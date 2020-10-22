Шкарлет хоче змінити формулу фінансування вишів
Міносвіти України рішуче налаштоване навести порядок в питаннях фінансування закладів вищої освіти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет написав у своєму Telegram.
"Давно спостерігаю негативну тенденцію, започатковану, скажімо м’яко, "самоназваними експертами в освіті", що зводиться до принципу "Хто першим крикне, хто голосніше звинуватить, того правда". Але часи змінюються, і професійність повертається на своє заслужене і безапеляційне перше місце. Саме тому МОН рішуче налаштоване навести лад у питаннях фінансування закладів вищої освіти", - написав Шкарлет.
За його словами, "Ссвого часу формула фінансування ЗВО була розроблена тими, хто жодного дня не працював у закладах освіти, хто не має стажу ані фінансової, ані педагогічної роботи. Логічно, що це призвело до несправедливого розподілу коштів. Я абсолютно погоджуюся з тим, що ми повинні підтримувати найкращих. Водночас формула фінансування повинна враховувати інтереси не лише "обраних" університетів, а також і тих, які готують вчителів, вихователів, працівників сфери культури, лікарів, журналістів тощо".
Також він зазначив, що сьогодні відбудеться засідання Ради ректорів Київського вишівського центру.
"Сподіваюся, шановні ректори чітко аргументують, чи все в порядку в тих підходах, які нав'язувалися раніше. Як випливає виправляти ситуацію, щоб "формула" запрацювала на благо української освіти, без штучних привілеїв і без винятків.
Колеги-педагоги! Ваше бачення важливе. На його основі буде ухвалено рішення для виправлення помилок, допущених у попередні роки", - резюмував глава Міносвіти.
Будь ласка, зачекайте...
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державу перетворили на МММ дефолт близенько.
Загалом сьогодні вся реформа системи державного фінансування закладів вищої освіти під великим ризиком. І це дуже важливо. Якщо ми будемо повертатися до непрозорого розподілення державних коштів, а це кошти платників податків, ми ризикуємо втратити будь-яку довіру до цієї системи. Адже рано чи пізно постане питання - чому ми розподіляємо і витрачаємо стільки коштів, якщо цей розподіл не дає ефекту. Ефект настає тоді, коли гроші йдуть туди, де найкраща вища освіта.
А якщо повернуть ручне управління та непрозору систему, то очевидно, що кошти надходитимуть не тим, хто кращий, а тим, хто більш лояльний. І тут постає цілком логічне питання: чому ми маємо фінансувати тих, хто лояльний? Тому всі ці ігри, в які бавляться у МОН із довірою людей до освіти - це ігри з вогнем. Це питання не просто про зміну фінансування, а про відродження довіри до всієї системи вищої освіти. - https://texty.org.ua/articles/102122/do-vlady-u-ministerstvi-pryjshly-nosiyi-najkonservatyvnishyh-pohlyadiv-intervyu-z-ekszastupnykom-ministra-osvity-ta-nauky/?src=main
І я вже мовчу про вакцинацію. Яку за часів Партії Регіонів угробили повністю.
только дурак с инициативой
..."самоназваними експертами в освіті", що зводиться до принципу "Хто першим крикне, хто голосніше звинуватить, того правда". Джерело: https://censor.net/ua/n3226301
И сразу исчезнет куча желающих получить диплом нахаляву, которые после 5 лет учебы на государственные деньги, едут собирать яблоки в Польше.
Вони потім на хабарях все стократно відбивають.
Дві найбільш гуманні професії зараз чи не найаморальніші
в лучшую сторону, исправить ошибки хочет ... может потричьс в монахи ...
Плагіатор хоче змінити формулу. І, мабуть, запропонує замість неї свою "формулу Шкарлета".
Яку, як зазвичай, сплагіатить у когось. Наприклад, у ПРигів-проФФесіоналів якусь "формулу Табачника".
Ты, Шкарпетка ванючая, а как насчёт физиков и математиков?