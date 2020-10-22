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Шкарлет хоче змінити формулу фінансування вишів

Шкарлет хоче змінити формулу фінансування вишів

Міносвіти України рішуче налаштоване навести порядок в питаннях фінансування закладів вищої освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет написав у своєму Telegram.

"Давно спостерігаю негативну тенденцію, започатковану, скажімо м’яко, "самоназваними експертами в освіті", що зводиться до принципу "Хто першим крикне, хто голосніше звинуватить, того правда". Але часи змінюються, і професійність повертається на своє заслужене і безапеляційне перше місце. Саме тому МОН рішуче налаштоване навести лад у питаннях фінансування закладів вищої освіти", - написав Шкарлет.

За його словами, "Ссвого часу формула фінансування ЗВО була розроблена тими, хто жодного дня не працював у закладах освіти, хто не має стажу ані фінансової, ані педагогічної роботи. Логічно, що це призвело до несправедливого розподілу коштів. Я абсолютно погоджуюся з тим, що ми повинні підтримувати найкращих. Водночас формула фінансування повинна враховувати інтереси не лише "обраних" університетів, а також і тих, які готують вчителів, вихователів, працівників сфери культури, лікарів, журналістів тощо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури: Шкарлет заявив, що рішення ухвалила Гриневич, а Міносвіти лише імплементує цю норму

Також він зазначив, що сьогодні відбудеться засідання Ради ректорів Київського вишівського центру.

"Сподіваюся, шановні ректори чітко аргументують, чи все в порядку в тих підходах, які нав'язувалися раніше. Як випливає виправляти ситуацію, щоб "формула" запрацювала на благо української освіти, без штучних привілеїв і без винятків.

Колеги-педагоги! Ваше бачення важливе. На його основі буде ухвалено рішення для виправлення помилок, допущених у попередні роки", - резюмував глава Міносвіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після канікул 1-4 класи навчатимуться в очному форматі, а 5-11 класи - в змішаному або дистанційному, - Шкарлет

Шкарлет хоче змінити формулу фінансування вишів 01

Автор: 

виш (544) фінансування (3084) Міносвіти (1409) Шкарлет (353)


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Топ коментарі
+12
Перш ніж писати фігню, ознайомтесь з положенням справ. Принцип "гроші ходять за пацієнтом" - вірний. Як і закупівля медикаментів через міжнародні організації, що зекономило бюджету мільярди. Так само як і розподіл коштів більше на ті медикаменти, які справді необхідні, а не на ті, які менше спасуть життів але більше коштують в сумнівних посередників.
І я вже мовчу про вакцинацію. Яку за часів Партії Регіонів угробили повністю.
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22.10.2020 10:44
+11
Першою порізали реформу Супрун . . . зараз ріжуть реформу в МінОсвіти . . .хочуть все вручну розподіляти. Все щоб за хабарі було. . всі кошти кому і за що по незрозумілим алгоритмах. . . . . . і що характерно - всі хто ріжуть - всі були в Партії Регіонів. .. Всі паскуди повертаються.
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22.10.2020 10:36
+11
У нас усіх відберуть роки. Заберуть всі залишки і кинуть напризволяще. . . .А через 5 років і атомні станції закриють. Бо не можна відтерміновувати їх безкінечно.
Ти спостерігаєш смерть держави, яку несамовито хотіли спасти на Майдані. Але дебілів спасти неможливо.
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22.10.2020 10:40
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Зрада зрадняя!! .. а что он хочет то конкретно? Хотя неважно, Зрада!!
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22.10.2020 10:32 Відповісти
Согласен, образование должно быть полностью платное, никаких бюджетных мест. А то привыкли, блин, к халяве
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22.10.2020 10:34 Відповісти
мета залізти у кишені до українців та вигребти звідти залишки "зубожіння" клятого петі.
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22.10.2020 10:35 Відповісти
мы все умрем с голода, а виноваты Шкарлет и Зеленский!
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22.10.2020 10:37 Відповісти
У нас усіх відберуть роки. Заберуть всі залишки і кинуть напризволяще. . . .А через 5 років і атомні станції закриють. Бо не можна відтерміновувати їх безкінечно.
Ти спостерігаєш смерть держави, яку несамовито хотіли спасти на Майдані. Але дебілів спасти неможливо.
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22.10.2020 10:40 Відповісти
Зубожiння!
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22.10.2020 11:10 Відповісти
Твій мозок зубожів?
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22.10.2020 11:25 Відповісти
порохобиты зубожилы
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22.10.2020 12:27 Відповісти
А чего ты здесь морды кривляешь ? Что не правда про АЭС , а помнишь как ты здесь орал что ахметка все купил , вон теперь ради его ТЭС и дорого угля атомной энергетики жопа , но ничего ты доволен
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22.10.2020 13:37 Відповісти
ответь на 1 вопрос: ты сумасшедший, да или нет?
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22.10.2020 19:43 Відповісти
винні олігархи які за ними стоять та просто зараз дерибанять Україну
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/09/22/665356/ Потребители, коммунальщики и поставщики задолжали "Нафтогазу" 100 миллиардов. Что дальше: три сценария

