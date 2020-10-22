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Новости
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Власти США продолжают расследование "акустических атак" на своих дипломатов, - Помпео

Власти США продолжают расследование

Власти США продолжают расследование так называемых "акустических атак" на своих дипломатов за рубежом. Инциденты происходили в посольствах на Кубе, в России и Китае.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео.

Он подчеркнул, что администрация США стремится разобраться в случившемся и "привлечь виновных к ответственности", если сочтет это необходимым.

"Я слежу за этим инцидентами. Мы проделали много работы, пытаясь установить, как это все произошло. Мы продолжаем пытаться точно определить причины этого. Мы делаем все для обеспечения здоровья и безопасности этих людей", - заявил госсекретарь США.

Ранее на этой неделе газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что, по мнению ряда американских чиновников, нынешняя вашингтонская администрация отказывается должным образом расследовать инциденты, в результате которых, как предполагается, после некоего внешнего воздействия у американских должностных лиц, несущих службу за рубежом, в том числе в РФ, Китае и на Кубе, наблюдались проблемы со здоровьем.

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Как писало издание, некоторые должностные лица говорили о попытках скрыть ряд случаев.

Помпео отметил, что многие факты, изложенные в газете, не соответствуют действительности.

Напомним, 25 августа 2017 года Госдепартамент сообщил, что по меньшей мере 16 работников посольства США на Кубе пострадали от "акустической атаки" в конце 2016 года.

Добавим, что Государственный департамент США обвинил власти Кубы в "акустических атаках" на американских дипломатов, в результате которых некоторые из них получили проблемы со слухом.

расследование (3036) США (26336) Помпео (340)


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Топ комментарии
+8
Що де в світі сталось, шукайте сліди лаптєй.
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22.10.2020 08:23
+2
А кто паоложыл?
Магучий Путин?
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22.10.2020 09:53
+1
Имя, сестра!
Имя!
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22.10.2020 12:11
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Що де в світі сталось, шукайте сліди лаптєй.
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22.10.2020 08:23 Ответить
бо помпео і трампу потрібні рейтинги, а їх взяти ні з чого. от і шукають акустичні атаки. послухайте цикад в період розмноження- голова буде на межі розриву
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22.10.2020 09:26 Ответить
Какие-такие "акустические атаки"? Помпею не в курсе - пиндосские дипломаты почувствовали некую тяжесть от того, что на них положили большой и толстый.
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22.10.2020 09:37 Ответить
А кто паоложыл?
Магучий Путин?
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22.10.2020 09:53 Ответить
Соткудова у Злобного Карлика "большой и толстый"? У кого есть, те и положили.
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22.10.2020 11:32 Ответить
Имя, сестра!
Имя!
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22.10.2020 12:11 Ответить
Зачем? Тебе всё равно в рот не влезет.
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22.10.2020 12:21 Ответить
Ой, это ты вроде как пытаешься хамить ???
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22.10.2020 13:02 Ответить
Шо ОЙкаешь? Нахлобучили?
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22.10.2020 13:08 Ответить
У тибя в голове ничего, кроме большого и толстого члена нет?
Ну попробуй хоть про жопу что-нибудь!
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23.10.2020 08:51 Ответить
Иди в жопу! Так нормас?
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23.10.2020 09:51 Ответить
Вяло!
Где дилемма по Достоевскому?
Не узнаю утончённого слога и полёта мысли!
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23.10.2020 10:45 Ответить
"Кому что, а голому - е@@@ься*"©
------------------------------------------------------------
е@@@ься - глагол, обозначающий действие, осуществляемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
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23.10.2020 10:59 Ответить
И **** глагол?
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23.10.2020 11:35 Ответить
И не «вроде», а уроду.
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22.10.2020 13:09 Ответить
 
 