Зеленский поручил к лету отремонтировать дорогу к Шацким озерам: "Это один из лучших украинских туристических магнитов"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить в рамках программы "Большое строительство" обновление дороги, ведущей к Щацким озерам в Волынской области, до лета 2021 года.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков доложил главе государства, что в рамках "Большого строительства" в Волынской области в текущем году обновляют не только международные, национальные и региональные дороги, но и 67 км территориальных дорог, а дорогу к Шацким озерам начинают восстанавливать в этом году, а завершить планируют в следующем.

"Давайте так, чтобы к лету все сделать. Все-таки Шацкие озера - это один из лучших украинских туристических магнитов", - поставил задачу президент.

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Также, по словам Кубракова, в следующем году запланировано расширение и реконструкция пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей.

Всего в Волынской области в рамках Национальной программы "Большая стройка" в этом году планируется отремонтировать 156 км дорог, на около 100 км уже сделан верхний слой.