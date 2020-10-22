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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в ВСУ зафиксировали 129 новых случаев COVID-19, - Командование Медсил

За сутки в ВСУ зафиксировали 129 новых случаев COVID-19, - Командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что госпитализированы 26 человек. Еще 103 человека находятся на лечении дома, под контролем медицинской службы – в том числе 37 военнослужащих и 8 работников ВСУ в Киевской области, 15 военнослужащих во Львовской области и 7 военнослужащих в Хмельницкой области. Состояние здоровья пациентов оценивается как удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 22 октября в ВСУ коронавирусной инфекцией болеют 1190 человек. Выздоровели за время пандемии 3479 человек, летальных случаев – 14. На самоизоляции находится 439 человек.

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22.10.2020 11:25 Ответить
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22.10.2020 11:47 Ответить
 
 