерігачів, що перебувають на виборчій дільниці, на території (поблизу) якої зафіксовано ЗеОпитування, з пропозицією складання Акту про порушення виборчого законодавства.
- Написати та зареєструвати скаргу в ДВК щодо порушення вимог ч. 14 ст. 57 Виборчого кодексу через проведення незаконної агітації в день голосування, вимагати від членів відповідної ДВК припинення правопорушення особами, що проводять незаконну передвиборну агітацію у вигляді опитування.
- У випадку бездіяльності членів ДВК, викликаємо поліцію самостійно. Робимо стрім, фіксуємо дії правоохоронців та їхні дані.
- У випадку бездіяльності працівників поліції подаємо заяву до відповідного управління Національної поліції щодо вчинення злочину передбаченого ст. 157 та ст 159-1 Кримінального кодексу України.
Почему - не может обьяснить даже областной голова. Не, он конечно что-то мямлит, но понять это абсолютно невозможно
Ну и еще две причины,во первых брегзую с такими мокрицами общатся, ну а второе - дай кому-нибуть в пятачину в пылу полемики и начнется...
Хотя живу от обладминистрации ну метров триста