За добу в ЗСУ зафіксували 129 нових випадків COVID-19, - Командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України зафіксували 129 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що госпіталізовано 26 осіб. Ще 103 особи перебувають на лікуванні вдома, під контролем медичної служби - зокрема 37 військовослужбовців і 8 працівників ЗСУ в Київській області, 15 військовослужбовців у Львівській області та 7 військовослужбовців у Хмельницькій області. Стан здоров'я пацієнтів оцінюється як задовільний.

Загалом станом на 10:00 22 жовтня в ЗСУ на коронавірусну інфекцію хворіють 1190 осіб. Одужали за час пандемії 3479 осіб, летальних випадків - 14. На самоізоляції перебувають 439 осіб.

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