В Раде хотят запретить использование мобильных телефонов и планшетов в школах

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов и планшетов во время обучения в школе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, документ №4226 о внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" относительно запрета использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету предоставили для ознакомления и обработки в профильном комитете.

Инициатором законопроекта выступил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что школьники вместо отдыха во время перерыва сидят в телефонах, из-за чего возникает еще и недостаток общения со сверстниками.

По мнению автора документа, запрет на использование гаджетов с доступом к интернету позволит сократить случаи интернет-буллинга, а также может помочь решить вопрос с кражами дорогих смартфонов.

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В пояснительной записке также отмечается, что принятие законопроекта позволит не создавать препятствия для получения образования другими соискателями полного общего среднего образования, в частности, сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей.

Кроме того, запрет на использование мобильных телефонов позволит бороться со значительной частью недоброжелательности, которая наблюдается в заведениях (рэкет, воровство, домагательства).