Захоплення банку в Грузії: 43 заручників звільнено, нападника шукають. ВIДЕО
МВС Грузії в поширеній заяві підтверджує звільнення нападником на банк у місті Зугдіді останніх трьох заручників, пошуки злочинця тривають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Правоохоронці продовжують в інтенсивному режимі пошук злочинця", - йдеться в заяві МВС.
Як заявив журналістам один із трьох заручників, чоловік покинув автомобіль і зник у невідомому напрямку.
Відео: Грузія Онлайн
Раніше в ніч на четвер МВС Грузії повідомило, що 43 заручники, яких утримував у будівлі банку озброєний злочинець, звільнені.
За інформацією грузинських ЗМІ, нападник отримав від правоохоронних органів певну суму грошей, після чого звільнив усіх заручників.
ЗМІ також опублікували кадри, на яких видно, як озброєна автоматом людина у військовій формі і в балаклаві, імовірно з гранатою в руці, виходить з будівлі банку, прикриваючись трьома заручниками. На заручниках при цьому надіто наручники.
За даними ЗМІ, серед звільнених перебуває начальник поліції краю Самегрело - Верхньої Сванетії Авто Галдава. Він брав участь у переговорах зі злочинцем і, імовірно, запропонував себе в заручники в обмін на звільнення людей.
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