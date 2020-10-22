"Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, отримає потужну відсіч", - Данілов
У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України обіцяють потужну відсіч Російській Федерації в разі ескалації. Секретар РНБО заявив, що Україна обов'язково здобуде перемогу у війні, яку розв'язала РФ.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час прямого включення з Вашингтоном, організованого Центром американсько-українських відносин, Українським конгресовим комітетом Америки та Американською радою з питань зовнішньої політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він повідомив, що на оборонні потреби виділяється не менше 5% ВВП, а запланований у проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.
"Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч", - заявив Данілов.
За його словами, Росія вкладає шалені гроші у політичні сили, розраховані на російський сегмент і саме на російськомовне населення.
"Ви знаєте, що пан Лавров зробив свого часу заяву, коли він сказав, що вони захищають у всьому світі не росіян, а російськомовних. Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вони у це вкладають великі кошти", - заявив він.
Секретар РНБО не виключає також військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці.
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Не нужно тут зраду зрадную выдумывать.
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А ты, конечно же, аки вас. ИВАНович с шашкой наголо
Будь-який захист починається з економічного забезпечення обороноздатності. Тут і швидкість мобілізації, і харчування, і медичне забезпечення, і можливість швидкого створення місць дислокації та оборонних рубежів. Дуже важлива система початкової військової підготовки та підвищення кваліфікації за спеціальностями, особливо в умовах швидкого технологічного переозброєння. Знову ж таки розсередоточені наука, виробництво та обслуговування озброєння. Для всього цього потрібен сильний економічний фундамент. Тому я завжди пишу що, всякий хто заважає швидкому економічному розвитку малого та середнього бізнесу є по-суті ворогом України і працює на ерефію. Кожен чиновник-бюрократ і хабарних по-факту є колаборантом ворога. А тут вже питання до органів правопорядку та правосуддя. Бо, вони зараз теж є колаборантами. І без вирішення цього питання ніякої оборони не буде взагалі.
***** не атакує не тому що, він боїться, а тому що, немає потреби. Українські чиновники роблять все за нього.
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І досвід, як і КОНІ, старіє...