"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - Данилов
В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обещают мощный отпор Российской Федерации в случае эскалации. Секретарь СНБО заявил, что Украина обязательно одержит победу в войне, которую развязала РФ.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время прямого включения с Вашингтоном, организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он сообщил, что на оборонные нужды выделяется не менее 5% ВВП, а запланированный в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.
"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - заявил Данилов.
По его словам, Россия вкладывает огромные деньги в политические силы, рассчитанные на российский сегмент и именно на русскоязычное население.
"Вы знаете, что Лавров сделал в свое время заявление, когда он сказал, что они защищают во всем мире не русских, а русскоязычных. Поэтому продвижение русского языка для них является доминантным не только в Украине, но и во всем мире. Они в это вкладывают большие средства", - заявил он.
Секретарь СНБО не исключает военной эскалации России против Украины в ближайшие месяцы.
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Не нужно тут зраду зрадную выдумывать.
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ&t=30s Предательство генерала Хомчака и комбата Березы
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А ты, конечно же, аки вас. ИВАНович с шашкой наголо
Будь-який захист починається з економічного забезпечення обороноздатності. Тут і швидкість мобілізації, і харчування, і медичне забезпечення, і можливість швидкого створення місць дислокації та оборонних рубежів. Дуже важлива система початкової військової підготовки та підвищення кваліфікації за спеціальностями, особливо в умовах швидкого технологічного переозброєння. Знову ж таки розсередоточені наука, виробництво та обслуговування озброєння. Для всього цього потрібен сильний економічний фундамент. Тому я завжди пишу що, всякий хто заважає швидкому економічному розвитку малого та середнього бізнесу є по-суті ворогом України і працює на ерефію. Кожен чиновник-бюрократ і хабарних по-факту є колаборантом ворога. А тут вже питання до органів правопорядку та правосуддя. Бо, вони зараз теж є колаборантами. І без вирішення цього питання ніякої оборони не буде взагалі.
***** не атакує не тому що, він боїться, а тому що, немає потреби. Українські чиновники роблять все за нього.
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І досвід, як і КОНІ, старіє...