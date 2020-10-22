Шкарлет хочет изменить формулу финансирования вузов

Минобразования Украины решительно настроено навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет написал в своем Telegram.

"Давно наблюдаю негативную тенденцию, начатую, скажем мягко, "самоназванными экспертами в образовании", которая сводится к принципу "Кто первым крикнет, кто громче обвинит, того правда". Но времена меняются, и профессионализм возвращается на свое заслуженное и безапелляционное первое место. Именно поэтому Минобразования решительно настроено навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования", - написал Шкарлет.

По его словам, "в свое время формула финансирования УВО была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях, кто не имеет стажа ни финансовой, ни педагогической работы": "Логично, что это привело к несправедливому распределению средств. Я абсолютно согласен с тем, что мы должны поддерживать лучших. В то же время формула финансирования должна учитывать интересы не только "избранных" университетов, а также и тех, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей, журналистов и тому подобное".

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Также он отметил, что сегодня состоится заседание Совета ректоров Киевского вузовского центра.

"Надеюсь, уважаемые ректоры четко аргументируют, все ли в порядке в тех подходах, которые навязывались раньше. Как следует исправлять ситуацию, чтобы "формула" заработала на благо украинского образования, без искусственных привилегий и без исключений.

Коллеги-педагоги! Ваше видение важно. На его основе будет принято решение для исправления ошибок, допущенных в предыдущие годы", - резюмиолвал глава Минобразования.