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Новости Местные выборы-2020
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Более 200 жителей Кировоградщины незаконно перерегистрировали по другому избирательному адресу, - прокуратура

Более 200 жителей Кировоградщины незаконно перерегистрировали по другому избирательному адресу, - прокуратура

Сообщено о подозрении жителю Кировоградской области по факту перерегистрации 200 жителей области по другому избирательному адресу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.

Подозрение мужчине объявлено по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, правоохранители разоблачили местного жителя, который вопреки требованиям закона предоставил в Государственный реестр избирателей ложные сведения об изменении избирательного адреса жителей Кропивницкого, изменив адреса голосования последних. Заявления подал якобы от указанных лиц, без их личного участия и с указанием ложных сведений о новом месте проживания.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Правоохранительные органы проверяют обоснованность и соблюдение порядка подачи и рассмотрения заявлений по изменению избирательного адреса другими участниками избирательного процесса.

Продолжается досудебное расследование.

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Кропивницький (539) местные выборы (2752) прокуратура (5003)


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А навіщо перереєстровують виборців на інші адреси, яка мета? Щоб два рази проголосувати за якогось кандидата?
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22.10.2020 14:42 Ответить
 
 