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"Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу", - депутатка "Голосу" Бобровська

Народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська розкритикувала "слуг народу", які відправилися на Донбас за 3 дні до місцевих виборів. Вона не розуміє, чому вони жодного разу не побували там раніше за півтора року депутатства.

Свою позицію Бобровська озвучила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Імітація Президента відправила на передову імітації депутатів для того, щоб імітувати державу. За півтора року депутатства більшість із цієї сотні з гаком навіть не сунулася на лінію розмежування", - написала вона.

Бобровська обурена тим, що Донбас став цікавий "слугам народу" не раніше, ніж за три дні до місцевих виборів.

"Єдине питання, як можна було працювати понад рік, не знаючи і не розуміючи, як живуть люди на Сході і військовослужбовці - і голосувати за законодавчі ініціативи щодо ситуацій, про які вони не мають ні щонайменшої уяви", - наголосила нардепка.

Також дивіться: Мандрівка "слуг народу" на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: "Попродавалися! За п'ять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище!" ВIДЕО

"Хоча з іншого боку, що дивуватись імітаціям. Обіцяли державу у смартфоні - ми її і отримали. Держава існує тільки у смартфоні. Якщо він у вас є", - підсумувала Бобровська.

Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу, - депутатка Голосу Бобровська 01

Автор: 

місцеві вибори (1366) Донбас (22354) Слуга народу (2809) Голос партія (512) Бобровська (50)


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Топ коментарі
+25
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 8916
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22.10.2020 01:18
+24
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 594
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22.10.2020 01:23
+23


"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 1456
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22.10.2020 01:27
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22.10.2020 01:01 Відповісти
там оговорка. Правильно будет - Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать , так называемых "слуг народа".
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22.10.2020 01:18 Відповісти
Скоро війні кінець!!!
"Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу", - депутатка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 4927
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22.10.2020 08:44 Відповісти
Он после этих поросят ещё голодный останется.
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22.10.2020 08:57 Відповісти
Голос тоже имитирует голос .
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22.10.2020 01:03 Відповісти
Ітнж за три дні до виборів.
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22.10.2020 01:10 Відповісти
В Голосе не одного зашкваренного депутата. Одни патриоты и приличные, грамотные люди. Но наш нарід, сплошные идиоты и за них не проголосуют, а жаль. Им подавай СН или партию ЗаЖопья
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22.10.2020 01:12 Відповісти
неужели вы умаете, шо народ настолько глуп , чтобы опять голосовать за фрики мэнов.
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22.10.2020 01:20 Відповісти
За жопье и за клованов ж вы, умники, проголосовали
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22.10.2020 06:53 Відповісти
С тем, что зашкваренных там нет - согласен. Нормальная вроде как фракция, и говорят все правильно... Но их не видно и не слышно. Понимаете, в чем проблема: нужны не слезы и сопли, а реальные действия. И вот этих самых действий "Голоса" я не вижу. Если бы мы жили в одной из развитых европейских стран, то это бы была идеальная партия. Но в нашей ситуации нужно бороться, а это не про них. В Раде они полезны, а на местах - не знаю. И не нужно это пытаться объединить. К примеру, я на парламентских выборах голосовал за ЕС, а на местных буду голосовать за Удар. Но не потому, что я разочарован в ЕС, а потому что меня полностью устраивают депутаты моего района от этой фракции.
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22.10.2020 02:05 Відповісти
Так, а сколько там этих депутатов Голоса в Раде, человек 20 хоть наберется, что они могут? Нет ничего удивительного, что кучка адекватных, образованных и воспитанных людей абсолютно теряется на фоне сотен напористых и надрывно орущих лжецов и популистов, на примитивную лапшу которых так ведется наш "нарiд". Ведь реальный разбор ситуации от умных людей для него слишком сложен, ему красивые обещания, примитивные лозунги и тезисы подавай. Уверен будь у партии петушария те же 20 человек, этих обезьян было бы слышно и видно. В основном за счет все тех же рассчитанных на ватных дебилов, примитивных и показушных акций и выступлений в Раде. Уверен ради своего петушиного дела они бы и на люстрах висели, и на столы гадили, и говном кидались.
Плюс и одновременно минус Голоса то, что они не беспринципное быдло. К слову, я бы не сказал, что их вообще не слышно, мне кажется Голос сделал выводы и поактивней стал.
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22.10.2020 10:30 Відповісти
Перед выборами? Да, стали активней. А где они раньше были? Я понимаю, что их мало, но быть заметными - часть их работы.
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22.10.2020 21:48 Відповісти
от них не было никаких решительных действий , одно соплежуйство , в такое сложное время , а Вакарчук оказался позорным слабаком « сдавшимся 2-й раз без бою «
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22.10.2020 08:03 Відповісти
А шо вы хотели от ЗЕимитатора. Он даже свою причастность к искуству имитирует половым членом, наяривая его о пианино.
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22.10.2020 01:14 Відповісти
Та задовбали вже членом! Чи про що думаєте, про те і пишите?
Просто в нього руки з задниці ростуть, от руками він і грав.
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22.10.2020 06:13 Відповісти
О, так ты все о заднице думаешь!😄
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22.10.2020 06:54 Відповісти
Що не порохобот, то збочинець
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22.10.2020 07:49 Відповісти
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 8916
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22.10.2020 01:18 Відповісти
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 5578
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22.10.2020 01:23 Відповісти
ахметка по центру , если чо...
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22.10.2020 01:25 Відповісти
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 4717"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 1022
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22.10.2020 01:36 Відповісти
Хехехе ))
Раз там уже делали еканамичнайу зону
Получилась че-то просто зона
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22.10.2020 01:52 Відповісти
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 594
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22.10.2020 01:23 Відповісти
Были - бы «не лохи «,с чувством самоуважения , не позволяли бы , издевательство над собой 🎯,иудой , работающим на путлера
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22.10.2020 08:16 Відповісти


