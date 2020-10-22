Будем находить различные способы для передачи земли местным громадам, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом на Волыни, обсудил с представителями ОТГ особенности передачи земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отметил, что все технические процедуры по передаче земли необходимо завершить до конца этого года.

Глава государства отметил, что сейчас удастся передать общинам чуть больше двух миллионов гектаров земель.

"Мы должны все эти земли отстаивать. Они были государственными - надо их возвращать и отдавать громадам. Громады должны доверять государству - мы заинтересованы, чтобы такой ресурс, который может пополнять местный бюджет, действительно использовали. И эти деньги от аренды земли тратить на школы, садики, инфраструктуру и дороги", - сказал президент.

По словам председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко, Кабинет Министров уже подготовил проект распоряжения с процедурой передачи сельхозземель местным громадам. Правительство может принять документ уже на следующей неделе.

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