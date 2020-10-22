Україна і Нідерланди мають намір співпрацювати в розвитку електротранспорту, - Мінінфраструктури

У Нідерландах заявили про готовність співпрацювати з Україною у розвитку транспортної інфраструктури та міського електротранспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що про це йшлося на зустрічі старшого віцепрезидента холдингу VDL Group (Нідерланди) Рольфа-Яна Цвіпа з главою Мінінфраструктури Владиславом Кріклієм.

Зазначається, що в ході переговорів міністр сказав, що кількість електромобілів в Україні стає дедалі більшою, тому важливим питанням для відомства залишається створення розвиненої мережі зарядної інфраструктури, яка дозволила б власникам електрокарів комфортно пересуватися не тільки в межах населених пунктів, а й в міжміському сполученні.

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За словами Криклія, зараз спільно з фахівцями та вченими міністерство працює над внесенням нових змін до державних будівельних норм з планування і забудову територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування.

Криклій зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстровані законопроєкти №3476 і №3477, які передбачають низку податкових і митних пільг для виробництва електричних транспортних засобів в Україні. Разом з тим, представники бізнесу з Китаю, США та Німеччини зацікавлені у виробництві електрокарів і батарей на території України, але чекають преференцій з боку держави.

"У свою чергу, Рольф-Ян Цвіп повідомив про готовність співпрацювати з Україною у розвитку транспортної інфраструктури та міського електротранспорту", - повідомили в міністерстві.