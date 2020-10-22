За добу в ЗСУ зафіксували 129 нових випадків COVID-19, - Командування Медсил
За минулу добу в Збройних силах України зафіксували 129 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що госпіталізовано 26 осіб. Ще 103 особи перебувають на лікуванні вдома, під контролем медичної служби - зокрема 37 військовослужбовців і 8 працівників ЗСУ в Київській області, 15 військовослужбовців у Львівській області та 7 військовослужбовців у Хмельницькій області. Стан здоров'я пацієнтів оцінюється як задовільний.
Загалом станом на 10:00 22 жовтня в ЗСУ на коронавірусну інфекцію хворіють 1190 осіб. Одужали за час пандемії 3479 осіб, летальних випадків - 14. На самоізоляції перебувають 439 осіб.
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Чайка Київ
показати весь коментар22.10.2020 11:25 Відповісти Мені подобається 1
Small Jerboa
показати весь коментар22.10.2020 11:47 Відповісти Мені подобається 0
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