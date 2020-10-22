Шкарлет хочет изменить формулу финансирования вузов
Минобразования Украины решительно настроено навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет написал в своем Telegram.
"Давно наблюдаю негативную тенденцию, начатую, скажем мягко, "самоназванными экспертами в образовании", которая сводится к принципу "Кто первым крикнет, кто громче обвинит, того правда". Но времена меняются, и профессионализм возвращается на свое заслуженное и безапелляционное первое место. Именно поэтому Минобразования решительно настроено навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования", - написал Шкарлет.
По его словам, "в свое время формула финансирования УВО была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях, кто не имеет стажа ни финансовой, ни педагогической работы": "Логично, что это привело к несправедливому распределению средств. Я абсолютно согласен с тем, что мы должны поддерживать лучших. В то же время формула финансирования должна учитывать интересы не только "избранных" университетов, а также и тех, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей, журналистов и тому подобное".
Также он отметил, что сегодня состоится заседание Совета ректоров Киевского вузовского центра.
"Надеюсь, уважаемые ректоры четко аргументируют, все ли в порядке в тех подходах, которые навязывались раньше. Как следует исправлять ситуацию, чтобы "формула" заработала на благо украинского образования, без искусственных привилегий и без исключений.
Коллеги-педагоги! Ваше видение важно. На его основе будет принято решение для исправления ошибок, допущенных в предыдущие годы", - резюмиолвал глава Минобразования.
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Ти спостерігаєш смерть держави, яку несамовито хотіли спасти на Майдані. Але дебілів спасти неможливо.
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https://nv.ua/ukr/biz/experts/borgi-energoatomu-chomu-ce-nebezpechno-i-do-chogo-tut-noviy-energorinok-novini-ukrajini-50097024.html За рік існування нового ринку борги перед Енергоатомом ризикують перевищити загальну попередню заборгованість енергоринку перед компанією.
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державу перетворили на МММ дефолт близенько.
Загалом сьогодні вся реформа системи державного фінансування закладів вищої освіти під великим ризиком. І це дуже важливо. Якщо ми будемо повертатися до непрозорого розподілення державних коштів, а це кошти платників податків, ми ризикуємо втратити будь-яку довіру до цієї системи. Адже рано чи пізно постане питання - чому ми розподіляємо і витрачаємо стільки коштів, якщо цей розподіл не дає ефекту. Ефект настає тоді, коли гроші йдуть туди, де найкраща вища освіта.
А якщо повернуть ручне управління та непрозору систему, то очевидно, що кошти надходитимуть не тим, хто кращий, а тим, хто більш лояльний. І тут постає цілком логічне питання: чому ми маємо фінансувати тих, хто лояльний? Тому всі ці ігри, в які бавляться у МОН із довірою людей до освіти - це ігри з вогнем. Це питання не просто про зміну фінансування, а про відродження довіри до всієї системи вищої освіти. - https://texty.org.ua/articles/102122/do-vlady-u-ministerstvi-pryjshly-nosiyi-najkonservatyvnishyh-pohlyadiv-intervyu-z-ekszastupnykom-ministra-osvity-ta-nauky/?src=main
І я вже мовчу про вакцинацію. Яку за часів Партії Регіонів угробили повністю.
только дурак с инициативой
..."самоназваними експертами в освіті", що зводиться до принципу "Хто першим крикне, хто голосніше звинуватить, того правда". Джерело: https://censor.net/ua/n3226301
И сразу исчезнет куча желающих получить диплом нахаляву, которые после 5 лет учебы на государственные деньги, едут собирать яблоки в Польше.
Вони потім на хабарях все стократно відбивають.
Дві найбільш гуманні професії зараз чи не найаморальніші
в лучшую сторону, исправить ошибки хочет ... может потричьс в монахи ...
Плагіатор хоче змінити формулу. І, мабуть, запропонує замість неї свою "формулу Шкарлета".
Яку, як зазвичай, сплагіатить у когось. Наприклад, у ПРигів-проФФесіоналів якусь "формулу Табачника".
Ты, Шкарпетка ванючая, а как насчёт физиков и математиков?