"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 1456
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22.10.2020 01:27 Відповісти
Наш Зеленский - буревестник новых санкций в отношении РФ?ЗЫ... даже пыня прячется от него... Правда, говорят , шо пыня плох стал , ваапше. Скоро партия Лебединого озера (на рояле).
"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 8836

Зеленский призвал ЕС и США ужесточить санкции против РФ для разрешения конфликта в Донбассе.
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22.10.2020 01:33 Відповісти
Тело жирное в... бункере!
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22.10.2020 01:53 Відповісти
троеточие - в морозильном бункере?
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22.10.2020 02:33 Відповісти
Было бы весьма неплохо У меня в надежном месте лежит бутылочка классного Баллантайна.именно для отмечания этого события
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22.10.2020 02:39 Відповісти
Я не говорю, шо у меня в надежном месте припасена тернивка12 лет выдержки -получше любых коньяков. Но даже за неимением, по такому случаю, я бы не побрезговал и малясовкой.
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22.10.2020 02:45 Відповісти
Чтото хочется выпить
А вовочки подводят
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22.10.2020 03:01 Відповісти
Тю, за успех то можно...
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22.10.2020 03:05 Відповісти
...в Растовє...
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22.10.2020 08:34 Відповісти
. это просто пипец....
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABoWl_XBdzM&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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22.10.2020 08:16 Відповісти
"Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу", - депутатка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 6107
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22.10.2020 08:17 Відповісти
Как рассказывают, это за пределами участков буду стоят какие-то личности и проводит этот опрос. Выборочно. А если я типа сам хочу? Они имеют право мне отказать?
Я вот думаю, что с ними сделать можно? Сжечь все их прибамбасы?
Набить им пятаки, обьяснив попутно,что они занимаются незаконной деятельностью?
Просто обоссать и загнать под нары?
Цирк,лядский,клоуны дегенераты. Вы пожалеете о потраченном времени и деньгах...
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22.10.2020 01:58 Відповісти
во время выборов никто не имеет права агитировать.
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22.10.2020 02:01 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/10/20/u_vypadku_bezdiyalnosti_dvk_vyklykayemo_policiyu_samostiyno_rukh_oporu_kapitulyaciyi_pro_quotopytuvannyaquot_zelenskogo У випадку бездіяльності ДВК викликаємо поліцію самостійно, - Рух опору капітуляції про "опитування" Зеленського

