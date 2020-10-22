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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, отримає потужну відсіч", - Данілов

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України обіцяють потужну відсіч Російській Федерації в разі ескалації. Секретар РНБО заявив, що Україна обов'язково здобуде перемогу у війні, яку розв'язала РФ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час прямого включення з Вашингтоном, організованого Центром американсько-українських відносин, Українським конгресовим комітетом Америки та Американською радою з питань зовнішньої політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, що на оборонні потреби виділяється не менше 5% ВВП, а запланований у проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.

"Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч", - заявив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми стежимо за поточними конфліктами і розуміємо, що нашим пріоритетом є виробництво високоточної зброї, - Данілов

За його словами, Росія вкладає шалені гроші у політичні сили, розраховані на російський сегмент і саме на російськомовне населення.

"Ви знаєте, що пан Лавров зробив свого часу заяву, коли він сказав, що вони захищають у всьому світі не росіян, а російськомовних. Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вони у це вкладають великі кошти", - заявив він.

Секретар РНБО не виключає також військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці.

Автор: 

Данілов (1259) росія (64871) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+11
И кто будет давать отпор? Трусливые генералы, которых набилось при Зеленском или заробтчане в армии, которые повелись на денюжку, а не патриотизм?
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22.10.2020 12:20
+6
https://www.ukrmilitary.com/2020/10/77.html За три роки з ЗСУ звільнилось 77 тисяч контрактників

"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - Данилов - Цензор.НЕТ 1831
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22.10.2020 12:16
+6
А скільки підписало контракт за три роки?
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22.10.2020 12:26
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22.10.2020 12:12 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2020/10/77.html За три роки з ЗСУ звільнилось 77 тисяч контрактників

"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - Данилов - Цензор.НЕТ 1831
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22.10.2020 12:16 Відповісти
А скільки підписало контракт за три роки?
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22.10.2020 12:26 Відповісти
Це, не грає важливої ролі в порівнянні мобілізаційних потенціалів.
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22.10.2020 12:34 Відповісти
Что не играет роли? Пускай они уволились, но, в случае чего, вернутся в строй. Это во-первых. А во-вторых, действительно, какое количество за эти три года подписало контракт?
Не нужно тут зраду зрадную выдумывать.
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22.10.2020 12:56 Відповісти
Уволились опытные бойцы, контракты подписали заробитчаны. Вся надежда что атаку возглавит лично ЗЕленский с Тараном и Хомчаком...
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22.10.2020 13:22 Відповісти
Вот только не нужно тут всех контрактников заробитчанами обзывать. Из окопа вещаешь?
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22.10.2020 14:49 Відповісти
Все не все, проводился опрос, была графа, причина подписания вами контракта, и ответы предлагались, материальная часть заняла первое место, не заполнял такое? Сам откуда вещаешь, из агитационной палатки за ЗЕее?
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22.10.2020 15:42 Відповісти
Ну, звільнилося 77 000. У випадку мобілізації тисяч 50 повернуться. Але що це, в порівнянні з Азербайджаном, який на готові має 300 000 резервістів? В порівнянні з ним Україна мала б мати що найменше 1 000 000 готових резервістів. А чи здатне МОУ забезпечити хоча б половину всім необхідним?
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22.10.2020 14:33 Відповісти
Никто не говорит, что в ВСУ всё прекрасно, но и орать "всёпропаломывсеумрём", тоже не стоит.
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22.10.2020 14:50 Відповісти
И кто будет давать отпор? Трусливые генералы, которых набилось при Зеленском или заробтчане в армии, которые повелись на денюжку, а не патриотизм?
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22.10.2020 12:20 Відповісти
Туда выдвинулась мощная группа спецназначенцев из ВРУ в составе 120 Ремботел, они перебью всех врагов.
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22.10.2020 13:09 Відповісти
"Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, отримає потужну відсіч", - Данілов - Цензор.НЕТ 6121
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22.10.2020 13:26 Відповісти
Еще древние римляне говорили, что дисциплина не может зависеть только от солдат. Нужна дисциплина от генералов. А наши генералы это Хомчак и его друзья.
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22.10.2020 12:21 Відповісти
Це не наші генерали. Наші генерали армію розвивали, а не знищували.
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22.10.2020 12:27 Відповісти
Сейчас такие генералы сидят. Вот Россия допустим начнет наступление - как они будут себя вести? Вот трусливо и бездумно будут вести. Как курица с отрубленной головой бегать.
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22.10.2020 12:28 Відповісти
Головнокомандувач хомчак це продемонстрував, під Іловайськом, в повній мірі.

