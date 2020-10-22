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Уряд оновив склад наглядової ради "Укроборонпрому"

Уряд оновив склад наглядової ради

Кабінет Міністрів оновив склад наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 21 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"За квотою Уряду до Наглядової ради увійшов Валерій Іващенко, перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Одночасно Уряд припинив повноваження Олега Прохоренка, у минулому – топменеджера ПАТ "Укргазвидобування"", - йдеться в повідомленні.

У 2007–2009 роках Валерій Іващенко обіймав посаду заступника Міністра оборони України, а з 2009 по 2010 роки виконував обов’язки Міністра оборони України. У серпні 2020 року був призначений першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Полковник запасу.

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Наглядова рада складається з п’яти членів. Трьох із них призначає президент, двох – уряд.

Наглядова рада контролює, як "Укроборонпром" виконує завдання у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Автор: 

Іващенко (8) Кабмін (14060) Укроборонпром (1732)


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Поміняли клоунів, чи клоунські номери?
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22.10.2020 01:19 Відповісти
А как там Мустафа Найем? До сих пор заседает?
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis

https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13

на сайте "Укроборонпрома" есть официальные данные по работе концерна при Зеленском. (скрин 1) Разбор "работы" от Гончаренко (скрин 2) Нужно быть идиотом или Мустафой Найемом, чтобы при этом пытаться доказывать, что это все - неправда, и что концерн процветает
Правительство обновило состав набсовета "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 5871 Правительство обновило состав набсовета "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 2326
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22.10.2020 04:27 Відповісти
Замість трибуналів і тюрми, та відшкодування їх 1,5 мільйоних місячних зарплат до бюджету України, цих агентів впливу обміняють на інших агентів, які успішно все розвалять щоб їх корпораціям не було з ким конкурувати в царині торгівлі зброєю.
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22.10.2020 08:45 Відповісти
 
 