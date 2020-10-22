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Україна і Нідерланди мають намір співпрацювати в розвитку електротранспорту, - Мінінфраструктури

Україна і Нідерланди мають намір співпрацювати в розвитку електротранспорту, - Мінінфраструктури

У Нідерландах заявили про готовність співпрацювати з Україною у розвитку транспортної інфраструктури та міського електротранспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що про це йшлося на зустрічі старшого віцепрезидента холдингу VDL Group (Нідерланди) Рольфа-Яна Цвіпа з главою Мінінфраструктури Владиславом Кріклієм.

Зазначається, що в ході переговорів міністр сказав, що кількість електромобілів в Україні стає дедалі більшою, тому важливим питанням для відомства залишається створення розвиненої мережі зарядної інфраструктури, яка дозволила б власникам електрокарів комфортно пересуватися не тільки в межах населених пунктів, а й в міжміському сполученні.

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За словами Криклія, зараз спільно з фахівцями та вченими міністерство працює над внесенням нових змін до державних будівельних норм з планування і забудову територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування.

Криклій зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстровані законопроєкти №3476 і №3477, які передбачають низку податкових і митних пільг для виробництва електричних транспортних засобів в Україні. Разом з тим, представники бізнесу з Китаю, США та Німеччини зацікавлені у виробництві електрокарів і батарей на території України, але чекають преференцій з боку держави.

"У свою чергу, Рольф-Ян Цвіп повідомив про готовність співпрацювати з Україною у розвитку транспортної інфраструктури та міського електротранспорту", - повідомили в міністерстві.

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Нідерланди (1553) Мінінфраструктури (2060) електромобіль (715)


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Таки да. Нещодавно біля такого терміналу бачив як заряджається авто схоже на це. За зовнішнім видом не відрізниш від звичайного.
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22.10.2020 13:39 Відповісти
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22.10.2020 13:41 Відповісти
этих авто уже больше чем "ланосов"! А ти тіки нещодавно побачив
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22.10.2020 14:17 Відповісти
Я ж там не чергую. Проходив мимо і бачив.
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22.10.2020 14:22 Відповісти
Куда мир движется.

В Нидерландах пингвины-геи выкрали яйцо у пингвинов-лесбиянок. Смотритель зоопарка Сандер Дрост рассказал, что и нынешнее яйцо, скорее всего, тоже пустое, так как оно не оплодотворено. Пока пингвины об этом не знают и по очереди высиживают украденное яйцо.
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22.10.2020 13:49 Відповісти
 
 