Правительство обновило состав набсовета "Укроборонпрома"
Кабинет Министров обновил состав наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Такое решение было принято на заседании правительства 21 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"По квоте правительства в Наблюдательный совет вошел Валерий Иващенко, первый заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Одновременно Правительство прекратило полномочия Олега Прохоренко, в прошлом - ТОП-менеджера ПАО "Укргаздобыча", - сказано в сообщении.
В 2007-2009 годах Валерий Иващенко занимал должность заместителя Министра обороны Украины, а с 2009 по 2010 годы исполнял обязанности министра обороны Украины. В августе 2020 года он был назначен первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Полковник запаса.
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Наблюдательный совет состоит из пяти членов. Троих из них назначает президент, двоих - правительство.
Набсовет контролирует, как "Укроборонпром" выполняет задачи в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.
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на сайте "Укроборонпрома" есть официальные данные по работе концерна при Зеленском. (скрин 1) Разбор "работы" от Гончаренко (скрин 2) Нужно быть идиотом или Мустафой Найемом, чтобы при этом пытаться доказывать, что это все - неправда, и что концерн процветает