Шкарлет хоче змінити формулу фінансування вишів ©

Міносвіти України рішуче налаштоване навести порядок в питаннях фінансування закладів вищої освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет написав у своєму Telegram.

"Давно спостерігаю негативну тенденцію, започатковану, скажімо м’яко, "самоназваними експертами в освіті", що зводиться до принципу "Хто першим крикне, хто голосніше звинуватить, того правда". Але часи змінюються, і професійність повертається на своє заслужене і безапеляційне перше місце. Саме тому МОН рішуче налаштоване навести лад у питаннях фінансування закладів вищої освіти", - написав Шкарлет.

За його словами, "Ссвого часу формула фінансування ЗВО була розроблена тими, хто жодного дня не працював у закладах освіти, хто не має стажу ані фінансової, ані педагогічної роботи. Логічно, що це призвело до несправедливого розподілу коштів. Я абсолютно погоджуюся з тим, що ми повинні підтримувати найкращих. Водночас формула фінансування повинна враховувати інтереси не лише "обраних" університетів, а також і тих, які готують вчителів, вихователів, працівників сфери культури, лікарів, журналістів тощо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури: Шкарлет заявив, що рішення ухвалила Гриневич, а Міносвіти лише імплементує цю норму

Також він зазначив, що сьогодні відбудеться засідання Ради ректорів Київського вишівського центру.

"Сподіваюся, шановні ректори чітко аргументують, чи все в порядку в тих підходах, які нав'язувалися раніше. Як випливає виправляти ситуацію, щоб "формула" запрацювала на благо української освіти, без штучних привілеїв і без винятків.

Колеги-педагоги! Ваше бачення важливе. На його основі буде ухвалено рішення для виправлення помилок, допущених у попередні роки", - резюмував глава Міносвіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після канікул 1-4 класи навчатимуться в очному форматі, а 5-11 класи - в змішаному або дистанційному, - Шкарлет