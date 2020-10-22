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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - Данилов

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обещают мощный отпор Российской Федерации в случае эскалации. Секретарь СНБО заявил, что Украина обязательно одержит победу в войне, которую развязала РФ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время прямого включения с Вашингтоном, организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что на оборонные нужды выделяется не менее 5% ВВП, а запланированный в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы следим за текущими конфликтами и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия, - Данилов

"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - заявил Данилов.

По его словам, Россия вкладывает огромные деньги в политические силы, рассчитанные на российский сегмент и именно на русскоязычное население.

"Вы знаете, что Лавров сделал в свое время заявление, когда он сказал, что они защищают во всем мире не русских, а русскоязычных. Поэтому продвижение русского языка для них является доминантным не только в Украине, но и во всем мире. Они в это вкладывают большие средства", - заявил он.

Секретарь СНБО не исключает военной эскалации России против Украины в ближайшие месяцы.

Автор: 

Данилов (1066) россия (95326) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+11
И кто будет давать отпор? Трусливые генералы, которых набилось при Зеленском или заробтчане в армии, которые повелись на денюжку, а не патриотизм?
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22.10.2020 12:20
+6
https://www.ukrmilitary.com/2020/10/77.html За три роки з ЗСУ звільнилось 77 тисяч контрактників

"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - Данилов - Цензор.НЕТ 1831
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22.10.2020 12:16
+6
А скільки підписало контракт за три роки?
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22.10.2020 12:26
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Смешно.
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22.10.2020 12:12 Ответить
https://www.ukrmilitary.com/2020/10/77.html За три роки з ЗСУ звільнилось 77 тисяч контрактників

"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - Данилов - Цензор.НЕТ 1831
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22.10.2020 12:16 Ответить
А скільки підписало контракт за три роки?
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22.10.2020 12:26 Ответить
Це, не грає важливої ролі в порівнянні мобілізаційних потенціалів.
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22.10.2020 12:34 Ответить
Что не играет роли? Пускай они уволились, но, в случае чего, вернутся в строй. Это во-первых. А во-вторых, действительно, какое количество за эти три года подписало контракт?
Не нужно тут зраду зрадную выдумывать.
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22.10.2020 12:56 Ответить
Уволились опытные бойцы, контракты подписали заробитчаны. Вся надежда что атаку возглавит лично ЗЕленский с Тараном и Хомчаком...
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22.10.2020 13:22 Ответить
Вот только не нужно тут всех контрактников заробитчанами обзывать. Из окопа вещаешь?
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22.10.2020 14:49 Ответить
Все не все, проводился опрос, была графа, причина подписания вами контракта, и ответы предлагались, материальная часть заняла первое место, не заполнял такое? Сам откуда вещаешь, из агитационной палатки за ЗЕее?
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22.10.2020 15:42 Ответить
Ну, звільнилося 77 000. У випадку мобілізації тисяч 50 повернуться. Але що це, в порівнянні з Азербайджаном, який на готові має 300 000 резервістів? В порівнянні з ним Україна мала б мати що найменше 1 000 000 готових резервістів. А чи здатне МОУ забезпечити хоча б половину всім необхідним?
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22.10.2020 14:33 Ответить
Никто не говорит, что в ВСУ всё прекрасно, но и орать "всёпропаломывсеумрём", тоже не стоит.
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22.10.2020 14:50 Ответить
И кто будет давать отпор? Трусливые генералы, которых набилось при Зеленском или заробтчане в армии, которые повелись на денюжку, а не патриотизм?
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22.10.2020 12:20 Ответить
Туда выдвинулась мощная группа спецназначенцев из ВРУ в составе 120 Ремботел, они перебью всех врагов.
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22.10.2020 13:09 Ответить
"Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, отримає потужну відсіч", - Данілов - Цензор.НЕТ 6121
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22.10.2020 13:26 Ответить
Еще древние римляне говорили, что дисциплина не может зависеть только от солдат. Нужна дисциплина от генералов. А наши генералы это Хомчак и его друзья.
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22.10.2020 12:21 Ответить
Це не наші генерали. Наші генерали армію розвивали, а не знищували.
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22.10.2020 12:27 Ответить
Сейчас такие генералы сидят. Вот Россия допустим начнет наступление - как они будут себя вести? Вот трусливо и бездумно будут вести. Как курица с отрубленной головой бегать.
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22.10.2020 12:28 Ответить
Головнокомандувач хомчак це продемонстрував, під Іловайськом, в повній мірі.

