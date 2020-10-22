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Шмыгаль поручил ускорить создание е-платформы для иностранных студентов

Шмыгаль поручил ускорить создание е-платформы для иностранных студентов

Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что создание прозрачного и четкого механизма поступления иностранных граждан - является важным звеном в реформировании системы высшего образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Иностранные студенты должны иметь равные и прозрачные условия вступления в украинские высшие учебные заведения без каких-либо коррупционных составляющих. Создание электронной платформы для иностранных студентов должно модернизировать систему поступления в направлении доступности и комфортности как для университетов и институтов, так и для абитуриентов. Это продолжение курса украинского правительства в сфере цифровизации", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль поручил министерствам ускорить работу по созданию единой межведомственной электронной платформы для иностранных студентов, чтобы как можно скорее ликвидировать любые проявления коррупции в этой сфере.

"Понятные для всех участников процесса правила поступления для иностранцев - это также о создании положительного имиджа нашей страны. Такой шаг будет способствовать популяризации получения высшего образования в Украине", - добавил глава правительства.

Кроме этого, Шмыгаль поручил Минобразования совместно с МВД, МИД и Минцифры разработать внедрение электронных приглашений на обучение, что будет способствовать предотвращению злоупотреблений в этой сфере.

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Автор: 

иностранец (490) высшее образование (182) студенты (664) Шмыгаль Денис (2668)


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ЗНО з української літератури відмінив. Час тротягувати мову окупанта в виші? Пліснявий турборежим. Фуйло піджимає.
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22.10.2020 15:58 Ответить
а нашо фізику знать у якому творі що точно сказав автор? фізику треба вміти правильно граматично і лексично викласти думки, у творі наприклад. а для цього не треба знати хто де як написав, а достатньо використати те, що читав на літераурі. без ліератури як предмета не напишеш правильно речення. так що ти б спочатку розібрався, а потім ляпав. бо по тобі не щамітно, що ти літературу здавав.
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22.10.2020 22:47 Ответить
 
 