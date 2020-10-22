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Правительство обновило состав набсовета "Укроборонпрома"

Правительство обновило состав набсовета

Кабинет Министров обновил состав наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Такое решение было принято на заседании правительства 21 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"По квоте правительства в Наблюдательный совет вошел Валерий Иващенко, первый заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Одновременно Правительство прекратило полномочия Олега Прохоренко, в прошлом - ТОП-менеджера ПАО "Укргаздобыча", - сказано в сообщении.

В 2007-2009 годах Валерий Иващенко занимал должность заместителя Министра обороны Украины, а с 2009 по 2010 годы исполнял обязанности министра обороны Украины. В августе 2020 года он был назначен первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Полковник запаса.

Также на Цензор.НЕТ: Замдиректора УОП Найем поспорил с главредом Цензор.НЕТ Бутусовым, что до конца года МО заключит контракт на поставку ПКРК "Нептун"

Наблюдательный совет состоит из пяти членов. Троих из них назначает президент, двоих - правительство.

Набсовет контролирует, как "Укроборонпром" выполняет задачи в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Автор: 

Иващенко (183) Кабмин (14024) Укроборонпром (1238)


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Поміняли клоунів, чи клоунські номери?
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22.10.2020 01:19 Ответить
А как там Мустафа Найем? До сих пор заседает?
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis

https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13

на сайте "Укроборонпрома" есть официальные данные по работе концерна при Зеленском. (скрин 1) Разбор "работы" от Гончаренко (скрин 2) Нужно быть идиотом или Мустафой Найемом, чтобы при этом пытаться доказывать, что это все - неправда, и что концерн процветает
Правительство обновило состав набсовета "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 5871 Правительство обновило состав набсовета "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 2326
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22.10.2020 04:27 Ответить
Замість трибуналів і тюрми, та відшкодування їх 1,5 мільйоних місячних зарплат до бюджету України, цих агентів впливу обміняють на інших агентів, які успішно все розвалять щоб їх корпораціям не було з ким конкурувати в царині торгівлі зброєю.
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22.10.2020 08:45 Ответить
 
 