https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ&t=30s Предательство генерала Хомчака и комбата Березы
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22.10.2020 12:50 Ответить
Как курица с отрубленной головой бегать.
===
А ты, конечно же, аки вас. ИВАНович с шашкой наголо
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22.10.2020 13:18 Ответить
Та ти шо?
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22.10.2020 12:26 Ответить
Ну, якщо порівнювати військовий потенціал ерефії та України то, виникають обґрунтовані сумніви в цих понтах. Недооцінювати ворога є таким самим злочином, як і переоцінка власних можливостей. Навіть десяток Байрактарів не зроблять з України Азербайджан, а з ерефії Вірменію. Технологічно армія ерефії не тотожна Армії Вірменії. А ЗСУ не має якоїсь значимої переваги в технологіях. Як показує досвід 2014-2015 років для московії достатньо десяток БТГ аби влаштувати Україні серьйозні проблеми і прийняття на перемовинах умов Мацкви. А це за умов що, ерефія ніяк не задіювала власну авіацію і ракетні війська.
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22.10.2020 12:31 Ответить
Тут согласен. Чтобы давать РФ достойный отпор, упор нужно делать на современную армию, современное управление с современными технологиями, ибо, просто по железу, мы паритета с ними не будем иметь никогда.
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22.10.2020 12:59 Ответить
У випадку з ерефією, я думаю навіть тільки питанням технологій не обійдеться. Потрібно в корні міняти парадигму оборони країни і починати з питань лібералізації економічної діяльності та обігу зброї.
Будь-який захист починається з економічного забезпечення обороноздатності. Тут і швидкість мобілізації, і харчування, і медичне забезпечення, і можливість швидкого створення місць дислокації та оборонних рубежів. Дуже важлива система початкової військової підготовки та підвищення кваліфікації за спеціальностями, особливо в умовах швидкого технологічного переозброєння. Знову ж таки розсередоточені наука, виробництво та обслуговування озброєння. Для всього цього потрібен сильний економічний фундамент. Тому я завжди пишу що, всякий хто заважає швидкому економічному розвитку малого та середнього бізнесу є по-суті ворогом України і працює на ерефію. Кожен чиновник-бюрократ і хабарних по-факту є колаборантом ворога. А тут вже питання до органів правопорядку та правосуддя. Бо, вони зараз теж є колаборантами. І без вирішення цього питання ніякої оборони не буде взагалі.
***** не атакує не тому що, він боїться, а тому що, немає потреби. Українські чиновники роблять все за нього.
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22.10.2020 13:17 Ответить
Надо сказать еще что у Раши полное господство в воздухе и Украина ничего с этим сейчас сделать не в состоянии. Неприятная правда, но это так.
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22.10.2020 13:03 Ответить
Ну, добу може й протягнемо, а далі, як в Сирії чи Лівії. Подекуди будуть час від часу виринати поодинокі системи, які вдалося приховати в перший день. А далі надія на мобільні комплекси від друзів.
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22.10.2020 13:32 Ответить
Можно еще добавить что у Раши есть спутники которые просматривают всю территорию Украины. Можно долго ржать над Рогозиным и его "полетами на Марс", гыгыкать над неработающим сортиром на МКС, но факт остается фактом - Раша видит всю нашу территорию, а у нас спутников нет.
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22.10.2020 13:48 Ответить
Зараз нагальніше були б навіть не супутники спостереження, а супутники зв'язку. Забезпечити впевнений зв'язок і комунікацію між підрозділами та службами не менш важливо.
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22.10.2020 14:25 Ответить
Если начнется конкретный замес, беззащитные спутники отключаются, даже без ракет, с помощью лазерного оружия.
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22.10.2020 21:47 Ответить
Мы обусждаем не Раша против США, а Раша против Украины. Какое лазерное оружие?
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23.10.2020 08:57 Ответить
Як показує досвід 2014-2015 років
===
І досвід, як і КОНІ, старіє...
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22.10.2020 13:21 Ответить
а хіба експансія вже не відбулася?
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22.10.2020 12:46 Ответить
лише гібридна!..
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22.10.2020 14:01 Ответить
Добре, що російськомовний Данілов розуміє, що російськомовність то небезпечна хвороба, але погано, що ні він ні інші Зєбобіки з цією хворобою не воюють.
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22.10.2020 12:52 Ответить
Для вас має критичне значення, якою мовою розмовляє ваш сусід по окопу?
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22.10.2020 13:25 Ответить
Тут інше. Я його би дуже шкодував, так як шкодуєш гарну людину, що захворіла на рак, але не хоче нічого зробити щоб вилікуватися.
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22.10.2020 13:46 Ответить
Победит супостата лихой ветеринар зооуголка горсада с песней Мы е… медведЯ! Мы е…. медведЯ! Обому…..я! Обому….я! Мишка плакал и стонал! Мишка плакал и стонал! Ж.. лапой прикрывал! Поделом ему теперь! Поделом ему теперь! Волосатый п….! Волосатый п…..! Раз, раз, раз, два, три! На месте стой раз, два!
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22.10.2020 12:52 Ответить
Цікаво чим вона та РФ отримає відсіч - співанням гімну? Пану Данилову по секрету розказати, що в ОПУ сидить резидент Служби зовнішньої розвідки РФ, що жодна оборонна програма не виконана, що агент КДБ Медведчук вільно їздить до фюрера РФ, що члени ОПЗЖ , чи по простому "За Лехайн", фінансуються і отримують вказівки з Москви. То чим нанесете удар, коли в країні навіть не має виробництва ні нормальної стрілецької чи ба мисливської зброї, ні патронного заводу (який вкрала РФ і ніхто їй про це з влади не говорить з трибуни ООН), я вже мовчу про ракети, безпілотники і РЛС і танки? Одні гумові човни москітного флоту від друзів. Як символічно ніби подарунок використаних презервативів. Кучма зніс в повітря пускові шахти ціна яких ва сумі біля 5 мільярди доларів , а їм за це Джевелінку і гумову лодку. Доки не буде трибуналів за бездіяльність тут нічого не буде , крім руїни і знищеної держави. Тому не здивуюсь коли орда попре в країну де у влади замість голови - велика корумпована дупа!
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22.10.2020 12:58 Ответить
Крым продан, "Дамбас" продан. Но, если покупатель захочет ещё чего то, а в цене не сойдемся, то тогда конечно!!! Ооооо!!! Мы ему покажем, эскалатору....
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22.10.2020 15:05 Ответить
земоника увидел в левом глазе пукина мир. откуда эскалация?
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22.10.2020 16:28 Ответить
Зєлька сыграет ему на рояле, чтобы агрессор умер от смеха?
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22.10.2020 16:39 Ответить
 
 