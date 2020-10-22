Кабмин выделил 90 млн грн на предотвращение пожаров в зоне отчуждения

Средства будут направлены на обновление техники, противопожарного оборудования и создание резерва горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Кабинет Министров Украины принял решение о выделении из резервного фонда Государственного бюджета почти 90 млн гривен на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

"Сегодня лесные пожарные станции в зоне отчуждения оборудованы техникой, которая была закуплена еще в 80-90-х годах прошлого века. Весной 2020 за средства резервного фонда произошло частичное обновление техники для ликвидации последствий апрельского пожара. Однако для более эффективного предотвращения возникновения пожаров, технического обеспечения Чернобыльская зона нуждается в дополнительном оснащении", - отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовский.

Мировой опыт ликвидации лесных пожаров показывает, что для уменьшения негативных последствий от распространения огня, силы и средства нужно мобилизовать в течение первых 30 минут. Поэтому важно, что принято решение, которое позволит быстрее и эффективнее реагировать на возгорания.

Часть выделенных средств будет направлена ​​на создание резерва горюче-смазочных материалов в ДСП "Северная Пуща". Это позволит качественно и своевременно осуществлять противопожарное наблюдение и реагировать на чрезвычайные ситуации.

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