Более 200 жителей Кировоградщины незаконно перерегистрировали по другому избирательному адресу, - прокуратура
Сообщено о подозрении жителю Кировоградской области по факту перерегистрации 200 жителей области по другому избирательному адресу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.
Подозрение мужчине объявлено по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, правоохранители разоблачили местного жителя, который вопреки требованиям закона предоставил в Государственный реестр избирателей ложные сведения об изменении избирательного адреса жителей Кропивницкого, изменив адреса голосования последних. Заявления подал якобы от указанных лиц, без их личного участия и с указанием ложных сведений о новом месте проживания.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Правоохранительные органы проверяют обоснованность и соблюдение порядка подачи и рассмотрения заявлений по изменению избирательного адреса другими участниками избирательного процесса.
Продолжается досудебное расследование.
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