У Русі опору капітуляції пропонують:- При виявленні осіб, які проводять ЗеОпитування - одразу вмикати відеозапис і під нього брати у них пояснення на якій правовій підставі вони проводять це опитування.
- Звернутися до офіційних спостерігачів, що перебувають на виборчій дільниці, на території (поблизу) якої зафіксовано ЗеОпитування, з пропозицією складання Акту про порушення виборчого законодавства.
- Написати та зареєструвати скаргу в ДВК щодо порушення вимог ч. 14 ст. 57 Виборчого кодексу через проведення незаконної агітації в день голосування, вимагати від членів відповідної ДВК припинення правопорушення особами, що проводять незаконну передвиборну агітацію у вигляді опитування.
- У випадку бездіяльності членів ДВК, викликаємо поліцію самостійно. Робимо стрім, фіксуємо дії правоохоронців та їхні дані.
- У випадку бездіяльності працівників поліції подаємо заяву до відповідного управління Національної поліції щодо вчинення злочину передбаченого ст. 157 та ст 159-1 Кримінального кодексу України.
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22.10.2020 02:07 Відповісти
А у нас, в Северодонецке, выборов не будет ))))
Почему - не может обьяснить даже областной голова. Не, он конечно что-то мямлит, но понять это абсолютно невозможно
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22.10.2020 02:12 Відповісти
А задать этот вопрос тем шоуменам из слуг, которые сейчас гастролируют на Донбассе, у Вас есть возможность?
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22.10.2020 02:55 Відповісти
Да фиг его знает, где они шляются. Я что-то обьявлений таких не слышал
Ну и еще две причины,во первых брегзую с такими мокрицами общатся, ну а второе - дай кому-нибуть в пятачину в пылу полемики и начнется...
Хотя живу от обладминистрации ну метров триста
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22.10.2020 02:59 Відповісти
Я Вас понимаю. Сама не уверена в своей реакции, если эти зелёные гниды возникнут на доступной дистанции. Хотя, я человек адекватный, но такое искушение мало кого оставит в равновесии. Об одном только упоминании о них аж где-то в спине начинает зудеть)))
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22.10.2020 03:22 Відповісти
Нужно быть полным дебилом, чтобы не понимать "почему?". Апатаму, что такие как ты проголосуют за ОПЗЖ, и это будет полным разгромом для СН в прифррнтовом регионе. Поэтому низзя.
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22.10.2020 05:31 Відповісти
Так поліція вже заявила, що буде захищати тих опитувальників. Вже бідкалась, що хочуть зірвати опитування. Аваков не піде проти зелених. Треба просто брати ці їх листівки і розривати на шматки. Хоча все це не допоможе, бо контролювати правдивість опитування неможливо. Слуги намалюють, що захочуть. В Україні вже майже Білорусь. А ідіоти-українці все довіряють цьому лайну на троні.
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22.10.2020 02:38 Відповісти
Тю, если будет серьезное противостояние, можно фотать лица позарившиеся на опОрос. В недалеком будущем понадобятся в качестве свидетелей.
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22.10.2020 03:04 Відповісти
Вместо реального анализа проблем и выработки интеллектуальных решений, Зеленский снова хочет устроить на выборах очередной рекламный трюк, и продать людям не план решения проблем, а план подмены проблем своими новыми репризами. Отвечать на все эти вопросы Зеленский не хочет, ведь это реальные проблемы, за это надо нести реальную ответственность. Потому Зеленский перекладывает свою ответственность на тех, кто купится на аферу с коррупционным опросом. Почему коррупционным, потому , что на этот опрос деньги государством не предусмотрены. Государство может проводить какие-либо организационные решения только в том случае, если на эти цели выделен бюджет. Значит опрос на избирательном участке - нелегитимен. Остается делать опрос извне, с привлечением левых денег. Но такие опросы и так проводят социологи, для государства они не могут иметь никакого значения, и нельзя называть президентским опросом. Если это будет делать Слуга народа, это будет незаконная агитация за одну из политических партий - и повод вызвать полицию или самому сорвать это безобразие.

"Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 2480
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22.10.2020 01:59 Відповісти
этот дегенерат хоть осознает, шо оно своим опросом кидает страну в гражанское противостояние.
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22.10.2020 02:09 Відповісти
I це люина, яка мае юридичну освiту. Здесь впору прочекать легитимность липового диплома... сопоставив сесионно-защитное время с гастрольным.
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22.10.2020 02:15 Відповісти
как и пребывание в это время на территории Украины.
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22.10.2020 02:16 Відповісти
каарочи, пора положить край иммитации образования и баста.
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22.10.2020 02:18 Відповісти
Какая легитимность??? Вы шутите? Он получал диплом в том ВУЗе, где его ватный папаша - профессор кислых щей преподавал. Он в лучшем случае туда за дипломом пришел)))
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22.10.2020 02:53 Відповісти
Вирок є Вирок й треба це пережити - батькам можна поспівчувати тільки, вони мабуть багато чого дізнались про нього нового , а ще Кремль не розкривсвоїх таємниць у папочці ФСБ
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22.10.2020 02:52 Відповісти
О! Вы и впрямь, настоящий детектив здесь выложили.
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22.10.2020 03:00 Відповісти
Ха - колесил Россией с концертами . не вылазил с Кремлевской сцены, был главным редактором Интер , кремлевского канала в Украине ( тогда еще почти кремлевского ) , Помните, там еще Руслана устроила танцы на МАЙДАНЕ после первого Майдана. Он не был на Майданах не просто так , как Руслана порождение Интер не просто так исчезла со второго Майдана в ночь растрепа . Кремль на Трмпа компу имеет , а что говорить об украинской звезде московского шоубизнеса ( о взглядах и заявлениях Киркоровым и прочих догложителей Крмлевской сцены напомнить) Почитайте Бабченко о последнем стриптизе Юрия Шевчука... ДАЖЕ ОН!!! А я имею право . В далекие советские времена по окончании вуза, молодой специалист на Южной Железной Дороге (Кременчуг участок) завербовывалась КГБ своим уже завербованным коллегой ( ну уже с квартирой) , окончившим мой вуз за год до. меня...
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22.10.2020 03:33 Відповісти
Да кстати, я ему отказала )) хотя была комсоргом из-за своей активности и в институте была комсоргом, правда и сидячую ночную забастовку на практике геодезической устраивала из-за плохой кормежки и условий жизни,,, так вот
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22.10.2020 03:36 Відповісти
Это классика-«разделяй и властвуй»
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22.10.2020 03:35 Відповісти
Вони пройшли свої піартрюки на першому етапі досить комфортно . Нехай було багато ботів в мережах, але були й дійсно впевненні в необхідності перезапуску влади... Зараз людям соромно й саме тому вони, МОЖЕ БУТИ , вперто при телефонному опитуванні дають Вовці шанс у 30 відсотків. Тому чекаємо сенсацій з великою надією, що імтація влади отримає свого підсрачника. чомусь здається що прийдуть до дільниць мало , але більшість з підсрачником, небайдужих.
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22.10.2020 02:40 Відповісти
"Голосистые, ЕСистые и прочие мальчики и девочки, депутаты и депутатки, никто не мешает и вам тоже поехать на фронт, пообщаться с воинами, пожить хотя бы одни сутки в окопах, - конечно блиндажи не музей, не дискотека и не кулуары-закоулки и буфеты ВР. Возможно, это присутствие перевернет ваше сознание, пробудит совесть и вы повзрослеете и, наконец, поймете, где настоящие враги Украины...
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22.10.2020 05:48 Відповісти
Ты, прыщ, с окопа строчишь? А клован тебе тыл прикрывает? Та. Не - покрывает😄
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22.10.2020 07:04 Відповісти
Ротация, военным также надо отдохнуть.
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22.10.2020 06:59 Відповісти
Зе-лений симулякр державності!
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22.10.2020 08:07 Відповісти
Зелупа фалоимитатор.
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22.10.2020 08:11 Відповісти
имитация партии имитирует про имитацию
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22.10.2020 08:18 Відповісти
Так. Мене надоело подымать ваш рейтинг, мои марионетки- депутаты. Жрать хотите - берите ноги в руки и в Довбас. Посидите там пару дней. Может зелошары и на этот раз за вас проголосуют. --Из речи Осла перед Арахамией Дубинским и Юзиком.
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22.10.2020 08:29 Відповісти
Військовим треба було сформувати з них зелену штрафну роту і нехай би вони звільнили ти ділянки які здав ворогу їх патрон, і проблема щодо скороченя числа народних депутатів швидко б вирішилась. Дати їм автомати, а патрони їм видадуть тоді коли зроблять патроний завод. Ми такіж кукукнуті як вірмени 6 рік йде війна, а патронного заводу як не було так і не має. А також, військові, нагадаю, які знають і терплять кротів окупанта в своєму тилу такі ж відповідальні за країну як і влада.
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22.10.2020 08:36 Відповісти
...отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем!
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22.10.2020 08:45 Відповісти
Імітація з імітації партії ("голосу") пише, що ..."Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу"...
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22.10.2020 09:26 Відповісти
"...Держава існує тільки у смартфоні. Якщо він у вас є" - смартфон є у піЗЕдента і цього достатньо.
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22.10.2020 09:34 Відповісти
 
 