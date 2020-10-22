Уряд оновив склад наглядової ради "Укроборонпрому"

Кабінет Міністрів оновив склад наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 21 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"За квотою Уряду до Наглядової ради увійшов Валерій Іващенко, перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Одночасно Уряд припинив повноваження Олега Прохоренка, у минулому – топменеджера ПАТ "Укргазвидобування"", - йдеться в повідомленні.

У 2007–2009 роках Валерій Іващенко обіймав посаду заступника Міністра оборони України, а з 2009 по 2010 роки виконував обов’язки Міністра оборони України. У серпні 2020 року був призначений першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Полковник запасу.

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Наглядова рада складається з п’яти членів. Трьох із них призначає президент, двох – уряд.

Наглядова рада контролює, як "Укроборонпром" виконує завдання у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.