https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ&t=30s Предательство генерала Хомчака и комбата Березы
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22.10.2020 12:50 Відповісти
Как курица с отрубленной головой бегать.
===
А ты, конечно же, аки вас. ИВАНович с шашкой наголо
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22.10.2020 13:18 Відповісти
Та ти шо?
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22.10.2020 12:26 Відповісти
Ну, якщо порівнювати військовий потенціал ерефії та України то, виникають обґрунтовані сумніви в цих понтах. Недооцінювати ворога є таким самим злочином, як і переоцінка власних можливостей. Навіть десяток Байрактарів не зроблять з України Азербайджан, а з ерефії Вірменію. Технологічно армія ерефії не тотожна Армії Вірменії. А ЗСУ не має якоїсь значимої переваги в технологіях. Як показує досвід 2014-2015 років для московії достатньо десяток БТГ аби влаштувати Україні серьйозні проблеми і прийняття на перемовинах умов Мацкви. А це за умов що, ерефія ніяк не задіювала власну авіацію і ракетні війська.
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22.10.2020 12:31 Відповісти
Тут согласен. Чтобы давать РФ достойный отпор, упор нужно делать на современную армию, современное управление с современными технологиями, ибо, просто по железу, мы паритета с ними не будем иметь никогда.
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22.10.2020 12:59 Відповісти
У випадку з ерефією, я думаю навіть тільки питанням технологій не обійдеться. Потрібно в корні міняти парадигму оборони країни і починати з питань лібералізації економічної діяльності та обігу зброї.
Будь-який захист починається з економічного забезпечення обороноздатності. Тут і швидкість мобілізації, і харчування, і медичне забезпечення, і можливість швидкого створення місць дислокації та оборонних рубежів. Дуже важлива система початкової військової підготовки та підвищення кваліфікації за спеціальностями, особливо в умовах швидкого технологічного переозброєння. Знову ж таки розсередоточені наука, виробництво та обслуговування озброєння. Для всього цього потрібен сильний економічний фундамент. Тому я завжди пишу що, всякий хто заважає швидкому економічному розвитку малого та середнього бізнесу є по-суті ворогом України і працює на ерефію. Кожен чиновник-бюрократ і хабарних по-факту є колаборантом ворога. А тут вже питання до органів правопорядку та правосуддя. Бо, вони зараз теж є колаборантами. І без вирішення цього питання ніякої оборони не буде взагалі.
***** не атакує не тому що, він боїться, а тому що, немає потреби. Українські чиновники роблять все за нього.
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22.10.2020 13:17 Відповісти
Надо сказать еще что у Раши полное господство в воздухе и Украина ничего с этим сейчас сделать не в состоянии. Неприятная правда, но это так.
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22.10.2020 13:03 Відповісти
Ну, добу може й протягнемо, а далі, як в Сирії чи Лівії. Подекуди будуть час від часу виринати поодинокі системи, які вдалося приховати в перший день. А далі надія на мобільні комплекси від друзів.
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22.10.2020 13:32 Відповісти
Можно еще добавить что у Раши есть спутники которые просматривают всю территорию Украины. Можно долго ржать над Рогозиным и его "полетами на Марс", гыгыкать над неработающим сортиром на МКС, но факт остается фактом - Раша видит всю нашу территорию, а у нас спутников нет.
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22.10.2020 13:48 Відповісти
Зараз нагальніше були б навіть не супутники спостереження, а супутники зв'язку. Забезпечити впевнений зв'язок і комунікацію між підрозділами та службами не менш важливо.
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22.10.2020 14:25 Відповісти
Если начнется конкретный замес, беззащитные спутники отключаются, даже без ракет, с помощью лазерного оружия.
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22.10.2020 21:47 Відповісти
Мы обусждаем не Раша против США, а Раша против Украины. Какое лазерное оружие?
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23.10.2020 08:57 Відповісти
Як показує досвід 2014-2015 років
===
І досвід, як і КОНІ, старіє...
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22.10.2020 13:21 Відповісти
а хіба експансія вже не відбулася?
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22.10.2020 12:46 Відповісти
лише гібридна!..
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22.10.2020 14:01 Відповісти
Добре, що російськомовний Данілов розуміє, що російськомовність то небезпечна хвороба, але погано, що ні він ні інші Зєбобіки з цією хворобою не воюють.
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22.10.2020 12:52 Відповісти
Для вас має критичне значення, якою мовою розмовляє ваш сусід по окопу?
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22.10.2020 13:25 Відповісти
Тут інше. Я його би дуже шкодував, так як шкодуєш гарну людину, що захворіла на рак, але не хоче нічого зробити щоб вилікуватися.
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22.10.2020 13:46 Відповісти
Победит супостата лихой ветеринар зооуголка горсада с песней Мы е… медведЯ! Мы е…. медведЯ! Обому…..я! Обому….я! Мишка плакал и стонал! Мишка плакал и стонал! Ж.. лапой прикрывал! Поделом ему теперь! Поделом ему теперь! Волосатый п….! Волосатый п…..! Раз, раз, раз, два, три! На месте стой раз, два!
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22.10.2020 12:52 Відповісти
Цікаво чим вона та РФ отримає відсіч - співанням гімну? Пану Данилову по секрету розказати, що в ОПУ сидить резидент Служби зовнішньої розвідки РФ, що жодна оборонна програма не виконана, що агент КДБ Медведчук вільно їздить до фюрера РФ, що члени ОПЗЖ , чи по простому "За Лехайн", фінансуються і отримують вказівки з Москви. То чим нанесете удар, коли в країні навіть не має виробництва ні нормальної стрілецької чи ба мисливської зброї, ні патронного заводу (який вкрала РФ і ніхто їй про це з влади не говорить з трибуни ООН), я вже мовчу про ракети, безпілотники і РЛС і танки? Одні гумові човни москітного флоту від друзів. Як символічно ніби подарунок використаних презервативів. Кучма зніс в повітря пускові шахти ціна яких ва сумі біля 5 мільярди доларів , а їм за це Джевелінку і гумову лодку. Доки не буде трибуналів за бездіяльність тут нічого не буде , крім руїни і знищеної держави. Тому не здивуюсь коли орда попре в країну де у влади замість голови - велика корумпована дупа!
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22.10.2020 12:58 Відповісти
Крым продан, "Дамбас" продан. Но, если покупатель захочет ещё чего то, а в цене не сойдемся, то тогда конечно!!! Ооооо!!! Мы ему покажем, эскалатору....
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22.10.2020 15:05 Відповісти
земоника увидел в левом глазе пукина мир. откуда эскалация?
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22.10.2020 16:28 Відповісти
Зєлька сыграет ему на рояле, чтобы агрессор умер от смеха?
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22.10.2020 16:39 Відповісти
 
 