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Будем находить различные способы для передачи земли местным громадам, - Зеленский

Будем находить различные способы для передачи земли местным громадам, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом на Волыни, обсудил с представителями ОТГ особенности передачи земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отметил, что все технические процедуры по передаче земли необходимо завершить до конца этого года.

Глава государства отметил, что сейчас удастся передать общинам чуть больше двух миллионов гектаров земель.

"Мы должны все эти земли отстаивать. Они были государственными - надо их возвращать и отдавать громадам. Громады должны доверять государству - мы заинтересованы, чтобы такой ресурс, который может пополнять местный бюджет, действительно использовали. И эти деньги от аренды земли тратить на школы, садики, инфраструктуру и дороги", - сказал президент.

По словам председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко, Кабинет Министров уже подготовил проект распоряжения с процедурой передачи сельхозземель местным громадам. Правительство может принять документ уже на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса, - Степанов

Автор: 

Волынь (975) Зеленский (20196) земля (1945)


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Топ комментарии
+3
Неофеодалізм. Замість земельного банку в державній власності - "дрібні" лендлорди, які здадуть все транснаціональним корпораціям. На їх вік (до правнуків) вистачить.
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22.10.2020 16:31
+2
Лихо зеля от вакцыны перешел на про землю для громады
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22.10.2020 16:29
+1
Предлагаем утилизацию олигархов. Средний и мелкий поддержать.
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22.10.2020 16:42
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Лихо зеля от вакцыны перешел на про землю для громады
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22.10.2020 16:29 Ответить
могут ли районы украинских городов, например Троещина провести референдум о выходе из состава города, например Киева и создания собтвенной мэрии, муниципальной полиции и налоговой службы,

как например это сделал район Западный Голливуд в городе Лос-Анжелес?
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22.10.2020 16:30 Ответить
ЛА и вообще вся Коммифорния - не особо удачный пример
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22.10.2020 17:06 Ответить
Неофеодалізм. Замість земельного банку в державній власності - "дрібні" лендлорди, які здадуть все транснаціональним корпораціям. На їх вік (до правнуків) вистачить.
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22.10.2020 16:31 Ответить
предлагаете - всю власть советам?
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22.10.2020 16:32 Ответить
Предлагаем утилизацию олигархов. Средний и мелкий поддержать.
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22.10.2020 16:42 Ответить
Илон Маск - это средний, мелкий или олигарх? в расход или абаждет?
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22.10.2020 17:44 Ответить
Відмінні способи, це як?
КомуНа, комуНет?
Це нагадує часи початку совка!
Ти завсім ЗЕбільнувся?
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22.10.2020 16:31 Ответить
Цензор, спім ?
«Офіс генпрокурора України порушив кримінальну справу за фактами можливої підготовки п'ятим президентом Петром Порошенком і його соратниками державних переворотів в 2013-2014 роках, а також в 2020 році.
Про це повідомив народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) Ренат Кузьмін у https://www.facebook.com/RRKuzmin фейсбуці .
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22.10.2020 16:36 Ответить
Нехай спочатку збацає Мурку.
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22.10.2020 16:47 Ответить
о каких громадах шепчет Зеленский когда там осели те же бывшие чиновники и местечковые царьки ? Они-то как раз землю раздерибанят окончательно и безнаказанно .
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22.10.2020 17:08 Ответить
 
 