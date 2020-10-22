УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10882 відвідувача онлайн
Новини
4 286 16

Влада США продовжує розслідування "акустичних атак" на своїх дипломатів, - Помпео

Влада США продовжує розслідування

Влада США продовжує розслідування так званих "акустичних атак" на своїх дипломатів за кордоном. Інциденти відбувалися в посольствах на Кубі, в Росії та Китаї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив на пресконференції держсекретар США Майкл Помпео.

Він наголосив, що адміністрація США прагне розібратися в тому, що трапилося, і "притягнути винних до відповідальності", якщо визнає це необхідним.

"Я слідкую за цим інцидентами. Ми виконали багато роботи, намагаючись встановити, як це все сталося. Ми продовжуємо намагатися точно визначити причини цього. Ми робимо все для забезпечення здоров'я і безпеки цих людей", - заявив держсекретар США.

Раніше цього тижня газета The New York Times із посиланням на джерела повідомила, що, на думку низки американських чиновників, нинішня вашингтонська адміністрація відмовляється належним чином розслідувати інциденти, унаслідок яких, як передбачається, після якогось зовнішнього впливу у американських посадових осіб, які несуть службу за кордоном, у тому числі в РФ, Китаї та на Кубі, спостерігалися проблеми зі здоров'ям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США заарештували 8 співробітників "Аерофлоту" і позбавили віз ще 113 через масову контрабанду краденої техніки Apple

Як писало видання, деякі посадові особи казали про спроби приховати низку випадків.

Помпео зазначив, що багато фактів, викладених у газеті, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, 25 серпня 2017 року Держдепартамент повідомив, що щонайменше 16 працівників посольства США на Кубі постраждали від "акустичної атаки" наприкінці 2016 року.

Додамо, що Державний департамент США звинуватив владу Куби в "акустичних атаках" на американських дипломатів, унаслідок яких деякі з них зазнали проблем зі слухом.

Автор: 

розслідування (2265) США (22417) Помпео (337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Що де в світі сталось, шукайте сліди лаптєй.
показати весь коментар
22.10.2020 08:23
+2
А кто паоложыл?
Магучий Путин?
показати весь коментар
22.10.2020 09:53
+1
Имя, сестра!
Имя!
показати весь коментар
22.10.2020 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що де в світі сталось, шукайте сліди лаптєй.
показати весь коментар
22.10.2020 08:23 Відповісти
бо помпео і трампу потрібні рейтинги, а їх взяти ні з чого. от і шукають акустичні атаки. послухайте цикад в період розмноження- голова буде на межі розриву
показати весь коментар
22.10.2020 09:26 Відповісти
Какие-такие "акустические атаки"? Помпею не в курсе - пиндосские дипломаты почувствовали некую тяжесть от того, что на них положили большой и толстый.
показати весь коментар
22.10.2020 09:37 Відповісти
А кто паоложыл?
Магучий Путин?
показати весь коментар
22.10.2020 09:53 Відповісти
Соткудова у Злобного Карлика "большой и толстый"? У кого есть, те и положили.
показати весь коментар
22.10.2020 11:32 Відповісти
Имя, сестра!
Имя!
показати весь коментар
22.10.2020 12:11 Відповісти
Зачем? Тебе всё равно в рот не влезет.
показати весь коментар
22.10.2020 12:21 Відповісти
Ой, это ты вроде как пытаешься хамить ???
показати весь коментар
22.10.2020 13:02 Відповісти
Шо ОЙкаешь? Нахлобучили?
показати весь коментар
22.10.2020 13:08 Відповісти
У тибя в голове ничего, кроме большого и толстого члена нет?
Ну попробуй хоть про жопу что-нибудь!
показати весь коментар
23.10.2020 08:51 Відповісти
Иди в жопу! Так нормас?
показати весь коментар
23.10.2020 09:51 Відповісти
Вяло!
Где дилемма по Достоевскому?
Не узнаю утончённого слога и полёта мысли!
показати весь коментар
23.10.2020 10:45 Відповісти
"Кому что, а голому - е@@@ься*"©
------------------------------------------------------------
е@@@ься - глагол, обозначающий действие, осуществляемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
показати весь коментар
23.10.2020 10:59 Відповісти
И **** глагол?
показати весь коментар
23.10.2020 11:35 Відповісти
И не «вроде», а уроду.
показати весь коментар
22.10.2020 13:09 Відповісти
 
 