"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - Данилов

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обещают мощный отпор Российской Федерации в случае эскалации. Секретарь СНБО заявил, что Украина обязательно одержит победу в войне, которую развязала РФ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время прямого включения с Вашингтоном, организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что на оборонные нужды выделяется не менее 5% ВВП, а запланированный в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.

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"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - заявил Данилов.

По его словам, Россия вкладывает огромные деньги в политические силы, рассчитанные на российский сегмент и именно на русскоязычное население.

"Вы знаете, что Лавров сделал в свое время заявление, когда он сказал, что они защищают во всем мире не русских, а русскоязычных. Поэтому продвижение русского языка для них является доминантным не только в Украине, но и во всем мире. Они в это вкладывают большие средства", - заявил он.

Секретарь СНБО не исключает военной эскалации России против Украины в ближайшие месяцы.