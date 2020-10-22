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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в ЗСУ зафіксували 129 нових випадків COVID-19, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ зафіксували 129 нових випадків COVID-19, - Командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України зафіксували 129 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що госпіталізовано 26 осіб. Ще 103 особи перебувають на лікуванні вдома, під контролем медичної служби - зокрема 37 військовослужбовців і 8 працівників ЗСУ в Київській області, 15 військовослужбовців у Львівській області та 7 військовослужбовців у Хмельницькій області. Стан здоров'я пацієнтів оцінюється як задовільний.

Загалом станом на 10:00 22 жовтня в ЗСУ на коронавірусну інфекцію хворіють 1190 осіб. Одужали за час пандемії 3479 осіб, летальних випадків - 14. На самоізоляції перебувають 439 осіб.

Також читайте: Київ буде лідером і останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7489) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Швидкого одужання нашим захисникам.
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22.10.2020 11:25 Відповісти
После нашествия ЗЕ-ЦИРКА есть опасность вспышки заболеваемости...
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22.10.2020 11:47 Відповісти
 
 