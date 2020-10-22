Захват банка в Грузии: 43 заложника освобождены, налетчика ищут. ВИДЕО

МВД Грузии в распространенном заявлении подтверждает освобождение налетчиком на банк в городе Зугдиди последних трех заложников, поиски преступника прододжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Правоохранители продолжают в интенсивном режиме поиск преступника", - сказано в заявлении МВД.

Как заявил журналистам один из трех заложников, мужчина покинул автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Видео: Грузия Онлайн

Ранее в ночь на четверг МВД Грузии сообщило, что 43 заложника, которых удерживал в здании банка вооруженный преступник, освобождены.

По информации грузинских СМИ, налетчик получил от правоохранительных органов определенную сумму денег, после чего освободил всех заложников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции

СМИ также опубликовали кадры, на которых видно, как вооруженный автоматом мужчина в военной форме и в балаклаве, предположительно с гранатой в руке, выходит из здания банка, прикрываясь тремя заложниками. На заложниках при этом надеты наручники.

По данным СМИ, среди освобождённых находится начальник полиции края Самегрело - Верхней Сванетии Авто Галдава. Он принимал участие в переговорах с преступником и, предположительно, предложил себя в заложники взамен на освобождение людей.