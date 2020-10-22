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Зеленский поручил к лету отремонтировать дорогу к Шацким озерам: "Это один из лучших украинских туристических магнитов"

Зеленский поручил к лету отремонтировать дорогу к Шацким озерам:

Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить в рамках программы "Большое строительство" обновление дороги, ведущей к Щацким озерам в Волынской области, до лета 2021 года.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков доложил главе государства, что в рамках "Большого строительства" в Волынской области в текущем году обновляют не только международные, национальные и региональные дороги, но и 67 км территориальных дорог, а дорогу к Шацким озерам начинают восстанавливать в этом году, а завершить планируют в следующем.

"Давайте так, чтобы к лету все сделать. Все-таки Шацкие озера - это один из лучших украинских туристических магнитов", - поставил задачу президент.

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Также, по словам Кубракова, в следующем году запланировано расширение и реконструкция пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей.

Всего в Волынской области в рамках Национальной программы "Большая стройка" в этом году планируется отремонтировать 156 км дорог, на около 100 км уже сделан верхний слой.

Волынь (975) дороги (2512) Зеленский (20196)


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Топ комментарии
+6
Боюся, після його приїзду озеро Світязь тепер остаточно висохне(
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22.10.2020 13:13
+3
Зеленский поручил к лету отремонтировать дорогу к Шацким озерам: "Это один из лучших украинских туристических магнитов" - Цензор.НЕТ 6021
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22.10.2020 13:11
+3
А что там магнитики на холодильник разве не продают, на озерах то?
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22.10.2020 13:13
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Зеленский поручил к лету отремонтировать дорогу к Шацким озерам: "Это один из лучших украинских туристических магнитов" - Цензор.НЕТ 6021
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22.10.2020 13:11 Ответить
А что там магнитики на холодильник разве не продают, на озерах то?
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22.10.2020 13:13 Ответить
Зеленский из фонда на борьбу с ковидом миллиард выделит - начнут.
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22.10.2020 13:14 Ответить
Алгоритм поручил - положили - в действии
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22.10.2020 13:12 Ответить
Боюся, після його приїзду озеро Світязь тепер остаточно висохне(
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22.10.2020 13:13 Ответить
Але це не той магніт , що захистить сраку провалу влади. Куди посилав -туди й самого тягне- Закон ЗЕленного тяжіння!
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22.10.2020 13:14 Ответить
Ну да...
А прибирати за туристами хто буде ?
Засеруть всю природу. Занапастять.
До того ж, Світязь змілів, це Зелю не хвилює ?
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22.10.2020 13:14 Ответить
Ні. Його хвилює дупа на виборах, і розписл бабла на "великому" будівництві.
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22.10.2020 13:18 Ответить
мені поталанило колись відвідати горні озера Киргизії.жінки з тургрупи прали в озерах білизну.Лаялася.
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22.10.2020 14:03 Ответить
Зеленский поручил к лету отремонтировать дорогу к Шацким озерам: "Это один из лучших украинских туристических магнитов" - Цензор.НЕТ 390
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22.10.2020 13:16 Ответить
С таким отношением к ковиду надо ещё дожить до лета....
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22.10.2020 13:29 Ответить
магніти не лише притягують, але й ************
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22.10.2020 13:33 Ответить
Може простіше у відставку? Щоб не довбати мізки людям?
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22.10.2020 13:33 Ответить
Дебил пля!
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22.10.2020 13:34 Ответить
Добре, що хоч дороги у нас на Волині почали робити.
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22.10.2020 13:34 Ответить
Зеленський доручив до літа відремонтувати дорогу до Шацьких озер: "Це один з найкращих українських туристичних магнітів" - Цензор.НЕТ 1180
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22.10.2020 15:10 Ответить
когда автобан на Бердянск и Скадовск будет, идиоті?
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22.10.2020 13:34 Ответить
там что, хорошие морги ?
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22.10.2020 13:42 Ответить
какаяризнецо?
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22.10.2020 14:01 Ответить
шоб ти здох, ...идар, шоб тебе тією дорогою повезли шацьких раків годувати !!
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22.10.2020 13:41 Ответить
Яким боком цей дурень командує будівництвом доріг, може треба його взагалі коронувати,щоб сам всім рулив. Тоді скоріше буде робота для гільйотини.
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22.10.2020 13:46 Ответить
Хм, а яку таку дорогу збираються відновлювати? З Любомля? так вона в дуже непоганому стані...
А з так званим екопостом бубочка не хоче розібратися? Скільки їжджу туди бачу як лохів розводять
Та й з змілінням озера треба щось робити - цього року на метр нижче
Але на цьому гроші не так просто розпиляти
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22.10.2020 13:49 Ответить
То не бурштини даються взнаки, коли озера міліють? Гості отримають неперевершені враження, їдучи на озера повз бурштинові копальні!
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22.10.2020 15:06 Ответить
Зеленський доручив до літа відремонтувати дорогу до Шацьких озер: "Це один з найкращих українських туристичних магнітів" - Цензор.НЕТ 1861
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22.10.2020 15:19 Ответить
 
 