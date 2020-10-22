Члены избиркомов на спецучастках в больницах смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование, - ЦИК

Члены избирательных комиссий на специальных избирательных участках, которые расположены в медицинских учреждениях, могут пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый во время онлайн-марафона "Местные выборы 2020 на финишной прямой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Членам избирательных комиссий, которые работают на специальных избирательных участках, рекомендуется не позднее чем за 72 часа (до дня голосования. - Ред.) пройти соответствующее ПЦР-тестирование. Это касается не только тех учреждений здравоохранения, где находятся больные COVID, это касается всех специальных участков учреждений здравоохранения", - отметил Постивый.

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Он подчеркнул, что, по данным Минздрава, такое тестирование будет бесплатным, для этого членам комиссий нужно предъявить свои удостоверения.

Представитель ЦИК также заверил, что члены комиссий, которые будут работать на специальных избирательных участках в учреждениях здравоохранения, где лечатся пациенты с коронавирусом, будут иметь необходимые средства индивидувальних защиты и содействия от работников больниц, которые "помогут как правильно надеть (защитные средства. - Ред.), так и правильно снять, чтобы не допустить никакого заражения".