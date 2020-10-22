"Дело Верланова - пример того, как СБУ "использует" право на следствие", - Шабунин

История дела против экс-главы ГНС Сергея Верланова - очередной пример того, как СБУ "использует" право на следствие, и почему это право у СБУ надо забрать, как и любые другие полномочия в сфере противодействия коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook написал общественный деятель, глава правления общественной организации "Центр протидії корупції" Виталий Шабунин.

"Эта история - железобетонная подследственность НАБУ. То, что подозрение организовали СБУ и ОГП, уже вызывает серьезные сомнения в обоснованности этого действа. Есть у меня ощущение, что в НАБУ авторов идеи послали, оценив ее юридическую часть. Гораздо больше это похоже на попытку Баканова и Венедиктовой прикрыться от критики в сливе уже расследованных (детективами НАБУ) дел", - пишет Шабунин.

По его словам, примеры таких "расследованных" дел – это блокирование Бакановым подозрений по делу ПриватБанка Коломойского, отказ Венедиктовой возобновить незаконно закрытое производство по "Роттердама +" Ахметова, крышевание Зеленским и Венедиктовой "судей" ОАСК.

"Дело Верланова – это похоже на желание Зеленского понравиться избирателям. Для этого не надо выдумывать преступления, надо прекратить блокировать наказание по преступлениям настоящим. Тем более - уже расследованным", - подчеркнул Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщение о моем задержании СБУ - это такой же фейк, как и сообщение о подозрении, - Верланов

В то же время, экс-глава ГНС Сергей Верланов на своей странице в Facebook сообщил, что СБУ сфабриковало дело против него, в основе которого – политические и личные мотивы некоторых лиц.

"Мое дело - это частично о политике, частично о личной мести. Что касается первого, все понятно: вместо борьбы с настоящими коррупционерами власть пиарится, "догоняя" реформаторов, и мой случай здесь не единичный. Есть дела у Макса Нефедова, довольно недвусмысленные проверки проходят в Нафтогазе, идет прессинг реформаторской команды в руководстве Нацбанка и других людей, что меняли страну к лучшему", - объяснил Сергей Верланов.

По его мнению, у дела против него есть и другой мотив. "За время своей каденции у меня появилось много влиятельных врагов, которые, к сожалению, вернулись к власти и не только отматывают реформы обратно, но и преследуют тех, кто менял систему. Конвертаторы, спиртовая мафия, чиновники и политики, чьих людей я отказывался брать на должности, налоговики прошлых и позапрошлых времен, которых я отодвинул от коррупционного корыта", - пишет Сергей Верланов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верланов о подозрении: Генпрокуратура выполняет заказы политиков

Он также подчеркнул, что очевидным доказательством несостоятельности обвинений является сам факт "расследование" дела Службой безопасности, которая не имеет отношения к отмене налоговых решений-уведомлений и злоупотреблений властью. В рамках антикоррупционной инфраструктуры дело должно было быть исключительно подследственным НАБУ.

"Нет и доказательств моей заинтересованности в решении дела в пользу крупнейшего инвестора, который победил на единственном прозрачном кейсе приватизации в истории Украины. Это и не удивительно, потому что корыстных побуждений там не было, было только желание прекратить практику государственного рэкета по отношению к белому бизнесу и сэкономить бюджетные деньги на судебные расходы безнадежно проигрышной дела", - отметил Сергей Верланов.

Как ранее сообщалось, заместитель Генерального прокурора сообщил о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением бывшему главе ГНС Сергею Верланову. Его обвиняют в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам. Сам Верланов называет дело против него "заказным". "Считаю, что уголовное производство, которое расследует СБУ, - это очередная юридическая чушь по своей сути и имеет все признаки заказного", - заявил Верланов.