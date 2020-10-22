Правительство обновило состав набсовета "Укроборонпрома"

Кабинет Министров обновил состав наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Такое решение было принято на заседании правительства 21 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"По квоте правительства в Наблюдательный совет вошел Валерий Иващенко, первый заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Одновременно Правительство прекратило полномочия Олега Прохоренко, в прошлом - ТОП-менеджера ПАО "Укргаздобыча", - сказано в сообщении.

В 2007-2009 годах Валерий Иващенко занимал должность заместителя Министра обороны Украины, а с 2009 по 2010 годы исполнял обязанности министра обороны Украины. В августе 2020 года он был назначен первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Полковник запаса.

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Наблюдательный совет состоит из пяти членов. Троих из них назначает президент, двоих - правительство.

Набсовет контролирует, как "Укроборонпром" выполняет задачи в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.