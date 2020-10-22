Захоплення банку в Грузії: 43 заручників звільнено, нападника шукають. ВIДЕО

МВС Грузії в поширеній заяві підтверджує звільнення нападником на банк у місті Зугдіді останніх трьох заручників, пошуки злочинця тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Правоохоронці продовжують в інтенсивному режимі пошук злочинця", - йдеться в заяві МВС.

Як заявив журналістам один із трьох заручників, чоловік покинув автомобіль і зник у невідомому напрямку.

Відео: Грузія Онлайн

Раніше в ніч на четвер МВС Грузії повідомило, що 43 заручники, яких утримував у будівлі банку озброєний злочинець, звільнені.

За інформацією грузинських ЗМІ, нападник отримав від правоохоронних органів певну суму грошей, після чого звільнив усіх заручників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Озброєний чоловік узяв заручників у банку у Франції

ЗМІ також опублікували кадри, на яких видно, як озброєна автоматом людина у військовій формі і в балаклаві, імовірно з гранатою в руці, виходить з будівлі банку, прикриваючись трьома заручниками. На заручниках при цьому надіто наручники.

За даними ЗМІ, серед звільнених перебуває начальник поліції краю Самегрело - Верхньої Сванетії Авто Галдава. Він брав участь у переговорах зі злочинцем і, імовірно, запропонував себе в заручники в обмін на звільнення людей.