https://nv.ua/ukr/biz/experts/borgi-energoatomu-chomu-ce-nebezpechno-i-do-chogo-tut-noviy-energorinok-novini-ukrajini-50097024.html За рік існування нового ринку борги перед Енергоатомом ризикують перевищити загальну попередню заборгованість енергоринку перед компанією.

https://news.finance.ua/ua/news/-/476462/borgy-tsentrenergo-1-4-mlrd-grn-audytory Борги "Центренерго" 1,4 млрд грн, - аудитори

http://budport.com.ua/news/17014-dorogi-pobuduyut-v-borg-scho-ce-zminit Дороги побудують в борг. Що це змінить?

державу перетворили на МММ дефолт близенько.
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22.10.2020 10:48 Відповісти
обложит данью ректоров.
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22.10.2020 10:33 Відповісти
...Сьогодні в Міносвіти намагаються знайти якийсь шлях, аби впровадити елемент ручного розподілу коштів. Взяти, наприклад, формульне фінансування - це такий математичний алгоритм, який точно не містить ручного розподілу. А дехто з керівництва міністерства сьогодні намагається знайти, як би його внести елемент якогось ручного розподілу, коли все це залежатиме від волі МОН.
Загалом сьогодні вся реформа системи державного фінансування закладів вищої освіти під великим ризиком. І це дуже важливо. Якщо ми будемо повертатися до непрозорого розподілення державних коштів, а це кошти платників податків, ми ризикуємо втратити будь-яку довіру до цієї системи. Адже рано чи пізно постане питання - чому ми розподіляємо і витрачаємо стільки коштів, якщо цей розподіл не дає ефекту. Ефект настає тоді, коли гроші йдуть туди, де найкраща вища освіта.
А якщо повернуть ручне управління та непрозору систему, то очевидно, що кошти надходитимуть не тим, хто кращий, а тим, хто більш лояльний. І тут постає цілком логічне питання: чому ми маємо фінансувати тих, хто лояльний? Тому всі ці ігри, в які бавляться у МОН із довірою людей до освіти - це ігри з вогнем. Це питання не просто про зміну фінансування, а про відродження довіри до всієї системи вищої освіти. - https://texty.org.ua/articles/102122/do-vlady-u-ministerstvi-pryjshly-nosiyi-najkonservatyvnishyh-pohlyadiv-intervyu-z-ekszastupnykom-ministra-osvity-ta-nauky/?src=main
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22.10.2020 10:36 Відповісти
Першою порізали реформу Супрун . . . зараз ріжуть реформу в МінОсвіти . . .хочуть все вручну розподіляти. Все щоб за хабарі було. . всі кошти кому і за що по незрозумілим алгоритмах. . . . . . і що характерно - всі хто ріжуть - всі були в Партії Регіонів. .. Всі паскуди повертаються.
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22.10.2020 10:36 Відповісти
а в чем заключалась реформа Супрун? 10 пунктов ее "реформ" знаете? Или лишь бы про Зраду написать, ничего не зная про рехформы Супрун?
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22.10.2020 10:39 Відповісти
Перш ніж писати фігню, ознайомтесь з положенням справ. Принцип "гроші ходять за пацієнтом" - вірний. Як і закупівля медикаментів через міжнародні організації, що зекономило бюджету мільярди. Так само як і розподіл коштів більше на ті медикаменти, які справді необхідні, а не на ті, які менше спасуть життів але більше коштують в сумнівних посередників.
І я вже мовчу про вакцинацію. Яку за часів Партії Регіонів угробили повністю.
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22.10.2020 10:44 Відповісти
Угу, то есть вместо 10 пунктов ты пшик написал. 1 пункт и очень размыто, без конкретики.
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22.10.2020 11:11 Відповісти
Закрийся, тварина.
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22.10.2020 12:00 Відповісти
а то шо, сцуцык?
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22.10.2020 12:27 Відповісти
хуже дурака
только дурак с инициативой
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22.10.2020 10:39 Відповісти
вот и не проявляйте инициативу.
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22.10.2020 10:40 Відповісти
Ну ви, певно, в захваті від реалізованої ініціативи плагіатора по відміні ЗНО з української літератури.
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22.10.2020 10:50 Відповісти
Вау, як Шкарлет тонко про форумних "експертів-зеботів", на кшталт, https://censor.net/ru/user/383679

