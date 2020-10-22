"Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу", - депутатка "Голосу" Бобровська

Народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська розкритикувала "слуг народу", які відправилися на Донбас за 3 дні до місцевих виборів. Вона не розуміє, чому вони жодного разу не побували там раніше за півтора року депутатства.

Свою позицію Бобровська озвучила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Імітація Президента відправила на передову імітації депутатів для того, щоб імітувати державу. За півтора року депутатства більшість із цієї сотні з гаком навіть не сунулася на лінію розмежування", - написала вона.

Бобровська обурена тим, що Донбас став цікавий "слугам народу" не раніше, ніж за три дні до місцевих виборів.

"Єдине питання, як можна було працювати понад рік, не знаючи і не розуміючи, як живуть люди на Сході і військовослужбовці - і голосувати за законодавчі ініціативи щодо ситуацій, про які вони не мають ні щонайменшої уяви", - наголосила нардепка.

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"Хоча з іншого боку, що дивуватись імітаціям. Обіцяли державу у смартфоні - ми її і отримали. Держава існує тільки у смартфоні. Якщо він у вас є", - підсумувала Бобровська.