Кабмін виділив 90 млн грн на запобігання пожежам у зоні відчуження

Кошти будуть спрямовані на оновлення техніки, протипожежного устаткування та створення резерву пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення з резервного фонду Державного бюджету майже 90 млн гривень на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у зоні відчуження", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні лісові пожежні станції у зоні відчуження обладнані технікою, яка була закуплена ще у 80–90-х роках минулого століття. Навесні 2020 року за кошти резервного фонду відбулося часткове оновлення техніки для ліквідації наслідків квітневої пожежі. Проте для більш ефективного запобігання виникненню пожеж, технічне забезпечення Чорнобильської зони потребує додаткового оснащення", - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовський.

Світовий досвід ліквідації лісових пожеж свідчить, що для зменшення негативних наслідків від поширення вогню, сили і засоби потрібно мобілізувати протягом перших 30 хвилин. Тому важливо, що сьогодні ухвалено рішення, яке дозволить швидше та ефективніше реагувати на займання.

Частина виділених коштів буде спрямована на створення резерву пально-мастильних матеріалів у ДСП "Північна Пуща". Це дозволить якісно та вчасно здійснювати протипожежне спостереження та реагувати на надзвичайні ситуації.

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