..."самоназваними експертами в освіті", що зводиться до принципу "Хто першим крикне, хто голосніше звинуватить, того правда". Джерело: https://censor.net/ua/n3226301
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22.10.2020 10:58 Відповісти
Нiт, Трясця! У мене испанський стыд за тебе курво! Нарiд..
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22.10.2020 11:13 Відповісти
Надо отменить вообще бюджктное финансирование для всех кроме социально-значиміх специальностей - учителей, врачей-терапевтов.
И сразу исчезнет куча желающих получить диплом нахаляву, которые после 5 лет учебы на государственные деньги, едут собирать яблоки в Польше.
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22.10.2020 10:48 Відповісти
І кому цікаво читати пости з купою помилок про твої проблеми з яблуками у Польщі, https://censor.net/ua/user/475612
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22.10.2020 11:00 Відповісти
А чим вчитель і врач кращі?
Вони потім на хабарях все стократно відбивають.

Дві найбільш гуманні професії зараз чи не найаморальніші
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22.10.2020 11:01 Відповісти
учителя ничего особо не отбивают. А врачи - да, но я писал про врачей-терапевтов, тем хабарей не носят или носят по-минимуму. А вот хирурги, гинекологи, и т.п. - те "зарабатывают" нормально, и должны сами платить за обучение, как во всем мире.
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22.10.2020 11:08 Відповісти
Що ,нову схемку пиляння бабла розробили ,час втілювати в життя???)))
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22.10.2020 10:53 Відповісти
шмарклет хочет узаконить плагиат?
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22.10.2020 10:58 Відповісти
Що, **** ригівська, не хватає?
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22.10.2020 10:58 Відповісти
Та да, усі "Слуги" починають із перерозподілу потоків
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22.10.2020 10:59 Відповісти
Дуже вірне рішення. Так, в Національному університеті харчових технологій ( Київ) готують за бюджетні кошти фахівців з вегетаринського харчування. Випускники, отримавши такі дипломи, не можуть знайти собі роботи за фахом. Зате керівництво вказаного ЗВО щорічно мандрує до Індії (знову ж таки за бюджетні кошти), де в індусів "переймає досвід" вегентаринського харчування.
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22.10.2020 11:00 Відповісти
Раніше таких спеціалістів в пту в кожному райцентрі готували. Повар називалося...
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22.10.2020 11:03 Відповісти
Этот неуч Шкарлет, хочет засунуть свои грязные руки в госбюджетные деньги!!
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22.10.2020 11:24 Відповісти
Весь выссер Шкарлета только подтверждает, что он полностью оторван от реальности. Оно вообще не понимает в каком состоянии наша система высшего образования, если думает что главная проблема в "системе финансирования". Задай себе, Шкарлет, простой вопрос: Если сейчас кардинально поменять "систему финансирования", ну например, судов. То как от этого изменится их работа?
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22.10.2020 11:39 Відповісти
Деление на ноль вызовет исключение, студенты будут очень недовольны. А со студентами воевать - к дальней дороге. Примета, проверенная временем.
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22.10.2020 11:42 Відповісти
это тот чел который себе купил авто за бабло вуза? как власть меняет людей в лучшую сторону, исправить ошибки хочет ... может потричьс в монахи ...
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22.10.2020 12:10 Відповісти
Шкарлет хоче змінити формулу фінансування вишів ©
Плагіатор хоче змінити формулу. І, мабуть, запропонує замість неї свою "формулу Шкарлета".
Яку, як зазвичай, сплагіатить у когось. Наприклад, у ПРигів-проФФесіоналів якусь "формулу Табачника".
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22.10.2020 12:31 Відповісти
" В то же время формула финансирования должна учитывать интересы не только "избранных" университетов, а также и тех, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей, журналистов и тому подобное"


Ты, Шкарпетка ванючая, а как насчёт физиков и математиков?
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22.10.2020 12:33 Відповісти
https://espreso.tv/article/2020/06/29/10_faktiv_iz_zhyttya_sergiya_shkarleta 10 фактів із життя Сергія Шкарлета
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22.10.2020 12:58 Відповісти
Дегенерат! Стільки тексту написати і нічого не сказати по суті - це треба вміти.
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22.10.2020 13:01 Відповісти
этот Выпердыш табачника наменяет.....
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22.10.2020 13:32 Відповісти
Цікаво було б дізнатися, чому працівників вузів на відміну від попереднього семестру змушують брати відпустку за свій рахунок. Керівництво вузів говорить не про формулу, а про ПОВНУ ВІДСУТНІСТЬ фінансування.
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22.10.2020 14:33 Відповісти
 
 