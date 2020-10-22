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В Раде хотят запретить использование мобильных телефонов и планшетов в школах

В Раде хотят запретить использование мобильных телефонов и планшетов в школах

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов и планшетов во время обучения в школе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, документ №4226 о внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" относительно запрета использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету предоставили для ознакомления и обработки в профильном комитете.

Инициатором законопроекта выступил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что школьники вместо отдыха во время перерыва сидят в телефонах, из-за чего возникает еще и недостаток общения со сверстниками.

По мнению автора документа, запрет на использование гаджетов с доступом к интернету позволит сократить случаи интернет-буллинга, а также может помочь решить вопрос с кражами дорогих смартфонов.

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В пояснительной записке также отмечается, что принятие законопроекта позволит не создавать препятствия для получения образования другими соискателями полного общего среднего образования, в частности, сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей.

Кроме того, запрет на использование мобильных телефонов позволит бороться со значительной частью недоброжелательности, которая наблюдается в заведениях (рэкет, воровство, домагательства).

В Раде хотят запретить использование мобильных телефонов и планшетов в школах 01

ВР (29226) мобильная связь (434) телефон (251) школа (3010) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+23
ааа, в школах. а я думал в Раде.
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22.10.2020 12:19
+19
Сначала в Раде.
Законы им печатают. А дополнительных сосен пусть заказывают себе во внерабочее время.
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22.10.2020 12:20
+16
А батькам треба вимкнути телевізори, щоб не тупили на виборах!
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22.10.2020 12:31
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Кошмар какое общество стало малохольное, упёрлись в какой-то буллинг... Раньше прислали записку "после 6-го урока быть за теплицей" и все понятно....
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22.10.2020 13:55 Ответить
в РАДЕ СНАЧАЛО ЗАПРЕТИТЕ ,а то все в телефонах , не работа а геймерский, чатовый клуб онанистов, сутенеров...
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22.10.2020 13:56 Ответить
совок був, совком і залишився. У нього тільки два рішення: "запрещять" і " непущать". Жодного натяку на креатив.
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22.10.2020 14:01 Ответить
Если учитель на уроке или на перемене сморозит что-то не то, или оденется как-то не так, то в тот же день может стать популярной звездой соцсетей.
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22.10.2020 14:05 Ответить
Ну может тогда перьевые ручки вернуть? Диджитализация.В Америке уже детей писать не учат, все на компьютерах.
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22.10.2020 14:12 Ответить
Проблема в тому що, замість смартфонів ******* школа може запропонувати дітям тільки сидіти смирно і на перервах ходити строєм. Це, не працювало навіть за Совка. Говорячи про школу потрібно перш за все знати фізіологію та психологію дітей різного віку.
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22.10.2020 15:53 Ответить
А если дистанционное обучение? Тоже запретить пользоваться телефонами и компьютерами?
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22.10.2020 16:06 Ответить
Лет десять назад был такой анекдот:
- Привет, ты где учишься?
- В интернате, а ты?
- В интернете.
Сегодня это уже не анекдот.
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22.10.2020 16:47 Ответить
... пізно ...
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22.10.2020 16:29 Ответить
правильно.
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22.10.2020 17:28 Ответить
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