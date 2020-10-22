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Украина и Нидерланды намерены сотрудничать в развитии электротранспорта, - Мининфраструктуры

Украина и Нидерланды намерены сотрудничать в развитии электротранспорта, - Мининфраструктуры

В Нидерландах заявили о готовности сотрудничать с Украиной в развитии транспортной инфраструктуры и электротранспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что об этом говорилось на встрече старшего вице-президента холдинга VDL Group (Нидерланды) Рольф-Ян-Цвипа с главой Мининфраструктуры Владиславом Криклием.

Отмечается, что в ходе переговоров министр сказал, что количество электромобилей в Украине постоянно растет, поэтому важным вопросом для ведомства остается создание развитой сети зарядной инфраструктуры, которая позволила бы владельцам электрокаров комфортно передвигаться не только в пределах населенных пунктов, но и в междугородном сообщении.

По словам Криклия, в настоящее время совместно со специалистами и учеными министерство работает над внесением новых изменений в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядных станций на всех дорогах общего пользования.

Криклий отметил, что в Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты №3476 и №3477, предусматривающие ряд налоговых и таможенных льгот для производства электрических транспортных средств в Украине. Вместе с тем, представители бизнеса из Китая, США и Германии заинтересованы в производстве электрокаров и батарей на территории Украины, но ждут преференций со стороны государства.

"В свою очередь, Рольф-Ян-Цвип сообщил о готовности сотрудничать с Украиной в развитии транспортной инфраструктуры и электротранспорта", - сообщили в министерстве.

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Автор: 

Нидерланды (1570) Мининфраструктуры (941) электромобиль (28)


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Таки да. Нещодавно біля такого терміналу бачив як заряджається авто схоже на це. За зовнішнім видом не відрізниш від звичайного.
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22.10.2020 13:39 Ответить
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22.10.2020 13:41 Ответить
этих авто уже больше чем "ланосов"! А ти тіки нещодавно побачив
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22.10.2020 14:17 Ответить
Я ж там не чергую. Проходив мимо і бачив.
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22.10.2020 14:22 Ответить
Куда мир движется.

В Нидерландах пингвины-геи выкрали яйцо у пингвинов-лесбиянок. Смотритель зоопарка Сандер Дрост рассказал, что и нынешнее яйцо, скорее всего, тоже пустое, так как оно не оплодотворено. Пока пингвины об этом не знают и по очереди высиживают украденное яйцо.
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22.10.2020 13:49 Ответить
 
 